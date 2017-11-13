وحدة العراق فوق الميول والإتجاهات – حاكم محسن محمد الربيعي

عاش العراقيون على مر السنين موحدين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب دون ان يفكر احد بالتقسم حتى بالخيال ، ومن الغــــــرابة ان نسمع اصواتاً هــــــــنا وهناك تـــــــدعو الى التقسيم ، العراقيون عاشوا في اربيل والسليمانية ودهوك والموصل وكركوك وتكريت والأنبار والبصرة والناصرية وفي النجف وكربلاء وبابل ، في كل المدن العراقية منذ اوائل القرن الماضي ويتجولون بحرية سواء للتجارة والتبادل التجاري بين المحافظات او لا أغراض سياحية او لزيارات الاقارب والاصدقاء او او العوائل المتصاهرة من كل المذاهب والطوائف والأديان والقوميات ، ليس هناك محذور من التنقل او خوف بل من يريد ان يقضي ايام راحة يسافر الى المحافظات الشمالية ولا سيما الحدباء ، كذلك هناك سفر وسياحة لمختلف المدن ، هكذا هو العراق على مر التاريخ ، هكذا كان العراق خلال الحكومات التي بدأت بأول حكومة عراقية شكلت عام 1921بما في ذلك اليهود العراقيون الذين سفروا عنوة الى فلسطين المحتلة والذين بعض الاحياء منهم في شوق كبير للعراق ، اذا ما الذي يدعو الاصوات المنكرة بين الحين والاخر لتعلو باتجاه تفتيت البلد ، رغم ماهي عليه من مناصب ورواتب خيالية ، تحلم بالحصول عليها عبر سنين مضت ، وبدلا من التأكيد على وحدة البلد ينادي هذا البعض الذي يتصرف خارج حدود الدولة ويطلب العون من الاخرين ، دون ان يفكر في الجلوس الى ابناء بلده والحديث معهم على ما يراه مــــــناسبا ومــــــفيدا لوحدة البلد بدلا من التوجه إلى الاخرين والاســــتعانة بهم ، الامريكان هم اسباب ماحل ببلادنا فهل يمكن الاعتماد عليهم في اعادة بناء بلد هم خططوا لتدميره .

بالتأكيد الجواب كلا ، اذا لماذا هذا الــــــسباق للبعض على شكل وفود ، مجموعة تذهب الى هذا البلد ومجموعة اخرى لذلك البلد ممزوجة بتصريحات طائفية وتركز على تفتيت البلد ، في الدول المؤسساتية مصير هؤلاء الاستقالة من وظائفهم اذا اريد استبدال محاسبتهم وهذه وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا زارت حكومة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بدون معرفة الحكومة البريطانية او اشعارها بالزيارة قدمت استقالتها لا نها لم تخبر حكومتها ، فلماذا هذا السكوت على هذا البعض ، قبل ايام تراس احدهم وفدا الى دولة مجاورة من قوميته واخر ذهب الى الولايات المتحدة الامريكية الى من كان سبب دمار بلده ، ان غياب القانون وسيادته تضر بمصلحة البلاد الخارجة من انتصار حسب للحكومة واعاد هيبة الدولة على المستويين المحلي والدولي ، لذا يطمح الشعب بمزيد من المتابعة و المحاسبة ولابد من جولة على كل الفاسدين مهما كانت منزلتهم ولنا في ما قامت به الحكومة السعودية عبرة من نفس العائلة وتمت محاسبتهم فلم هذا السكوت على جمهرة الفاسدين والمارقين على الـــــــقانون والذين يخططون لتقسيم البلد ، ان وحدة العـــــــراق هي الاساس لوحدة العراقيين .

وان وحـــــــدة العراقيين اســــــــاس لوحدة العرق. كشعب موحد من شمال ز ا خو الى جنوب الفاو .