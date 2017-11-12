باحث عراقي يحذر من مخاطر مركبات التجميل على بشرة المرأة

‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬باحث‭ ‬علمي‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬مركبات‭ ‬التجميل‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي,‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬لقد‭ ‬تعددت‭ ‬مركبات‭ ‬التجميل‭ ‬بهذا‭ ‬الوقت‭ ‬وصار‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬بشتى‭ ‬الوسائل‭ ‬الاعلامية‭ ‬فشملت‭ ‬الكريمات‭ ‬بانواعها‭ ‬المختلفة‭ ‬والمساحيق‭ ‬وطلاء‭ ‬الاظافر‭ ‬وصيغات‭ ‬الشعر‭ ‬ومثبتات‭ ‬الشعر‭ ‬ومزيلات‭ ‬الروائح‭ ‬ولهذا‭ ‬فتطرقت‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬التجميل‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬انواعها‭ ‬ليست‭ ‬خيرا‭ ‬كلها‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬شرا‭ ‬كلها‭ ‬بمعنى‭ ‬تؤدي‭ ‬غرضا‭ ‬معينا‭ ‬وهو‭ ‬التزين‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬المطلوب‭ ‬بل‭ ‬ومطلوب‭ ‬جدا‭ ‬احيانا‭. ‬الا‭ ‬انها‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬بعض‭ ‬المضاعفات‭ ‬او‭ ‬متاعب‭ ‬للبشرة‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬بل‭ ‬ويتعارض‭ ‬نع‭ ‬فكرة‭ ‬استعمالها‭ ‬اساسا‭ ‬وهو‭ ‬التزين‭ . ‬وقال‭ ‬الطائي‭ ‬ان‭ ‬الكريمات‭ ‬انواع‭ ‬متعدده‭ ‬منها‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬غذاء‭ ‬للبشرة‭ ‬ذاتها‭ ‬مثل‭ ‬كريم‭ ‬الاساس‭ ‬او‭ ‬كريمات‭ ‬الشعر‭ ‬او‭ ‬مزيل‭ ‬البقع‭ ‬الجلدية‭ ‬والنمش‭ . ‬واقصد‭ ‬هنا‭ ‬بكريمات‭ ‬التغذية‭ ‬تلك‭ ‬الكريمات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬دهنية‭ ‬تشابه‭ ‬المواد‭ ‬الدهنية‭ ‬التي‭ ‬تفرزها‭ ‬البشرة‭ ‬ولهذا‭ ‬فان‭ ‬استعمال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكريمات‭ ‬هو‭ ‬اصابة‭ ‬البشرة‭ ‬بجفاف‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬جفاف‭ ‬البشرة‭ ‬يعني‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الدهون‭ ‬بواسطة‭ ‬خلايا‭ ‬البشرة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬لنا‭ ‬نقص‭ ‬الطبقة‭ ‬الدهنية‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬البشرة‭ ‬منا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬الجفاف‭ ‬ومما‭ ‬يولد‭ ‬خشونة‭ ‬واحيانا‭ ‬تشقق‭ ‬بالبشرة‭ ‬واستعمال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الكريمات‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬النقص‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬منه

واحيانا‭ ‬تكون‭ ‬البشرة‭ ‬ذو‭ ‬طبيعة‭ ‬حساسة‭ ‬يحدث‭ ‬التهاب‭ ‬طفيف‭ ‬غير‭ ‬ملحوظ‭ ‬بالجلد‭ ‬يؤدي‭ ‬بالنهاية‭ ‬الى‭ ‬جفاف‭ ‬البشرة‭ . ‬اما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬كريم‭ ‬الاساس‭ ‬من‭ ‬طبيعي‭ ‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬البشرة‭ ‬اكثر‭ ‬جمالا‭ ‬ورونقا

اما‭ ‬عن‭ ‬المساحيق‭ ‬فقال‭:- ‬اهمها‭ ‬مساحيق‭ ‬الوجه‭ ‬وهذه‭ ‬لا‭ ‬ضرر‭ ‬من‭ ‬استعمالها‭ ‬طالما‭ ‬توفرت‭ ‬العناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬وخصوصا‭ ‬تنظيفها‭ ‬بالماء‭ ‬والصابون‭ ‬ففي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لاخوف‭ ‬من‭ ‬انسداد‭ ‬فوهات‭ ‬الغدد‭ ‬الدرقية‭ ‬او‭ ‬الغدد‭ ‬الدهنية‭ ‬كما‭ ‬يتوهم‭ ‬البعض‭ .‬

‭ ‬ولفت‭ ‬الباحث‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬العناية‭ ‬بمسألة

طلاء‭ ‬الاظافر‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬

من‭ ‬الغريب‭ ‬ان‭ ‬المتاعب‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬من‭ ‬طلاء‭ ‬الاظافر‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬اماكن‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الاظافر‭ ‬،‭ ‬فاستعماله‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬التهابات‭ ‬شديدة‭ ‬بجلد‭ ‬الجفون‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬الاظافر‭ ‬وما‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬طبقة‭ ‬المانيكير‭ ‬قد‭ ‬تلامس‭ ‬جلد‭ ‬الجفون‭ ‬وتحدث‭ ‬حساسية‭ ‬ولان‭ ‬الاظافر‭ ‬مكونه‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬قرنية‭ ‬صلبة‭ ‬فانها‭ ‬تقاوم‭ ‬حدوث‭ ‬هذه‭ ‬الالتهابات‭ ‬بينما‭ ‬جلد‭ ‬الجفون‭ ‬بنعومته‭ ‬ورقة‭ ‬تكوينه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الالتهابات‭ .‬

وعن‭ ‬مستحضرات‭ ‬الشعر‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ : ‬هناك‭ ‬نوعان‭ ‬رئيسيان‭ ‬من‭ ‬الصبغات‭ ‬النوع‭ ‬الاول‭ ‬الصبغات‭ ‬النباتية‭ ‬مثل‭ ‬الحناء‭ ‬وهذه‭ ‬لاتضر‭ ‬الشعر‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬رصاصا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ . ‬والنوع‭ ‬الاخر‭ ‬وهي‭ ‬صبغات‭ ‬الكيمياوية‭ ‬وهذه‭ ‬لها‭ ‬ميزة‭ ‬الثبات‭ ‬لمدة‭ ‬عدة‭ ‬اشهر‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تسبب‭ ‬اضرارا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬قد‭ ‬تكسب‭ ‬الجلد‭ ‬حساسية‭ ‬لمكوناتها‭. ‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬الالتهابات‭ ‬الجلدية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حساسية‭ ‬لصبغات‭ ‬الشعر‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭ ‬نتيجة‭ ‬لزيادة‭ ‬سمك‭ ‬الجلد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬ولكنها‭ ‬تظهر‭ ‬اول‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬جلد‭ ‬الجفون‭ ‬والرقبة‭ ‬وخلف‭ ‬الاذنين‭ ‬والوجه‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تنتشر‭ ‬الى‭ ‬اماكن‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬نادره‭ ‬يتحم‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الصبغة‭ ‬كلية‭ ‬والى‭ ‬الابد‭ ‬ويلجا‭ ‬الى‭ ‬الحناء‭ ‬افضل‭ ‬بكثير‭.‬