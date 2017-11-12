مقتل ثلاثة طيارين عراقيين في تحطم مروحية

الكوت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬طيارين‭ ‬عراقيين‭ ‬مع‭ ‬اربعة‭ ‬جنود،‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬أم‭ ‬ايه‭ ‬17‮»‬‭ ‬روسية‭ ‬الصنع،‭ ‬جراء‭ ‬خلل‭ ‬فني‭ ‬أثناء‭ ‬طلعة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬واسط‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬لخلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الحربي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬نوع‭ ‬أم‭ ‬ايه‭ ‬17،‭ ‬واستشهاد‭ ‬طاقمها‭ ‬أثناء‭ ‬طلعة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬واسط‮»‬‭ (‬160‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭).‬

وأوضح‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬نقيب‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬واسط،‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬وقعت‭ ‬عند‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتلى‭ ‬هم‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬طيارين،‭ ‬أحدهم‭ ‬برتبة‭ ‬مقدم‭ ‬وأثنان‭ ‬برتبة‭ ‬نقيب‭.‬