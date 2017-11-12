من قصص الانحدار في البلاد

فاتح عبد السلام

ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬كثيرة‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ . ‬جميعها‭ ‬يستصرخ‭ ‬الضمائر‭ ‬،التي‭ ‬لايبدو‭ ‬لها‭ ‬مكان‭ ‬واضح‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬تنقذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬انقاذه‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬المدنية‭ ‬للدولة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تتفكك‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬،‭ ‬بأيدي‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة‭ ‬والمتنفذة‭ . ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتصار‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والطفولة‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬عضو‭ ‬متزوج‭ ‬من‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬،‭ ‬والقانون‭ ‬الجديد‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬يديه‭ ‬وايدي‭ ‬زملائه‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬شهادة‭ ‬تلفازية‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬نائبة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ .‬

هذا‭ ‬عراق‭ ‬آخر‭ ‬يتشكل‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬تغيره‭ ‬خطب‭ ‬سياسيين‭ ‬مدوية‭ ‬حول‭ ‬العراق‭ ‬الواحد‭ ‬الموحد‭ ‬،يتألقون‭ ‬بها‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬أخطاء‭ ‬سواهم‭. ‬

نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬العراق‭ ‬الواحد‭ ‬وعلى‭ ‬ماذا‭ ‬تنطوي‭ ‬وحدته‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هويته‭ ‬بحسب‭ ‬التشريعات‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬ممزقة‭ ‬وتوحي‭ ‬بهذا‭ ‬الافتراق‭ ‬الرهيب‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ .‬

سياقات‭ ‬تزويج‭ ‬الاطفال‭ ‬أتى‭ ‬بها‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬النسخ‭ ‬المتشددة‭ ‬من‭ ‬نصوص‭ ‬لا‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬روح‭ ‬الاسلام‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬اساس‭ ‬أي‭ ‬تشريع‭ ‬سماوي‭ ‬أو‭ ‬دنيوي‭ ‬

حين‭ ‬تبلغ‭ ‬الطفلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬زوّجت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬امتلاكها‭ ‬حق‭ ‬الاختيار‭ ‬وفهم‭ ‬الاختيار‭ ‬بسبب‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬الصغير‭ ‬،‭ ‬تبدأ‭ ‬المشكلات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الاخرى‭ ‬بالنمو‭ ‬،وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الطلاق‭ ‬وتحول‭ ‬الأطفال‭ ‬الى‭ ‬ضحايا‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬لا‭ ‬يسنده‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ‬التلاعب‭ ‬فيه‭ ‬وبه‭ ‬ومنه‭ ‬ولأجله‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬بدأ‭ ‬يحصل‭ ‬الآ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬

أي‭ ‬برلمان‭ ‬أعمى‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬من‭ ‬مصائب‭ ‬العراقيين‭ ‬شيئاً‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العوز‭ ‬الشديد‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬المدمرة‭ ‬،‭ ‬ولدى‭ ‬مخيمات‭ ‬النازحين‭ ‬التي‭ ‬تعم‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لايجدون‭ ‬سداد‭ ‬ايجارات‭ ‬مساكنهم‭ ‬داخل‭ ‬بلدهم‭ . ‬لا‭ ‬أتحدث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬مدارس‭ ‬يفترش‭ ‬تلامذتها‭ ‬الارض‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬جامعات‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬ماذا‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتدرس‭ ‬طلابها‭ ‬بطريقة‭ ‬الملازم‭ ‬والكراريس‭ ‬الموزعة‭ ‬من‭ ‬دكاترة‭ ‬آخر‭ ‬زمن‭ ‬حيث‭ ‬يفتقد‭ ‬الطلبة‭ ‬روح‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ويستافون‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬علماً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وكلاماً‭ ‬فارغاً‭ ‬خارجه‭ .‬

الى‭ ‬أين‭ ‬تقودنا‭ ‬هذه‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬البائسة‭ ‬في‭ ‬الاحزاب‭ ‬والحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬وما‭ ‬بينهم‭ ‬من‭ ‬طفيليات‭ ‬وهوامش‭ ‬وحواش‭. ‬القصة‭ ‬ليست‭ ‬قانوناً‭ ‬يمتهن‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬باسم‭ ‬الطائفة‭ ‬الدينية‭ . ‬القصة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الانحدار‭ ‬السريع‭ ‬نحو‭ ‬تغيير‭ ‬معالم‭ ‬العراق‭ ‬شعباً‭ ‬وتكويناً‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬أراضيه‭ ‬المقدسة‭.‬