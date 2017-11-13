ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في العراق الى سبعة قتلى 

بغداد-(أ ف ب) – اعلنت السلطات العراقية الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال شرقي العراق ومناطق حدودية في ايران وتركيا الى سبعة قتلى و321 جريحا.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجة، اشارت الى مقتل ستة اشخاص في محافظة السليمانية في إقليم كردستان الشمالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن للصحفيين ان “الرقم النهائي للضحايا وفقا لعمليات وزارة الصحة بلغ سبعة قتلى و321 جريحا في كردستان العراق”.

ونقل بيان عن وزير الصحة في اقليم كردستان ريكوت رشيد ان” اربعة اشخاص لقوا مصرعهم في قضاء دربنديخان واثنين في كرميان، وآخر في السليمانية”.

وشعر سكان بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية وكذلك سكان المحافظات الأخرى لمدة أطول، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.

وأفاد المرصد الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع عند الساعة 21,18 (18,18 ت غ) على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة (شمال شرق العراق) وعلى عمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران.

وفي ايران، اعلنت السلطات مقتل نحو 207 اشخاص وجرح حوالى 1700 اخرين معظمهم في مقاطعة كيرمانشاه غربى البلاد المتاخمة للعراق.

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