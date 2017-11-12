الأمير تشارلز ينوب عن الملكة اليزابيث في يوم الذكرى

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ترأس‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬وريث‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬احتفالات‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الذكرى‮»‬‭ ‬باسم‭ ‬والدته‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬عبر‭ ‬وضعه‭ ‬اكليلا‭ ‬من‭ ‬الزهر‭ ‬احياء‭ ‬لذكرى‭ ‬ضحايا‭ ‬النزاعات‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬توكل‭ ‬اليزابيت‭ ‬الثانية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬رغم‭ ‬حضورها‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب،‭ ‬ما‭ ‬يُدل‭ ‬ضمنا‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الواجبات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الملكة‭ ‬الى‭ ‬ابنها،‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭.‬

وكما‭ ‬فعل‭ ‬الأمير‭ ‬شارلز،‭ ‬وضع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الآخرين‭ ‬بدورهم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الأميران‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭ ‬أكاليل‭ ‬من‭ ‬الزهر‭ ‬على‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬وايتهول،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭.‬

وانضمّ‭ ‬إليهم‭ ‬المسؤولون‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬وزعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربين‭ ‬وممثلو‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭.‬

ووقف‭ ‬الجميع‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭,‬0‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاربين‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭.‬

ولم‭ ‬تغب‭ ‬الملكة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكمها‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬65‭ ‬عاما،‭ ‬الا‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل،‭ ‬مرتين‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬حامل‭ ‬وأربع‭ ‬مرات‭ ‬لوجودها‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

وفضلت‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬برفقة‭ ‬زوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب،‭ ‬البالغ‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬تقاعد‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭.‬

وأشار‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملكة‭ ‬ترغب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دوق‭ ‬ادنبره‭ ‬وهو‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الشرفة‮»‬‭.‬

ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الذكرى‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬احياء‭ ‬لذكرى‭ ‬ضحايا‭ ‬النزاعات،‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬وكل‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬بعدها‭.‬

وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬1914‭ ‬و1918‭.‬