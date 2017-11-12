دخول قافلة مساعدات الى الغوطة الشرقية

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افادت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬ان‭ ‬قافلة‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬دخلت‭ ‬الاحد‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬والتي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬مترد‭. ‬وكانت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬حذرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬الاوضاع‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬المحكم‭ ‬الذي‭ ‬يفرضه‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬ان‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬شاحنة‭ ‬دخلت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭.‬

وتشمل‭ ‬المساعدات‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وادوية‭ ‬تكفي‭ ‬لنحو‭ ‬21500‭ ‬محتاج،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬انجي‭ ‬صدقي‭ .‬