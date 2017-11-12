حياة بلا نقود -لؤي زهرة

لؤي زهرة
يكاد يتفق علماء الاقتصاد على ان الحياة في بداياتها كانت مشاعية خالية من الملكية الخاصة ، فلم يحتاج المرء انذاك الى نظام المقايضة او التداول النقدي ( البنكنوت ) فكانت تخلو من السراق وقطاع الطرق وناهبي المال العام والامر مرتبط بالسجون والمحاكم والشرطة والجيش فلم تكن الحياة بحاجة الى كل ذلك .
ربما ستقولون ان اي سلعة يجب ان تُقيّم بثمن وهذا ما كانت عليه الحياة في نشأتها الاولى وحتما ستعود الى ذلك في العالم الآخر حيث ستنعدم النقود وتبقى الكلمة الطيبة هي ثمن لاي بضاعة ، ومن المحتمل ان تُقيَّم السلع بمقدار السعادة ، وما دمنا نبحث عن السعادة فلِمَ لا نسبدل التداول النقدي بمقدار السعادة فيتقاضى الموظف كمية مقدارها مليون سعادة مع اول الشهر فيدفع بدل ايجار بيته ثلاثمائة الف سعادة الى صاحب البيت و يوزع سعاداته المتبقية الى صاحب المولدة والوطني واجور النقل ومصاريف الاطفال ومستلزمات البيت وفي الاسبوع الاول تنتهي سعاداته ويعيش بقية الشهر بلا سعادة .
تعالوا نتخيل شكل الحياة بلا نقود وكم ستكون جميلة ، سنحتاج اولا الى الصدق في التعامل فنقول للبائع انك تمتلك سعادة بمقدار السلع التي تشتريها فليس هناك اي ورقة تثبت انك تملك هذا الكم من السعادة عدا ضميرك الذي يسكن في ذاتك . وطبعا البائع سيكتب ثمن كل سلعة فمثلا باذنجان خمسمائة سعادة والبطيخ بالف سعادة ، والشجر ثلاث كيلوات بالف ، وحتما ستعرف بأن سعادتك قلت بمقدار ما تسوقت به ، بينما البائع سيشعر بأن هناك مقدار من السعادة قد زادت من رصيده ، ستعود الى البيت محملا باكياس الطعام بدلا عن السعادة التي كنت تملكها .
سنجد الفقراء يتسولون السعادة عند تقاطعات الطرق واشارات المرور وستجد من ينهب سعادة البلد عندما يسرق كمية كبيرة من سعادة الشعب المخزونة في البنك المركزي تجعل اناس يعيشون تحت خط السعادة لا يملكون منها ما يكفي لسد الرمق . وعندما يطفر لص على بيتك يقوم بتهديدك ان تعطيه كل السعادة التي تملكها بدل التفتيش في ارجاء البيت عن الاوراق النقدية . اعتقد اصدقائي انه يمكننا ان نتخلى عن التعامل النقدي المقيت واستبداله بشعور السعادة لذلك اطلب منكم ان تجمعوا اموالكم عندي كخوة اولى وبعدها نجرب الحياة بلا نقود فهي تستحق التجريب .