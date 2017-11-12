داعش‭ ‬يستعيد‭ ‬ألبو‭ ‬كمال وانسحاب‭ ‬مضطرب‭ ‬لجيش‭ ‬الأسد‭ ‬والمليشيات

مقتل 50 شخصاً في قصف مدفعي وغارات روسية شرق سوريا
بيروت – الزمان : قتل العشرات في قصف مدفعي وغارات جوية روسية استهدفت مخيمين للنازحين وقرى في شرق سوريا، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان القصف المستمر منذ ليل الجمعة على محافظة دير الزور ادى الى مقتل 50 مدنيا، بينهم 20 طفلا. وكان المرصد ومقره بريطانيا اعلن السبت حصيلة للقصف والغارات بلغت 26 قتيلا. واوضح المرصد ان القصف استهدف مناطق على ضفاف نهر الفرات، اضافة الى قرى في ريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور ومخيمين اثنين، اكتظت بالنازحين الفارين من المعارك في المدينة التي استعاد تنظيم داعش السيطرة عليها بالكامل السبت، على ما اكد المرصد. وقالت مصادر مطلعة في بيروت على صلة بالملف ان قوات الرئيس السوري والمليشيات العراقية خاصة النجباء تكبدت خسائر كبيرة وتركت معداتها وعنادها في داخل البو كمال وانسحب بشكل عشوائي الى ضواحيها لشدة الهجوم الداعشي الذي رجحت مصادر انه كان بقيادة مباشرة من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي ، حيث هذه المدينة آخر معقل لتنظيمة .وكان الجيش السوري اعلن الخميس استعادة كامل مدينة البوكمال الا ان التنظيم المتطرف شن الجمعة هجوما مضادا وافاد المرصد مساء السبت ان تنظيم داعش استعاد السيطرة عليها بشكل كامل. وادت الغارات الروسية الاحد على معبرين على ضفاف نهر الفرات الى مقتل 11 مدنيا بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن. وقال عبد الرحمن لفرانس برس «قتل خمسة مدنيين، بينهم طفلان في الغارات على معبر السوسة النهري الذي يبعد حوالى خمسة كيلومترات الى الشرق من البوكمال». كذلك اضاف عبد الرحمن «قتل ستة مدنيين في غارات استهدفت معبرا نهريا آخر يقع على بعد 20 كيلومترا من المدينة».وارتفعت حصيلة القصف والغارات التي استهدفت السبت مخيمين للنازحين وقرى محيطة الى 29 قتيلا بعد وفاة 13 شخصا متأثرين بجروحهم، بحسب ما اعلن المرصد الاحد.
ويحتدم الصراع على البوكمال، التي تقع على الجانب السوري من الحدود مع العراق وتشكل آخر معقل مهم لتنظيم داعش في سوريا.
واكتسب تنظيم الدولة الاسلامية قوة ونفوذا في خضم الفوضى التي تسبب بها النزاع في سوريا، والذي كانت بدايته في 2011 بتظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
وتحول النزاع مذّاك الى حرب دامية ادت الى مقتل اكثر من 330 الف شخص، واجبرت الملايين على الفرار نزوحا ولجوءا، كما وتدمير مناطق شاسعة من البلاد.