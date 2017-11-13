مركب منخور..ومئة ملاح وبحر هائج – قاسم حمزة

صورة قد لا يستوعبها العقل السليم يبكي البكاء عليها لو عاد الى الوراء بضع سنين بين بلد القوة والشموخ والتحدي والاستقرار والبلد الذي تهابه دول العالم وتحسب له الف حساب وصاحب القرار الذي لايؤثر عليه بعيد او قريب بلد شعـــــــبه وقادته لاتنام على ضيم قطعوا ايادي الطامعين والمعتدين وجرعوهم السم الزعاف رغم ان الاستهداف يحيط بالبلاد من دائرة 360 درجة هذا يهدد بحرب المياه واخـــــــر بانشاء السدود للايذاء وصغــــــــــير في الجنوب يختلق الامور المتعبة والعراق خرج حديـــــــثا من حرب قاسية شنها نظام التخلف في ايران وحصار بكل شيء حتى شمل رغيــــــــف الخبز والدواء شارك به الجميع عرب وغيرهم الا ما ندر من الشرفاء والاصلاء كل ذلك ولكن بقى العراق.

كما هو مميز ومعروف بين امم العالم صاحب النخوة والكرامة والعز لا يعطي ظهره لمن يطلب العون كما كان الاجداد الاوائل ومواقفهم المشرفه من صــــــــرخة عامورية او نداء الجولان وفلسطين وسيناء ولكن كيف اصبح العراق الان بعد ان تجمعت عليه قوى الشر والعدوان والطامعين شعب ممزق وبلد ريشة في مهب ريح منخور تتلاعب به الغرباء وتمسك سلطته حفنة من السراق والمزورين والتابعين والجهلة من اهل الدجل والخرافه عملوا بجهد كبير لضياع الدولة ووجودها وجعلوها سلطة تابعة ومقسمة مسؤولياتها واصدار قرارها بين الاحزاب والكتل ودول الاحتلال والغزاة يحتار ابن البلد في الداخل والدول في الخارج تتعامل مع من هل مع الرئاسة للوزراء ام رئاسة الجمهورية ونوابها ام مع الوزير او حزبه ومن اين ياخذ العسكري اوامره من القادة العسكرين ام من قادة الجماعات المسلحة والمحزن جدا هو تصريحات الدول وحكامها بشان العراق فروحاني يقول-العراق وسوريا ولبـــــــــنان والخليج وشمال افريقيا لا تعمل اي شيء وخاصة القرار الكبير الا بعد استشارة ايران الله اكبر ولم يتحرك او يهتز شارب احد من السلطة ابدا وارديكان يتحدث هذا يجوز وذاك لا يجوز ويسرح ويمـــــــــرح بالبلاد ووزير خارجية امريكا يامر امراً ان تبقوا هذه وتطردوا تلك وقائد احد التشكيلات المسلحة يحذر امريكا ان تستعد للرحيل متناسيا ان من اتى به وجعله رقما هم الامريكان.

غريب الامر رئـــــــــيس الوزراء يتحرك لتطبيق الدستور وفرض سلطة الدوله ونواب رئيس الجمهورية يزورون الـــــــــشمال ويلتقون بمسعود البارزاني ويقــــــــترحون تجميد او تاجـــــــيل الاســــــــتفتاء والتي هي اعتراف ضمني به وبنتائجـــــــه عكس ما اراده العبادي والشـــــــــعب ويتحرك العبادي لفتح اجـــــــــواء صحية وضرورية مع عمـــــــقه العـــــــربي يخرج رئيس حزبه ليششكك بمصداقية السعودية وباسلوب الخبــــــــث والتخريب فكـــــــم ربان بهذه الســـــــــفينة المعـــــــــطوبة والمنهكة وفي هذا البحر الهائج كيف تسير ومن يشرف ويقرأ بوصلة الاتجاه وهل يتصور صاحـــــــــب العقل انها ستصل الى بر الامان.

ابدا لا يمـــــكن لاي حالة ان تعـــــــطي نتيجة او ثمــــــــرة ناضجه اذا تعدد من يشرف وخاصـــــــة اذا كان هؤلاء مرتبــــــطين باجندة خــــــــارجية توجهــــــــــهم وفق منافعها وليس ما يتطلـــــــــبه الواقع ووضع البلاد وسلامته واعادة العافـــــــــية له وهــــــــنا اقول ماذا هو القادم لشعب العراق اذا اســــــــتمر هكذا وضع وسلطة فاشلة واقول ما قاله الشاعرعبد الرزاق عبد الواحد:

يا ايها البحر لا تبكي وتبكينا…وابلع دموعك ان الدمع يؤذينا

يا ايها البحر لا تبكي على شعب..ابكى الصخور ولم يبكي السلاطينا