أسعى‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬وتواضع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬العصر

الفنان التونسي لطفي بوشناق لـ (الزمان):
عالمنا العربي يعج بالمبدعين لكن همزة الوصل مفقودة
قال لـ (الزمان) الفنان التونسي لطفي بوشناق: «إنَّ الدور الأمثل للفنان هو أن يكون شاهدا على عصره، مدافعا عن قضايا الوطن والأمّة». وجدير بالذكر أن الفنان المرموق لطفي بوشناق من الأصوات الطربية الراقية، يحيي في الكثير من المناسبات والمهرجانات سهرات بالمغرب، يتابعها جمهور واسع، من المعجبين بفنه، ويحفظون أغانيه، ويرددونها معه، وهو جمهور راق ومتذوق للمواويل العراقية والأغاني الخليجية أو المصرية والقدود الحلبية، ومن أبرز أغاني بوشناق الجديدة «أنا مواطن» و»السياسي والكراسي»، ومن ألبوماته المشهورة: «أسماء الله الحسنى» و»لا تسأل غير الله» و»موسيقى الحلفاوين» و»عش يا بلدي» و»ريتك ما نعرف وين» و»ليلى». وفي مهرجان أليغريا الأخير في دورته الحادية عشر، التقت (الزمان) الفنان التونسي لطفي بوشناق وأجرت معه هذا الحوار، وأكد أنه «لم يتغافل عن القضايا العالمية والعربية». وجدير بالذكر أن الفنان لطفي بوشناق لِما يقارب أربعة عقود من الممارسة الفنية، استطاع أن يبدع أسلوبه الغنائي الذي يميزه يميزه، فهو مطرب وعازف عود، وكانت بدايته الفنية في سبعينيات القرن الماضي مع كبار المطربين والعازفين والملحنين في المدرسة الرشيدية، حيث تتلمذ على يد الموسيقار الراحل علي السريتي، أحد أشهر الموسيقيين في تونس. وقد توج مساره الفني حصاده شهرة واسعة في العالم العربي. وتتميز أعماله الفنية جمع بين الأغاني الحديثة والتراث الصوفي و»المالوف» والابتهالات، من جهة أخرى خاض تجربة الحضرة وانتهج رؤية جديدة في الأغنية التونسية، وغنى لعدد من الشعراء ولحن له كبار الملحنين.
على صعيد آخر، وكحصيلة للجوائز التي حصدها؛ أبرزها جائزة مهرجان الموسيقي العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ومنحته إدارة مهرجان مراكش الدولي للفنون الشعبية عام 2006 جائزة الرّباب الذهبي، وحصل على وسام الاستحقاق الثقافي في تونس عام 2009.
وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته معه (الزمان):
غنيت للأوطان العربية كما غنيت ضد الفساد في عدة تظاهرات فنية، هل أغانيك هي موجهة للشعوب أم للحكام؟
صوتي موجه للإنسانية، والعدالة والديمقراطية، وإلى كل ما يخدم الإنسان في هذه الظروف التي يمر بها الانسان، وقيمة الانسان تتجه نحو تراجع البشر الذي لم تعد عنده قيمة، وأصبحت المصالح هي الطاغية، ولهذا نحن في أمس الحاجة إلى رسالة نوجهها إلى أصحاب القرار، وأقول لهم هي كلمة باختصار : «خليونا نعيش، يكفينا.. ملّينا دمار.. ما يهملونا لا دينك ولايسارك لايمينك، خليوا كل الناس إخوة، بالتسامح بالحوار، شوفوا كم من أمّة ماتت، وكم ورائها من ربيع، وشوفوا كم من حرب فاتت، وخلفت مشهد فضيع، يا بيدكم طلبنا نحن ملِّينا، تعبنا يكفي حرب وظلم، ويكفي تشريد ودمار، هي كلمة باختصار لأصحاب القرار.» .
الفنان هو ضمير الأمة وضمير الإنسانية.. هل يمكن لهذا الفنان أن يقوم بالتغيير.. ؟
أتمنى ذلك، فالفنان هو ضمير الأمة، وليس عنده أي حل أمام الوضع الذي تمر فيه الأمة العربية، غير الثقافة والفن، وما يشمله من أنماط تعبيرية من أجل الاسهام في التغيير.
هل أنت مرتاح لما وقع ويجري الآن في الوطن العربي الذي عرف ربيعا ثم سرعان ما تحول إلى خريف ؟
أنا لازم أن أكون مطمئنا، وتاريخ الأمم لايمكن أن ينجز في ستة أو سبع سنوات، الذي حصل، حصل.
نقول ربيع، نقول خريف، الذي حصل لم يتوقف، ولا ينبغي أن نقف على الأطلال.. هذه كارثة، نحن دائما نقف على الأطلال ومستعجلين، فتاريخ الثورات في العالم دام تقريبا مابين عشرين أو يزيد عن خمسين سنة. هذه بداية ، الذي حصل حصل، يمكن أن نقول هذا نوع من المؤامرة، أو نقول انتفاضة، ثورة، أو أي شي يليق. لهذا ينبغي أن ننظر إلى الأمام، ونتكل على الله، ونبني أمة قوامها الأخلاق والانضباط والعمل.
صوت الفنان في الوطن العربي كيف يمكن يصل؟
عندنا مشكلة إعلامية بالوطن العربي، لأن ما نشاهده في القنوات العربية، لايعبر عنا، فهذه القنوات التي هي أكثر من 2000 قناة ، تكلف الأمة العربية المليارات. وسؤالي كيف يمكن أن نصل إلى هذا السلاح الخطير، لأن الاعلام له دور مهم؟ وهذه مسؤولية مشتركة لابد أن نفهمها.
نحن الآن نعيش عصر الاعلام من خلال الصوت والصورة، ونعلم أن الحروب أصبحت تكسب إعلاميا أكثر منها ميدانياً، وعلينا أن نستغل فنانينا ومبدعينا، والثقافة من خلال الاعلام الذي هو جسر الجسر يوصل الكلمة والرسالة والمعنى، ويخدم الأمة.
كيف تختار القصائد التي تغنيها ، بعناية هل هي ذات مواضيع معينة أم أنك تختارها للفن؟
أنا لا أغني ما ليس له معنى، ولا يضيف لمسيرتي الفنية، ولا أسعى أن أكرِّر نفسي مع الأحداث المتسارعة، فالفنان شاهد على العصر، ولابد أن يكون متابع لما يحدث. ويكون هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه. أنا لابد أن أكون متابعا لما يجري، ومؤمنا برسالتي كفنان وأسعى بكل بساطة، وبكل تواضع أن أكون شاهدا على هذا العصر، وعلى هذه الحقبة الزمنية التي أعيشها.
لاحظت في صفحتك على الفيسبوك ، أن لديك أنشطة كثير وبرنامج حافل بماذا تفسر ذلك ؟
ما رأيك في الأغاني الجديدة بالمغرب والوطن العربي ودور الاعلام في انتشارها؟
ابن خلدون يقول تصل الشعوب إلى أسفل الدرجات، بسوء فنانيها ومبدعيها، وترقى وتصعد إلى أعلى القمم بصعود فنانيها، ونحن لم نعط الأهمية والاهتمام اللازم للفن والثقافة، لكن للأسف عالمنا العربي يعج بالمبدعين في شتى الميادين، وتبقى همزة الوصل التي تربطهم بالجمهور مفقودة، ففي المغرب الآلاف من المبدعين في الغناء، وفي الشعر لكن وسائل الإعلام ربما تبقى مقصرة في هذا الجانب مما يحول عدم إيصال أصواتهم.
طريق الفن طويل وشاق مثل الطريق عند الصوفية من أجل الوصول إلى المعرفة الحقة، هل وجدت ما كنت تريد أن تحققه على غرار الصوفية؟
الغناء الصوفي يكون أو لايكون، الغناء بمختلف مواضيعه، ما معنى أنك ترقى عند الدرجة الثانية عندما تغني عن الوطن لابد أن تكون صادقاً، وترقى إلى الدرجة الثانية، عندما تغني عن الحب لابد أن ترقى إلى الدرجة الثانية، عندما تغني عن الحرية والمساواة لابد أن ترقى إلى الدرجة الثانية، فهذا هو التصوف، هو أن تكون صادقاً، وأن تكون صادقا أهم شيء، هذا هو التصوف بالنسبة لي.