إجتماع وزاري عربي طارئ في القاهرة الأحد المقبل بطلب سعودي

الخارجية المصرية لـ (الزمان): جولة شكري في الخليج لمنع ضربة عسكرية إلى لبنان

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد مصدر بالخارجية المصرية ان جولة الوزير سامح شكري الى عدد من الدول الخليجية تشمل السعودية والكويت والامارات والبحرين والاردن، تهدف الى ايجاد حل سياسي للازمة اللبنانية للحيلولة دون توجيه ضربة عسكرية الى لبنان، يكون لها انعكاساتها الخطيرة على امن المنطقة وتفتح المجال لتدخل قوى اقليمية ودولية فى الازمة . غير ان المصدر لم يحدد لـ(الزمان) الطرف الذي سيوجه الضربة اولاً . فى السياق ذاته قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد الشاذلي لـ(الزمان) ان التحرك المصرى يهدف الى منع حدوث كارثه بالمنطقة لانه اذا ضربت لبنان سيحدث خللاً رهيباً فى موازين القوى بالمنطقة وستكون اسرائيل هى المستفيد الاكبر من هذا . وتوقع السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق ان تبادر اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية الى لبنان والتى تخطط لها منذ عام 2006 واضاف ان حزب الله لايسعى الى تلك المواجهة مؤكدا ان مصر تسعى الى تجنيب المنطقة صراعاً جديدا،وبحث وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي مع نظيره المصري سامح شكري في عمان الاحد تطورات الاوضاع في المنطقة، حيث اكدا على ضرورة (التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة).

مواصلة تشاور

ونقل بيان عن احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله ان الوزيرين أكدا خلال مباحثاتهما في عمان على (الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، والتي تحتم على الدول العربية المزيد من تنسيق المواقف والتشاور حفاظا على الأمن القومي العربي والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة). واوضح ان (مباحثات شكري والصفدي تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما تطورات الوضع في لبنان والأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، بما في ذلك جهود التسوية السياسية للأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة). فيما يعقد وزراء الخارجية العرب الاحد المقبل اجتماعا طارئا بناء على طلب السعودية في مقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث (انتهاكات) ايران في الدول العربية، بحسب ما افاد دبلوماسيون عرب. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة توترا سياسيا مع التصعيد الكلامي بين الرياض من ناحية، وطهران وحزب الله اللبناني من ناحية اخرى، اضافة الى الازمة القائمة في لبنان اثر استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. وبحسب مذكرة وزعتها الامانة العامة للجامعة العربية على الدول الاعضاء واطلعت عليها فرانس برس فقد تقرر (عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الاحد) المقبل بعد موافقة البحرين والامارات على الطلب السعودي، وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة. ووفق المذكرة فان السعودية طلبت عقد الاجتماع لبحث (ما تعرضت له الرياض ليلة السبت الموافق الرابع من تشرين الاول من عمل عدواني من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لايران في اليمن، وذلك باطلاق صاروخ باليستي ايراني الصنع من داخل الاراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي ارهابي بتفجير انابيب النفط ليلة الجمعة) الماضي، فضلا عن (ما تقوم به ايران في المنطقة العربية (من اعمال) تقوض الامن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم باسره).