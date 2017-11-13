أبيض.. أسود

أحجار الدومينو وسباق اللحظات الأخيرة – مازن صاحب

يخطئ من يظن ان ثمة تناقضا صارخا بين الأحزاب الكردية، يقتصر الفارق على أساليب التعبير عن الطموحات بين يمين متشدد يمثله الديمقراطي الكردستاني ويسار معتدل يمثله الوطني الكردستاني، والحوار مع الحكومة الاتحادية يواجه مطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة فرض سلطة الدستور على جميع الأراضي العراقية ومنها إقليم كردستان، فيما يحاول جميع الفرقاء الكرد ان لا يقع الإقليم في موضع تدحرج احجار دومينو العملية السياسية، فهناك احاديث عن بداية جديدة ربما تصل الى اعلان دستوري يضع الحلول المطلوبة لجميع مشاكل العراق ومنها الغاء المحاصصة ومفاسدها، وإعلان الحرب التي وعد بها العبادي اكثر من مرة على الفساد، وأوضاع كردستان مؤهلة لتكون بداية جيدة لهذه الحرب التي سرعان ما تصل المنطقة الخضراء، لكن توقيتات التنفيذ ما زالت غائبة والقرار الأخير لم يؤخذ بعد في بغداد او السليمانية.

والسؤال: ما أبرز الحلول الممكنة لإيقاف احجار الدومينو من التدحرج على نتائج استفتاء الانفصال؟

في فقه العلوم السياسية، تعد الدولة مصدرا للسلطات وتمارس السلطات التنفيذية هذه الصلاحيات، يمثلها رئيس الوزراء في النظام البرلماني، لذلك يمكن استشراف الاتي:

أولا: ما زالت المتغيرات الكردية ضمن تبادل الاتهامات بين قيادات أكبر حزبين كرديين والدعوات للحفاظ على المكاسب التي حققها الإقليم الكردي ضمن الدستور العراقي، تقف حجر عثرة في إيجاد صيغة الحوار أولا ضمن المشهد الكردي ومن ثم تسمية الوفد الذي تريده بغداد ممثلا عن جميع طيفه الحزبي وريثما تنتهي الأحزاب الكردية من خلافاتها فان الميدان ما زال ينشر اشكالياته يوميا في التعامل مع القوات الاتحادية ضمن ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها، وأيضا في تراجع قوات الحشد الشعبي عنها، وثالثا في إشكاليات إعادة تنظيم الإنتشار العسكري الاتحادي في المنافذ الحدودية، وفرض السيطرة على تصدير النفط من محافظات كردستان اتحاديا.

وتبرز ضمن هذه المتغيرات مواقف سياسية وإعلامية يحركها اللوبي الكردي المتمثل بشخصيات فرنسية وأمريكية قدمت النصح لمسعود برزاني بإجراء الاستفتاء لكنها مثله لا تريد الاعتراف بالفشل بل تزيد من ضغوطها في زيارات قامت بها للكونغرس الامريكي وبرلمان الاتحاد الأوربي، ناهيك عن مشاركة هوشيار زيباري في مؤتمر وزراء الخارجية السابقين بحضور أمريكي لافت للإنتباه، وأيضا إعادة تشكيل الصورة النمطية عن استخدام السلاح الأمريكي ضد (الشعب الكردي) من خلال لقاءات إعلامية يقوم بها قادة الحكومة المحلية في إقليم كردستان كان اخرها لقاء مسعود برزاني مع شبكة CNN الأمريكية السبت الماضي .

ثانيا: ينقسم موقف الدولة الاتحادية الى 3 اقسام، الأول بالحلقة القريبة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثانية القريبة من التحالف الوطني لاسيما دولة القانون وزعيمها نوري المالكي، والثالثة المعنية بالموقف البرلماني ككل في رئاسة البرلمان وتأثير هذه الجهات على المحكمة الاتحادية ونوع الوفد الذي سيشكل للحوار هل يقتصر على التحالف الوطني ام انه سيضم جميع قادة الكتل البرلمانية والرئاسات الثلاث؟

وأيضا هناك عدم اتفاق واضح في اليات الحوار المقبلة وهناك رغبات ترتبط بمصالح إقليمية ودولية وتناقضاتها ما بين المواقف الأمريكية والاوربية دوليا، وإيران وتركيا والسعودية إقليميا … لكن الجميع بانتظار تدحرج احجار الدومينو بقرار دولي او انفراد أمريكي او بشرارة اقليمية، ويحتاج الفائز في عراق ما بعد داعش الى فهم مغاير لمفاسد المحاصصة وهذه ازمة اغلبية الطيف السياسي العراقي في سباق اللحظات الأخيرة.

بغداد