مقتل ثلاثة طيارين عراقيين في تحطم مروحية

الكوت – الزمان
قتل ثلاثة طيارين عراقيين مع اربعة جنود، الأحد في تحطم مروحية عسكرية من طراز «أم ايه 17» روسية الصنع، جراء خلل فني أثناء طلعة تدريبية في محافظة واسط جنوب بغداد، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية.
وأشار بيان لخلية الإعلام الحربي إلى «تحطم طائرة هليكوبتر نوع أم ايه 17، واستشهاد طاقمها أثناء طلعة تدريبية في محافظة واسط» (160 كيلومترا جنوب بغداد).
وأوضح ضابط برتبة نقيب في القاعدة الجوية في محافظة واسط، أن الحادثة وقعت عند الثامنة والنصف صباحا مشيرا إلى أن القتلى هم «ثلاثة طيارين، أحدهم برتبة مقدم وأثنان برتبة نقيب.