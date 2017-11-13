السوداني يبحث مع الأمم المتحدة معالجة الحالات وفق قانون جدي

خبير إقتصادي لـ (الزمان): إرتفاع نسبة الفقر في المناطق المحررة من داعش

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ارتفاع نسبة الفقر في المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي ، فيما كشفت إحصائية حكومية عن نسبة صادمة لمستوى خط الفقر في العراق .وقال الامين لـ (الزمان) أمس ان (خط الفقر يزداد في الدول التي تشهد حروبا وصراعات وسيطرة تنظيم داعش الارهابي على بعض المحافظات في العراق ادى بالاقتصاد الوطني الى اتجاه إدامة الحرب ضد التنظيم بتجهيز القوات الامنية بالاسلحة والمعدات وزيادة باعداد النازحين والجرحى والمصابين مما يخلف زيادة بنسبة الارامل واليتامى فضلا عن الابتعاد عن الاستثمار او انخفاض نسبته وعدم وجود وحدات انتاجية لذلك من الطبيعي ان تزداد نسبة الفقر)، واضاف ان (محافظة المثنى شكلت في عام 2012 اعلى نسبة للفقر في العراق بينما هجوم داعش الارهابي في عام 2014 رفعت من المناطق التي وقعت تحت سيطرتها نسبة الفقر حيث هدمت المنازل وسلبت املاك المواطنين فضلا عن تهجيرهم).

مراكز دراسات

واوضح الامين ان (على الجهات الحكومية الاعتماد على مراكز دراسات متخصصة لوضع خطة اقتصادية وآلية وبرامج تسهم في تجاوز نسبة الفقر ولاسيما بعد طرد تنظيم داعش الارهابي لتجاوز الازمة).

فيما كشفت إحصائية حكومية عن نسبة صادمة لمستوى خط الفقر في العراق. ونقل بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الوزير محمد شياع السوداني تأكيده خلال إستقباله رئيس بعثة صندوق الامم المتحدة للسكان رامناثن بالكرشنن والوفد المرافق له (بوجود قاعدة بيانات للأسر والافراد ممن هم دون خط الفقر)،

مشيرا الى ان (مجلس الوزراء أصدر قراراً بالإعتماد على قاعدة بيانات الفقر الموجودة في الوزارة المتضمنة مليوناً و200 الف أسرة في رسم خطط وبرامج مؤسسات الدولة)،واضاف ان (معالجة حالات الفقر وفق القانون الجديد لا تقتصر على المعونات النقدية بل انه يستهدف تحسين وضع الاسرة في مجال الصحة والتعليم والسكن).

عنف أسري

وتابع البيان ان (السوداني بحث مع الوفد الأممي الذي حضره رئيسة بعثة العنف الاسري ايري تاكوشي ومدير برامج مكتب العراق سبل دعم النساء المعنفات والنساء الناجيات من داعش وتلبية احتياجاتهن خلال عامي 2018 و2019 ). ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة عمار منعم القول ان (الاجتماع ناقش أيضاً حالات العنف الاسري وكيفية انشاء نظام للحماية منه)، مؤكدا (ضرورة اقامة تدريب مخصص للباحثين العاملين في الخدمات النفسية على ادارة المعلومات لحالات العنف في المحافظات كافة واقامة دورات تدريبية لهم في اقسام الدعم النفسي التابعة للوزارة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لغرض اقامة دورات خاصة بتنمية قدرات الباحثين وتطوير قابلياتهم في هذا المجال).

واضاف ان (الاجتماع تضمن تأكيد اهمية توسيع مشروع المهارات الحياتية في مراكز التدريب المهني من خلال الدورات التي تقام في المراكز التدريبية التابعة للوزارة لملاكات تلك المراكز في بغداد والمحافظات بعد تهيئة المستلزمات التي تحتاجها المراكز لتسهيل عملية التطبيق من أجل تحقيق اهداف الارتقاء بواقع التدريب المهني في العراق التي تختص ببناء وتطوير قدرات الباحثين عن العمل وخلق عملية تواصل للاجيال والنهوض بالمستويات العلمية وزيادة كفاءة الملاكات العاملة)،مشيرا الى ان (الوزارة معنية بهذه الملفات من خلال العديد من الدوائر والهيئات التابعة لها مثل هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة رعاية الطفولة ودائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض)، واضاف ان (اعداد قانون للعنف الاسري روج من قبل الوزارة وهو موجود حاليا في مجلس النواب للتصويت عليه)، وأوضح ان (العنف الاسري والارهاب وداعش عوامل أثرت على الوضع الاجتماعي وفرضت حالة من عدم الاستقرار)،

مشيرا الى (وجود 1400 باحث اجتماعي متخصص في المحافظات كافة تم ادخالهم ضمن دورات تطويرية لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع)،

واوضح منعم ان (حالات العنف التي تتعرض لها المرأة يمكن معالجتها من خلال تطوير مهاراتها واكسابها المعارف وتمكينها اقتصاديا بالشكل الذي يؤهلها للدخول في سوق العمل للاعتماد على نفسها).