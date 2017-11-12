الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬جولة‭ ‬شكري في‭ ‬الخليج‭  ‬لمنع‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬الى‭ ‬لبنان

اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬عربي‭ ‬طاريء‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬بطلب‭ ‬سعودي

‭ ‬عمان‭- ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬جولة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬تشمل‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والاردن‭ ‬،تستهدف‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬،والتى‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاساتها‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ ‬وتفتح‭ ‬المجال‭ ‬لتدخل‭ ‬قوى‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬المصدر‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬طرف‭ ‬ستكون‭ ‬الضربة‭ ‬اولاً‭ .‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬الشاذلي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬التحرك‭ ‬المصرى‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬كارثه‭ ‬بالمنطقة‭ ‬لانه‭ ‬اذا‭ ‬ضربت‭ ‬لبنان‭ ‬سيحدث‭ ‬خلل‭ ‬رهيب‭ ‬فى‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وستكون‭ ‬اسرائيل‭ ‬هى‭ ‬المستفيد‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ .‬

وتوقع‭ ‬السفير‭ ‬حسن‭ ‬هريدي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬تبادر‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬والتى‭ ‬تخطط‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لايسعى‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬صراعاً‭ ‬جديدا‭ ‬،وبحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الاحد‭ ‬تطورات‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬اكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المستشار‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬الوزيرين‭ ‬أكدا‭ ‬خلال‭ ‬مباحثاتهما‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاردنية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتم‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬والتشاور‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مباحثات‭ ‬شكري‭ ‬والصفدي‭ ‬تناولت‭ ‬مجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬والتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬لاسيما‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جهود‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬يعقد‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لبحث‭ ‬‮«‬انتهاكات‮»‬‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬عرب‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬توترا‭ ‬سياسيا‭ ‬مع‭ ‬التصعيد‭ ‬الكلامي‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬وطهران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الازمة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬اثر‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭.‬

وبحسب‭ ‬مذكرة‭ ‬وزعتها‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬واطلعت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬الاحد‮»‬‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬السعودي،‭ ‬وبعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬جيبوتي‭ ‬التي‭ ‬تترأس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬الجامعة‭.‬

ووفق‭ ‬المذكرة‭ ‬فان‭ ‬السعودية‭ ‬طلبت‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬لبحث‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الرياض‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬التابعة‭ ‬لايران‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وذلك‭ ‬باطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬ايراني‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬اليمنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي‭ ‬ارهابي‭ ‬بتفجير‭ ‬انابيب‭ ‬النفط‭ ‬ليلة‭ ‬الجمعة‮»‬‭ ‬الماضي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ (‬من‭ ‬اعمال‭) ‬تقوض‭ ‬الامن‭ ‬والسلم‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬باسره‮»‬‭.‬