دخول قافلة مساعدات الى الغوطة الشرقية

بيروت-(أ ف ب) – افادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان قافلة محملة بالمساعدات الانسانية دخلت الاحد منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات الحكومية قرب دمشق، والتي تعاني من وضع إنساني مترد. وكانت الامم المتحدة حذرت مؤخرا من تردي الاوضاع الانسانية في الغوطة الشرقية، حيث يعاني نحو 400 ألف شخص من نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية بسبب الحصار المحكم الذي يفرضه النظام السوري عليها منذ عام 2013.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 24 شاحنة دخلت بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة الاحد الى مدينة دوما في الغوطة الشرقية الواقعة شرق العاصمة.
وتشمل المساعدات مواد غذائية وادوية تكفي لنحو 21500 محتاج، بحسب المتحدثة باسم اللجنة الدولية انجي صدقي .