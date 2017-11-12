داعش‭ ‬يستعيد‭ ‬ألبو‭ ‬كمال وانسحاب‭ ‬مضطرب‭ ‬لجيش‭ ‬الأسد‭ ‬والمليشيات

مقتل‭ ‬50‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وغارات‭ ‬روسية‭ ‬شرق‭ ‬سوريا

بيروت‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬قتل‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وغارات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيمين‭ ‬للنازحين‭ ‬وقرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬50‭ ‬مدنيا،‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬طفلا‭. ‬وكان‭ ‬المرصد‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬اعلن‭ ‬السبت‭ ‬حصيلة‭ ‬للقصف‭ ‬والغارات‭ ‬بلغت‭ ‬26‭ ‬قتيلا‭. ‬واوضح‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬استهدف‭ ‬مناطق‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬الفرات،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬شرق‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬ومخيمين‭ ‬اثنين،‭ ‬اكتظت‭ ‬بالنازحين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬استعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بالكامل‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اكد‭ ‬المرصد‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالملف‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬والمليشيات‭ ‬العراقية‭ ‬خاصة‭ ‬النجباء‭ ‬تكبدت‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬وتركت‭ ‬معداتها‭ ‬وعنادها‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬البو‭ ‬كمال‭ ‬وانسحب‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬الى‭ ‬ضواحيها‭ ‬لشدة‭ ‬الهجوم‭ ‬الداعشي‭ ‬الذي‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬بقيادة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لتنظيمة‭ .‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬اعلن‭ ‬الخميس‭ ‬استعادة‭ ‬كامل‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬شن‭ ‬الجمعة‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬استعاد‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وادت‭ ‬الغارات‭ ‬الروسية‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬معبرين‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬مدنيا‭ ‬بحسب‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭. ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين،‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬السوسة‭ ‬النهري‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬حوالى‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬البوكمال‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬اضاف‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬معبرا‭ ‬نهريا‭ ‬آخر‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القصف‭ ‬والغارات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬السبت‭ ‬مخيمين‭ ‬للنازحين‭ ‬وقرى‭ ‬محيطة‭ ‬الى‭ ‬29‭ ‬قتيلا‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬متأثرين‭ ‬بجروحهم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬المرصد‭ ‬الاحد‭. ‬

ويحتدم‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬البوكمال،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وتشكل‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬مهم‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

واكتسب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬قوة‭ ‬ونفوذا‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬بدايته‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬بتظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

وتحول‭ ‬النزاع‭ ‬مذّاك‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬دامية‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬الف‭ ‬شخص،‭ ‬واجبرت‭ ‬الملايين‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬نزوحا‭ ‬ولجوءا،‭ ‬كما‭ ‬وتدمير‭ ‬مناطق‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬