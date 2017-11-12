باحث عراقي يحذر من مخاطر مركبات التجميل على بشرة المرأة

بغداد – الزمان
حذر باحث علمي عراقي من مخاطر مركبات التجميل ، وقال الدكتور مناف الطائي, لـ (الزمان) لقد تعددت مركبات التجميل بهذا الوقت وصار الترويج لها بشتى الوسائل الاعلامية فشملت الكريمات بانواعها المختلفة والمساحيق وطلاء الاظافر وصيغات الشعر ومثبتات الشعر ومزيلات الروائح ولهذا فتطرقت بهذا العدد على مركبات التجميل على اختلاف انواعها ليست خيرا كلها كما انها ليست شرا كلها بمعنى تؤدي غرضا معينا وهو التزين وهذا هو المطلوب بل ومطلوب جدا احيانا. الا انها قد تسبب في احداث بعض المضاعفات او متاعب للبشرة عند بعض النساء وهذا غير مرغوب فيه بل ويتعارض نع فكرة استعمالها اساسا وهو التزين . وقال الطائي ان الكريمات انواع متعدده منها منها ما يكون غذاء للبشرة ذاتها مثل كريم الاساس او كريمات الشعر او مزيل البقع الجلدية والنمش . واقصد هنا بكريمات التغذية تلك الكريمات التي تحتوي على مواد دهنية تشابه المواد الدهنية التي تفرزها البشرة ولهذا فان استعمال هذا النوع من الكريمات هو اصابة البشرة بجفاف اذ ان جفاف البشرة يعني نقصا في تكوين الدهون بواسطة خلايا البشرة وهذا ما يعطي لنا نقص الطبقة الدهنية على سطح البشرة منا يؤدي الى الجفاف ومما يولد خشونة واحيانا تشقق بالبشرة واستعمال مثل هذه الكريمات ما هو الا نوع من تعويض النقص لا فائدة منه
واحيانا تكون البشرة ذو طبيعة حساسة يحدث التهاب طفيف غير ملحوظ بالجلد يؤدي بالنهاية الى جفاف البشرة . اما اذا كان كريم الاساس من طبيعي فهذا ما يكون البشرة اكثر جمالا ورونقا
اما عن المساحيق فقال:- اهمها مساحيق الوجه وهذه لا ضرر من استعمالها طالما توفرت العناية بالبشرة وخصوصا تنظيفها بالماء والصابون ففي هذه الحالة لاخوف من انسداد فوهات الغدد الدرقية او الغدد الدهنية كما يتوهم البعض .
ولفت الباحث الى اهمية العناية بمسألة
طلاء الاظافر مؤكدا انه
من الغريب ان المتاعب التي تحدث من طلاء الاظافر تظهر في اماكن بعيدة من مكان الاظافر ، فاستعماله قد يؤدي الى حدوث التهابات شديدة بجلد الجفون اذ ان الاظافر وما عليها من طبقة المانيكير قد تلامس جلد الجفون وتحدث حساسية ولان الاظافر مكونه من خلايا قرنية صلبة فانها تقاوم حدوث هذه الالتهابات بينما جلد الجفون بنعومته ورقة تكوينه يعاني من حدوث من هذه الالتهابات .
وعن مستحضرات الشعر قال الدكتور مناف الطائي : هناك نوعان رئيسيان من الصبغات النوع الاول الصبغات النباتية مثل الحناء وهذه لاتضر الشعر الا اذا كان فيها رصاصا يؤدي الى تساقط الشعر . والنوع الاخر وهي صبغات الكيمياوية وهذه لها ميزة الثبات لمدة عدة اشهر وان كانت لا تسبب اضرارا في حالات كثيرة الا انها قد تكسب الجلد حساسية لمكوناتها.
ومن المهم ان نعلم ان الالتهابات الجلدية الناتجة عن وجود حساسية لصبغات الشعر قد لا تظهر في فروة الرأس نتيجة لزيادة سمك الجلد في هذه المنطقة من الجسم ولكنها تظهر اول ما تظهر في جلد الجفون والرقبة وخلف الاذنين والوجه وسرعان ما تنتشر الى اماكن متفرقة من الجسم وفي حالات نادره يتحم الامتناع عن استعمال هذا النوع من الصبغة كلية والى الابد ويلجا الى الحناء افضل بكثير.