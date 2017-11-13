ديالى تشرع بنقل كرفانات لإعادة النازحين إلى مناطقهم المدمّرة

مجلس الأنبار: 300 عائلة محاصرة لدى داعش في راوة

بغداد – محمد الصالحي

كشف مجلس محافظة الانبار عن وجود 300 اسرة محاصرة من مسلحي تنظيم داعش داخل قضاء راوة التابع إلى محافظة الانبار فيما تسلمت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية أكثر من ألف معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في محافظة الانبار. وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي لـ(الزمان) امس ان (عدد الاسر المحاصرة داخل مركز قضاء راوة تقدر بنحو 300 اسرة معظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن تعذر مغادرتهم لوجود سيطرات من مجرمي داعش تمنع كل من يحاول الهروب من تلك المنطقة).وأضاف ان (معظم الاحياء داخل المدينة خلت من سيطرات داعش الامر الذي سمح لعشرات الاسر من النزوح من المدينة باتجاه القطعات العسكرية قبيل اقتحامها من قبل القوات الامنية).واوضح الدليمي، أن (القوات وفرت ممرات برية ونهرية لضمان الحفاظ على ارواح المدنيين وخروجهم باتجاه القطعات العسكرية). وقال القيادي في حشد الانبار قطري السمرمد، في تصريح امس ان (70 عائلة كانت محاصرة من قبل داعش في منطقة قضاء راوة تمكنت من الهروب باتجاه القطعات العسكرية بواسطة الزوارق النهرية حاملين الراية البيضاء باتجاه القطعات العسكرية). وأضاف ان (قوات من الفرقة السابعة وفرت ممر نهري باتجاه منطقتي حصى والعوينات غرب قضاء عنه المحررة، ليتسنى للعوائل الهاربة من مناطق سيطرة داعش الوصول بأمان الى مخيمات النازحين). وأوضح أن (القوات الأمنية وفّرت كذلك عجلات خاصة لنقل تلك العوائل إلى مخيمات النازحين).

دروع بشرية

مبينا ان (عصابات داعش تحاصر الاف العوائل داخل مناطق غربي الانبار كدروع بشرية لحماية عناصرهم الاجرامية التي تتخذ من المجمعات السكنية والمناطق الآمنة مكانا لاستهداف القوات الامنية). ومن جانبها قالت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان امس ان (اللجنة المركزية تسلمت 1050 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية من أهالي محافظة الانبار)، مبينا، ان (اللجنة قامت بتوزيع هذه المعاملات على فرق التدقيق في اللجنة لغرض تدقيقها اوليا وتهيئتها للنظر فيها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لإصدار القرار النهائي بشأنها). وتابع ان (هناك توجيها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين بضرورة الإسراع في انجاز معاملات المتضررة ممتلكاتهم لرفع جزء من الضرر الذي لحق بالمواطنين نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية) داعيا المواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الارهابية في المحافظات المحررة الى (مراجعة اللجان الفرعية لغرض ترويج المعاملات التعويضية عن الضرر الذي لحق بهم). وفي ديالى قالت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي في تصريح امس ان (اعددنا برنامج عمل اطلق عليه كرفان النازح لدعم متضررين تسونامي جلولاء والذين دمرت منازلهم بشكل كامل من خلال نقل الكرفانات التي كانوا فيها في مخيمات خانقين وبعقوبة الى مناطقهم المدمرة بدلا من اعطاء الخيم). واضافت ان (وزارة الهجرة تمتلك زهاء 700 كرفان في مخيمات خانقين وبعقوبة بالوقت الراهن وموافقتها على نقلها الى المناطق المنكوبة في جلولاء لدعم النازحين سيشكل نقطة مهمة في مساعدة الاسر العائدة). مؤكدا ان (البرنامج ينتظر ضوءا اخضر من قبل وزارة الهجرة للبدء بتطبيقه). وكان نحو 4 الاف منزل سكني دمرت بشكل كامل في احياء التجنيد والوحدة في جلولاء ضمن ما اطلق عليه بتسونامي جلولاء والذي فتح تحقيق للوقوف على الجهات التي قامت بتدميرها.