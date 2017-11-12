أسعى‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬وتواضع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬العصر

الفنان‭ ‬التونسي‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):

عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬يعج‭ ‬بالمبدعين‭ ‬لكن‭ ‬همزة‭ ‬الوصل‭ ‬مفقودة

قال‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬الفنان‭ ‬التونسي‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭: ‬‮«‬إنَّ‭ ‬الدور‭ ‬الأمثل‭ ‬للفنان‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬عصره،‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬والأمّة‮»‬‭.‬‭ ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬المرموق‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الطربية‭ ‬الراقية،‭ ‬يحيي‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬والمهرجانات‭ ‬سهرات‭ ‬بالمغرب،‭ ‬يتابعها‭ ‬جمهور‭ ‬واسع،‭ ‬من‭ ‬المعجبين‭ ‬بفنه،‭ ‬ويحفظون‭ ‬أغانيه،‭ ‬ويرددونها‭ ‬معه،‭ ‬وهو‭ ‬جمهور‭ ‬راق‭ ‬ومتذوق‭ ‬للمواويل‭ ‬العراقية‭ ‬والأغاني‭ ‬الخليجية‭ ‬أو‭ ‬المصرية‭ ‬والقدود‭ ‬الحلبية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أغاني‭ ‬بوشناق‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مواطن‮»‬‭ ‬و»السياسي‭ ‬والكراسي‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ألبوماته‭ ‬المشهورة‭:‬‮ «‬أسماء‭ ‬الله‭ ‬الحسنى‮»‬‭ ‬و»لا‭ ‬تسأل‭ ‬غير‭ ‬الله‮»‬‭ ‬و»موسيقى‭ ‬الحلفاوين‮»‬‭ ‬و»عش‭ ‬يا‭ ‬بلدي‮»‬‭ ‬و»ريتك‭ ‬ما‭ ‬نعرف‭ ‬وين‮»‬‭ ‬و»ليلى‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬مهرجان‭ ‬أليغريا‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحادية‭ ‬عشر،‭ ‬التقت‭ (‬الزمان‭) ‬الفنان‭ ‬التونسي‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬وأجرت‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الحوار،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتغافل‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية‮»‬‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬لِما‭ ‬يقارب‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الممارسة‭ ‬الفنية،‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يبدع‭ ‬أسلوبه‭ ‬الغنائي‭ ‬الذي‭ ‬يميزه‭ ‬يميزه،‭ ‬فهو‭ ‬مطرب‭ ‬وعازف‭ ‬عود،‭ ‬وكانت‭ ‬بدايته الفنية‭ ‬في‭ ‬سبعينيات القرن‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المطربين‭ ‬والعازفين‭ ‬والملحنين‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الرشيدية،‭ ‬حيث‭ ‬تتلمذ‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الموسيقار‭ ‬الراحل‭ ‬علي‭ ‬السريتي،‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬الموسيقيين في‭ ‬تونس‭. ‬وقد‭ ‬توج‭ ‬مساره‭ ‬الفني‭ ‬حصاده‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭. ‬وتتميز‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬جمع بين‭ ‬الأغاني‭ ‬الحديثة‭ ‬والتراث‭ ‬الصوفي‭ ‬و»المالوف‮»‬‭ ‬والابتهالات،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬خاض‭ ‬تجربة‭ ‬الحضرة‭ ‬وانتهج‭ ‬رؤية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬التونسية،‭ ‬وغنى‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬ولحن‭ ‬له‭ ‬كبار‭ ‬الملحنين‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬وكحصيلة‭ ‬للجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصدها؛‭ ‬أبرزها‭ ‬جائزة‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقي‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية بالقاهرة،‭ ‬ومنحته‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان مراكش الدولي‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬جائزة‭ ‬الرّباب‭ ‬الذهبي،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬معه‭ (‬الزمان‭): ‬

غنيت‭ ‬للأوطان‭ ‬العربية‭ ‬كما‭ ‬غنيت‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬تظاهرات‭ ‬فنية،‭ ‬هل‭ ‬أغانيك‭ ‬هي‭ ‬موجهة‭ ‬للشعوب‭ ‬أم‭ ‬للحكام؟‭ ‬

صوتي‭ ‬موجه‭ ‬للإنسانية،‭ ‬والعدالة‭ ‬والديمقراطية،‭ ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الانسان،‭ ‬وقيمة‭ ‬الانسان‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬تراجع‭ ‬البشر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬عنده‭ ‬قيمة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬المصالح‭ ‬هي‭ ‬الطاغية،‭ ‬ولهذا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬رسالة‭ ‬نوجهها‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار،‭ ‬وأقول‭ ‬لهم‭ ‬هي‭ ‬كلمة‭ ‬باختصار‭ : ‬‮«‬خليونا‭ ‬نعيش،‭ ‬يكفينا‭.. ‬ملّينا‭ ‬دمار‭.. ‬ما‭ ‬يهملونا‭ ‬لا‭ ‬دينك‭ ‬ولايسارك‭ ‬لايمينك،‭ ‬خليوا‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬إخوة،‭ ‬بالتسامح‭ ‬بالحوار،‭ ‬شوفوا‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬أمّة‭ ‬ماتت،‭ ‬وكم‭ ‬ورائها‭ ‬من‭ ‬ربيع،‭ ‬وشوفوا‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬فاتت،‭ ‬وخلفت‭ ‬مشهد‭ ‬فضيع،‭ ‬يا‭ ‬بيدكم‭ ‬طلبنا‭ ‬نحن‭ ‬ملِّينا،‭ ‬تعبنا‭ ‬يكفي‭ ‬حرب‭ ‬وظلم،‭ ‬ويكفي‭ ‬تشريد‭ ‬ودمار،‭ ‬هي‭ ‬كلمة‭ ‬باختصار‭ ‬لأصحاب‭ ‬القرار‭.‬‮»‬‭ . ‬

الفنان‭ ‬هو‭ ‬ضمير‭ ‬الأمة‭ ‬وضمير‭ ‬الإنسانية‭.. ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الفنان‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بالتغيير‭.. ‬؟‭ ‬

‭ ‬أتمنى‭ ‬ذلك،‭ ‬فالفنان‭ ‬هو‭ ‬ضمير‭ ‬الأمة،‭ ‬وليس‭ ‬عنده‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬أمام‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬الأمة‭ ‬العربية،‭ ‬غير‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن،‭ ‬وما‭ ‬يشمله‭ ‬من‭ ‬أنماط‭ ‬تعبيرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬التغيير‭. ‬

‭ ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬مرتاح‭ ‬لما‭ ‬وقع‭ ‬ويجري‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬ربيعا‭ ‬ثم‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬خريف‭ ‬؟‭ ‬

أنا‭ ‬لازم‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مطمئنا،‭ ‬وتاريخ‭ ‬الأمم‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجز‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أو‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬الذي‭ ‬حصل،‭ ‬حصل‭. ‬

نقول‭ ‬ربيع،‭ ‬نقول‭ ‬خريف،‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬لم‭ ‬يتوقف،‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬على‭ ‬الأطلال‭.. ‬هذه‭ ‬كارثة،‭ ‬نحن‭ ‬دائما‭ ‬نقف‭ ‬على‭ ‬الأطلال‭ ‬ومستعجلين،‭ ‬فتاريخ‭ ‬الثورات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬دام‭ ‬تقريبا‭ ‬مابين‭ ‬عشرين‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭. ‬هذه‭ ‬بداية‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬حصل،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المؤامرة،‭ ‬أو‭ ‬نقول‭ ‬انتفاضة،‭ ‬ثورة،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شي‭ ‬يليق‭. ‬لهذا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬ونتكل‭ ‬على‭ ‬الله،‭ ‬ونبني‭ ‬أمة‭ ‬قوامها‭ ‬الأخلاق‭ ‬والانضباط‭ ‬والعمل‭. ‬

صوت‭ ‬الفنان‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬يصل؟

عندنا‭ ‬مشكلة‭ ‬إعلامية‭ ‬بالوطن‭ ‬العربي،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬نشاهده‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬العربية،‭ ‬لايعبر‭ ‬عنا،‭ ‬فهذه‭ ‬القنوات‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬قناة‭ ‬،‭ ‬تكلف‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬المليارات‭. ‬وسؤالي‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬الخطير،‭ ‬لأن‭ ‬الاعلام‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬مهم؟‭ ‬وهذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬نفهمها‭.‬

نحن‭ ‬الآن‭ ‬نعيش‭ ‬عصر‭ ‬الاعلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصوت‭ ‬والصورة،‭ ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬الحروب‭ ‬أصبحت‭ ‬تكسب‭ ‬إعلاميا‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬ميدانياً،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نستغل‭ ‬فنانينا‭ ‬ومبدعينا،‭ ‬والثقافة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعلام‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬جسر‭ ‬الجسر‭ ‬يوصل‭ ‬الكلمة‭ ‬والرسالة‭ ‬والمعنى،‭ ‬ويخدم‭ ‬الأمة‭. ‬

كيف‭ ‬تختار‭ ‬القصائد‭ ‬التي‭ ‬تغنيها‭ ‬،‭ ‬بعناية‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬ذات‭ ‬مواضيع‭ ‬معينة‭ ‬أم‭ ‬أنك‭ ‬تختارها‭ ‬للفن؟‭ ‬

أنا‭ ‬لا‭ ‬أغني‭ ‬ما‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬معنى،‭ ‬ولا‭ ‬يضيف‭ ‬لمسيرتي‭ ‬الفنية،‭ ‬ولا‭ ‬أسعى‭ ‬أن‭ ‬أكرِّر‭ ‬نفسي‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬المتسارعة،‭ ‬فالفنان‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬العصر،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متابع‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭. ‬ويكون‭ ‬هو‭ ‬المرآة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭. ‬أنا‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬متابعا‭ ‬لما‭ ‬يجري،‭ ‬ومؤمنا‭ ‬برسالتي‭ ‬كفنان‭ ‬وأسعى‭ ‬بكل‭ ‬بساطة،‭ ‬وبكل‭ ‬تواضع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العصر،‭ ‬وعلى‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬أعيشها‭. ‬

لاحظت‭ ‬في‭ ‬صفحتك‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬لديك‭ ‬أنشطة‭ ‬كثير‭ ‬وبرنامج‭ ‬حافل‭ ‬بماذا‭ ‬تفسر‭ ‬ذلك‭ ‬؟‭ ‬

ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬الأغاني‭ ‬الجديدة‭ ‬بالمغرب‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬ودور‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬انتشارها؟‭ ‬

ابن‭ ‬خلدون‭ ‬يقول‭ ‬تصل‭ ‬الشعوب‭ ‬إلى‭ ‬أسفل‭ ‬الدرجات،‭ ‬بسوء‭ ‬فنانيها‭ ‬ومبدعيها،‭ ‬وترقى‭ ‬وتصعد‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬القمم‭ ‬بصعود‭ ‬فنانيها،‭ ‬ونحن‭ ‬لم‭ ‬نعط‭ ‬الأهمية‭ ‬والاهتمام‭ ‬اللازم‭ ‬للفن‭ ‬والثقافة،‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬يعج‭ ‬بالمبدعين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين،‭ ‬وتبقى‭ ‬همزة‭ ‬الوصل‭ ‬التي‭ ‬تربطهم‭ ‬بالجمهور‭ ‬مفقودة،‭ ‬ففي‭ ‬المغرب‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬الغناء،‭ ‬وفي‭ ‬الشعر‭ ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ربما‭ ‬تبقى‭ ‬مقصرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬مما‭ ‬يحول‭ ‬عدم‭ ‬إيصال‭ ‬أصواتهم‭.‬

طريق‭ ‬الفن‭ ‬طويل‭ ‬وشاق‭ ‬مثل‭ ‬الطريق‭ ‬عند‭ ‬الصوفية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعرفة‭ ‬الحقة،‭ ‬هل‭ ‬وجدت‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تحققه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الصوفية؟

الغناء‭ ‬الصوفي‭ ‬يكون‭ ‬أو‭ ‬لايكون،‭ ‬الغناء‭ ‬بمختلف‭ ‬مواضيعه،‭ ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬أنك‭ ‬ترقى‭ ‬عند‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬عندما‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صادقاً،‭ ‬وترقى‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬عندما‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬الحب‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬عندما‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬والمساواة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬التصوف،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صادقاً،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬صادقا‭ ‬أهم‭ ‬شيء،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التصوف‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭.‬