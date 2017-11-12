من قصص الانحدار في البلاد

فاتح عبد السلام
ردود فعل غاضبة كثيرة صدرت من النخب في العراق على قانون الاحوال الشخصية الجديد . جميعها يستصرخ الضمائر ،التي لايبدو لها مكان واضح تحت قبة البرلمان العراقي ، لكي تنقذ ما يمكن انقاذه من الهوية المدنية للدولة العراقية التي تتفكك يوماً بعد يوم ، بأيدي القوى السياسية الحاكمة والمتنفذة . كيف يمكن أن يتم الانتصار لحقوق المرأة والطفولة في البرلمان، إذا كان فيه عضو متزوج من طفلة في الثانية عشرة ، والقانون الجديد خرج من يديه وايدي زملائه ، وذلك بحسب شهادة تلفازية أدلت بها نائبة على الهواء قبل ثلاثة أيام .
هذا عراق آخر يتشكل ، لا تغيره خطب سياسيين مدوية حول العراق الواحد الموحد ،يتألقون بها اليوم بسبب أخطاء سواهم.
نريد أن نعرف ما معنى العراق الواحد وعلى ماذا تنطوي وحدته اذا كانت هويته بحسب التشريعات من الداخل ممزقة وتوحي بهذا الافتراق الرهيب بين مكونات الشعب .
سياقات تزويج الاطفال أتى بها داعش الى العراق عبر تطبيق النسخ المتشددة من نصوص لا تنسجم مع روح الاسلام ودوره في تماسك المجتمع ، وهو اساس أي تشريع سماوي أو دنيوي
حين تبلغ الطفلة العشرين من عمرها ، وكانت قد زوّجت في الثانية عشرة من دون امتلاكها حق الاختيار وفهم الاختيار بسبب من عمرها الصغير ، تبدأ المشكلات الاجتماعية الاخرى بالنمو ،وفي مقدمتها الطلاق وتحول الأطفال الى ضحايا جدد في مجتمع لا يسنده قانون مدني لا أحد يقدر على التلاعب فيه وبه ومنه ولأجله ، كما بدأ يحصل الآ في العراق .
أي برلمان أعمى هذا الذي لا يرى من مصائب العراقيين شيئاً ، وهم في هذا العوز الشديد لكل شيء ، لاسيما في المدن المدمرة ، ولدى مخيمات النازحين التي تعم البلاد أو أولئك الذين لايجدون سداد ايجارات مساكنهم داخل بلدهم . لا أتحدث هنا عن مدارس يفترش تلامذتها الارض ، أو عن جامعات لا تعرف ماذا يجري في العالم وتدرس طلابها بطريقة الملازم والكراريس الموزعة من دكاترة آخر زمن حيث يفتقد الطلبة روح البحث العلمي ويستافون ما يسمى علماً في العراق وكلاماً فارغاً خارجه .
الى أين تقودنا هذه الطبقة السياسية البائسة في الاحزاب والحكومة والبرلمان وما بينهم من طفيليات وهوامش وحواش. القصة ليست قانوناً يمتهن حق المرأة والطفل باسم الطائفة الدينية . القصة تكمن في هذا الانحدار السريع نحو تغيير معالم العراق شعباً وتكويناً ، مع الحفاظ على وحدة أراضيه المقدسة.