حزبان‭ ‬كرديان‭:‬لنوحد‭ ‬صفوفنا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجتاح‭ ‬المنطقة‭ ‬حرب‭ ‬جديدة

أطراف‭ ‬أمريكية‭ ‬تدفع‭ ‬ترامب‭ ‬لمراجعة‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل

اربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحركة‭ ‬التغيير،‭ ‬الأحد،‭ ‬للإسراع‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬فيما‭ ‬أكدا‭ ‬أن‭ ‬مواطني‭ ‬كردستان‭ ‬لا‭ ‬يتحملون‭ ‬أكثر‭ ‬لدفع‭ ‬ضريبة‭ ‬أخطاء‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإقليم‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحركة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الكردستاني‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بهاء‭ ‬الدين،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬تجاه‭ ‬الأزمات‭ ‬وسوء‭ ‬أوضاع‭ ‬المواطنين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬لا‭ ‬يتحملون‭ ‬أكثر‭ ‬مقاومة‭ ‬الأوضاع‭ ‬ودفع‭ ‬أخطاء‭ ‬عشرات‭ ‬الأعوام‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬الإطراف‭ ‬السياسية‭ ‬الكردستانية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬والموقف‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سريع‭ ‬لتحسين‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬منسق‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬عمر‭ ‬سيد‭ ‬علي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تنذر‭ ‬بوقوع‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬توحيد‭ ‬الموقف‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمراقبين‭ ‬فإن‭ ‬دعم‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬تأثر‭ ‬بالجدل‭ ‬المحيط‭ ‬بالاستفتاء،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬رد‭ ‬بغداد‭ ‬الشديد،‭ ‬فإن‭ ‬غضب‭ ‬الكونغرس‭ ‬ينصب‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬المونيتور‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الجديد‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬تشريعات‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬البيت‭ ‬الأصلي‭ ‬قدم‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬لحكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬العراق‭ ‬الموحد،‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬التشريع‭ ‬النهائي‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬أي‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬إذ‭ ‬طلبت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬مبلغ‭ ‬365‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬رواتب‭ ‬واستدامة‭ ‬لقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2018‭. ‬وتتحدث‭ ‬لغة‭ ‬التقرير‭ ‬الاستشاري‭ ‬المصاحبة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون،‭ ‬عن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوترات‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تشير‭ ‬تحديدا‭ ‬إلى‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شعوراً‭ ‬بالجزع‭ ‬إزاء‭ ‬التقارير‭ ‬التى‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬العراق،‭ ‬وخاصة‭ ‬الانزعاج‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬ارتباطات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬والقوات‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬المساهمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الكوردية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وإدانة‭ ‬التدخل‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العراقية‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬المسلحة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬جون‭ ‬ماكين‭ ‬أريز،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والحرية‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي،‭ ‬وإذا‭ ‬اضطرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الميليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وشركائها‭ ‬الكورد‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لاختارت‭ ‬الكورد‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬أصدر‭ ‬زعيم‭ ‬الأقلية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬تشاك‭ ‬شومر،‭ ‬بيانا‭ ‬يدعو‭ ‬إدارة‭ ‬ترمب‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬دولة‭ ‬كوردية‭ ‬مستقلة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬للعراق‭ ‬يقودها‭ ‬المستبدون‭ ‬الذين‭ ‬يعارضون‭ ‬دولة‭ ‬كوردية،‭ ‬لأنها‭ ‬تهدد‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬ومصالحهم‭ ‬الذاتية‮»‬‭.‬