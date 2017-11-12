تركيا تعلن استعدادها لتقديم المساعدة بعد الزلزال القوي في العراق

لندن – الزمان

اعلن وزير الصحة التركي أحمد دميرجان استعداد بلاده لتقديم الدعم الى اقليم كردستان العراق على خلفية زلزال عنيف ضرب حلبجة عند الحدود الايرانية وامتد تأثيره الى بغداد وجنوب العراق .

وقال ديمرجان بحسب وكالة الاناضول التركية الرسمية، “سنقدم الدعم اللازم فور تلقيها طلبًا من إقليم شمال العراق- كوردستان”.

وتوفي طفل واصيب اكثر من 100 شخص في اربيل وقضاء دربنديخان نتيجة زلزال ضرب مدينة حلبجة ووصلت هزاته الارتدادية لاكثر من مدينة في العراق ودول مجاورة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال وصلت إلى 7.3 درجة وإن مركزه يقع إلى جنوب غرب مدينة حلبجة على الحدود الإيرانية العراقية.