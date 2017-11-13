ذي قار تدعو إلى معالجة أزمة المياه وحماية الإقتصاد

ذي قار – باسم الركابي

ناشد النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري لمعالجة ازمة المياه بالمحافظة وحماية زراعتها واقتصادها المهدد بالانهيار، منتقداً عدم قدرة وزارة الموارد المائية على معالجة ازمة المياه والعمل على تجاوزها. وقال الدخيلي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوضع الصعب للمياه في المحافظة يتطلب تدخلاً فورياً من العبادي والحكومة الاتحادية لتنظيم المياه والحد من التجاوزات المحافظات المجاورة على الحصة المائية)، واضاف (نطالب أن تكون ادارة ملف المياه ادارة مركزية علمية تضمن التوزيع العادل بين جميع المحافظات) .

أزمة مياه

واشار الدخيلي إلى (انعدام الرؤية المستقبلية لزراعة المحافظة بسبب أزمة المياه التي تسببت بمأساة كبيرة لأغلب سكان مدن المحافظة التي باتت تشكو من توقف مجمعات ومشاريع تصفية مياه الشرب نتيجة جفاف مصادر المياه)، محذراً من (حدوث كارثة إنسانية تهدد الحياة في المحافظة وتنذر بأزمة بيئية واقتصادية وتجارية ).فيما اعربت مديرية زراعة المحافظة عن قلقها ازاء تفاقم ازمة المياه الامر الذي يهدد بهلاك ملايين الاصبعيات السمكية التي اطلقت مؤخرا في انهار المحافظة ومسطحاتها المائية .وقال معاون مدير زراعة المحافظة فرج ناهي في تصريح امس ان (ازمة شح المياه ستؤثر سلبا على الثروة السمكية وستتسبب بهلاك ملايين الاصبعيات التي اطلقت مؤخرا في انهار واهوار المحافظة)،

مشيرا الى ان (الاصبعيات بشكل خاص تحتاج الى وفرة واستقرار في مياه الانهار و ان مديرية الزراعة سبق وان طالبت مركز انعاش الاهوار بضمان حصة مائية كافية لاطلاق الاصبعيات). ويذكر ان المحافظة تشهد هذه الايام تراجعا في مناسيب المياه في نهري الفرات والغراف فضلا عن تراجع مستوى المياه في المسطحات المائية جنوب الناصرية .

وكانت الحكومة المحلية وعدت بمقاضاة الوزارة ومحافظة واسط على خلفية ازمة شح المياه والتجاوز على الحصص المائية .وقال الدخيلي في تصريح سابق ان (الوزارة لم تزود المحافظة بحصتها المقررة من المياه كما انها تنصلت عن وعودها السابقة بزيادة الحصة بعد دخول الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي ، فيما تجاوزت محافظة واسط على حصة ذي قار من نهر الغراف )، واضاف ان (المحافظة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقها بما في ذلك رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة وضد الحكومة المحلية في محافظة واسط)، مشيرا الى ان (ذي قار تعاني من ازمة مياه حادة ، لم تنفع معها كثرة المناشدات لوزير الموارد والذي اكتفى باتخاذ اجراءات وصفها بالخجولة لمعالجة الازمة دون حلول جذرية).

انخفاض مناسيب

وتابع الدخيلي أن (اغلب المشاريع والمجمعات المائية في مناطق شمال الناصرية وجنوبها توقفت نتيجة ازمة شح المياه وعدم توفر مياه الشرب للمواطنين بسبب انخفاض مناسيب المياه الواردة)، مشيرا الى ان (المواطنين في اكثر من عشر وحدات إدارية على ضفاف الانهار يفكرون بالنزوح من مدنهم بسبب شح المياه وعدم توفر ما يكفي لري حقولهم ).