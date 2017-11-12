حياة بلا نقود -لؤي زهرة

لؤي زهرة

يكاد‭ ‬يتفق‭ ‬علماء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬بداياتها‭ ‬كانت‭ ‬مشاعية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬،‭ ‬فلم‭ ‬يحتاج‭ ‬المرء‭ ‬انذاك‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬المقايضة‭ ‬او‭ ‬التداول‭ ‬النقدي‭ ( ‬البنكنوت‭ ) ‬فكانت‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬السراق‭ ‬وقطاع‭ ‬الطرق‭ ‬وناهبي‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والامر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالسجون‭ ‬والمحاكم‭ ‬والشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬فلم‭ ‬تكن‭ ‬الحياة‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ . ‬

ربما‭ ‬ستقولون‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬سلعة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تُقيّم‭ ‬بثمن‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬نشأتها‭ ‬الاولى‭ ‬وحتما‭ ‬ستعود‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الآخر‭ ‬حيث‭ ‬ستنعدم‭ ‬النقود‭ ‬وتبقى‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬هي‭ ‬ثمن‭ ‬لاي‭ ‬بضاعة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬ان‭ ‬تُقيَّم‭ ‬السلع‭ ‬بمقدار‭ ‬السعادة‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬دمنا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬السعادة‭ ‬فلِمَ‭ ‬لا‭ ‬نسبدل‭ ‬التداول‭ ‬النقدي‭ ‬بمقدار‭ ‬السعادة‭ ‬فيتقاضى‭ ‬الموظف‭ ‬كمية‭ ‬مقدارها‭ ‬مليون‭ ‬سعادة‭ ‬مع‭ ‬اول‭ ‬الشهر‭ ‬فيدفع‭ ‬بدل‭ ‬ايجار‭ ‬بيته‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬الف‭ ‬سعادة‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬البيت‭ ‬و‭ ‬يوزع‭ ‬سعاداته‭ ‬المتبقية‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬المولدة‭ ‬والوطني‭ ‬واجور‭ ‬النقل‭ ‬ومصاريف‭ ‬الاطفال‭ ‬ومستلزمات‭ ‬البيت‭ ‬وفي‭ ‬الاسبوع‭ ‬الاول‭ ‬تنتهي‭ ‬سعاداته‭ ‬ويعيش‭ ‬بقية‭ ‬الشهر‭ ‬بلا‭ ‬سعادة‭ . ‬

تعالوا‭ ‬نتخيل‭ ‬شكل‭ ‬الحياة‭ ‬بلا‭ ‬نقود‭ ‬وكم‭ ‬ستكون‭ ‬جميلة‭ ‬،‭ ‬سنحتاج‭ ‬اولا‭ ‬الى‭ ‬الصدق‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬فنقول‭ ‬للبائع‭ ‬انك‭ ‬تمتلك‭ ‬سعادة‭ ‬بمقدار‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تشتريها‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬ورقة‭ ‬تثبت‭ ‬انك‭ ‬تملك‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬السعادة‭ ‬عدا‭ ‬ضميرك‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬ذاتك‭ . ‬وطبعا‭ ‬البائع‭ ‬سيكتب‭ ‬ثمن‭ ‬كل‭ ‬سلعة‭ ‬فمثلا‭ ‬باذنجان‭ ‬خمسمائة‭ ‬سعادة‭ ‬والبطيخ‭ ‬بالف‭ ‬سعادة‭ ‬،‭ ‬والشجر‭ ‬ثلاث‭ ‬كيلوات‭ ‬بالف‭ ‬،‭ ‬وحتما‭ ‬ستعرف‭ ‬بأن‭ ‬سعادتك‭ ‬قلت‭ ‬بمقدار‭ ‬ما‭ ‬تسوقت‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬البائع‭ ‬سيشعر‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬مقدار‭ ‬من‭ ‬السعادة‭ ‬قد‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬،‭ ‬ستعود‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬محملا‭ ‬باكياس‭ ‬الطعام‭ ‬بدلا‭ ‬عن‭ ‬السعادة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬تملكها‭ . ‬

سنجد‭ ‬الفقراء‭ ‬يتسولون‭ ‬السعادة‭ ‬عند‭ ‬تقاطعات‭ ‬الطرق‭ ‬واشارات‭ ‬المرور‭ ‬وستجد‭ ‬من‭ ‬ينهب‭ ‬سعادة‭ ‬البلد‭ ‬عندما‭ ‬يسرق‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬الشعب‭ ‬المخزونة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬تجعل‭ ‬اناس‭ ‬يعيشون‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬السعادة‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لسد‭ ‬الرمق‭ . ‬وعندما‭ ‬يطفر‭ ‬لص‭ ‬على‭ ‬بيتك‭ ‬يقوم‭ ‬بتهديدك‭ ‬ان‭ ‬تعطيه‭ ‬كل‭ ‬السعادة‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬بدل‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬البيت‭ ‬عن‭ ‬الاوراق‭ ‬النقدية‭ . ‬اعتقد‭ ‬اصدقائي‭ ‬انه‭ ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬النقدي‭ ‬المقيت‭ ‬واستبداله‭ ‬بشعور‭ ‬السعادة‭ ‬لذلك‭ ‬اطلب‭ ‬منكم‭ ‬ان‭ ‬تجمعوا‭ ‬اموالكم‭ ‬عندي‭ ‬كخوة‭ ‬اولى‭ ‬وبعدها‭ ‬نجرب‭ ‬الحياة‭ ‬بلا‭ ‬نقود‭ ‬فهي‭ ‬تستحق‭ ‬التجريب‭ . ‬