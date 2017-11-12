برلماني‭ ‬كردي‭  ‬يحذر‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬معاملة‭ ‬كردستان‭ ‬بمنطق‭ ‬المنتصر‭ ‬والمهزوم

مسعود حيدر يعد إغلاق المصارف عقوبة جماعية وإرهاباً اقتصادياً ضد الشعب الكردي
السليمانية – باسل الخطيب
دعا نائب بالبرلمان العراقي عن حركة التغيير، الحكومة الاتحادية والقوى السياسية لمد جسور الثقة مع إقليم كردستان ومعالجة مشاكله بدلاً من التعامل معه من منطلق «المنتصر تجاه المهزوم»، عاداً أن إغلاق المصارف في الإقليم يشكل «عقوبة جماعية وإرهاباً اقتصادياً» تمارسه مؤسسات اتحادية ضد الشعب الكردستاني الذي يشكل «جزءاً أساساً» من الشعب العراقي، خلافاً للدستور. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، إن تعامل الحكومة والقوى السياسية العراقية مع المكون الكردي «ينبع من منطلق شعور المنتصر تجاه المهزوم ومعاقبة شعب بأكمله لمشاركته بالاستفتاء»، معتبراً أن ذلك التصرف «لا ينسجم مع القانون والدستور».
وأضاف أن ذلك «تجلى باستعمال عبارات غير دستورية لوصف الإقليم وتجاهل حكومته وتسميته الرسمية والقانونية بنحو يذكر بما كان يفعله نظام البعث، وهو ما لا يمكن قبوله سواء من حركة التغيير أم باقي القوى السياسية الكردستانية»، داعياً إلى ضرورة «احترام سياقات الدستور العراقي، وعدم التجاوز عليه وعلى ما دعت إليه المرجعية الدينية بشأن احترامه، والسعي بدلاًُ من ذلك لمد جسور الثقة مع الشعب الكردستاني ومعالجة مشاكله». ورأى أن الحكومة الاتحادية «لا بد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مكونات الإقليم كلها كجزء من الدولة الاتحادية، وتحترم الدستور وتطبقه بدون انتقائية مثلما ينبغي أن تحترم الاتفاق المبرم معها عام 2006 بشأن تخصيص 17 بالمئة من الموازنة لإقليم كردستان، لحين إجراء الإحصاء السكاني، الذي تلكأت بالتزامها بشأنه، حيث تحتسب عندها على أساس الكثافة السكانية زيادة أو نقصاناً»، مبيناً أن هذه النسبة «تأخذ بالاعتبار المظلومية التي تعرض لها الكرد على مدى العهود الماضية وما تعرضوا له من قتل وتشريد وإبادة جماعية».
وكانت تسريبات إعلامية كشفت عن نية الحكومة خفض نسبة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية من 17 إلى 12.67 بالمئة.
وأوضح حيدر، أن تعامل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مع إقليم كردستان «ينطوي على نوع من المزايدة السياسية لاسيما أنه أغفل الدعوات المتكررة لحركة التغيير وغيرها من القوى السياسية خلال السنوات السابقة لفت انتباه الحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل المزمنة مع إقليم كردستان»، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ»اعتبار عام 2018 المقبل مرحلة انتقالية لمعالجة المشاكل المالية للإقليم، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق البيانات المالية والإدارية لهذا الجزء من العراق، فضلاً عن قيامها (الحكومة) بدفع رواتب موظفيه ومتقاعديه وضحايا النظام السابق من ذوي الشهداء والمؤنفلين والمحكومين السياسيين إسوة بأقرانهم في باقي المحافظات».
وعد أن قرار إغلاق المصارف في الإقليم، «سياسياً بامتياز وعقوبة جماعية وحصاراً اقتصادياً ضد شعب كردستان الذي هو جزءاً من الدولة العراقية، ويأتي كرد فعل غير قانوني على الاستفتاء يتناقض مع المادة 14 من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي»، وتابع من هنا «لا يمكن التمييز بين المكونات والمحافظات العراقية على أي أساس ولأي سبب كان، مع ضرورة احترام الدستور والتعامل على أساسه».
وكانت مصادر مصرفية عراقية، كشفت الخميس الماضي، عن إيعاز البنك المركزي العراقي للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب شمولها بحظر بيع الدولار.
ومضى عضو اللجنة المالية النيابية قائلاُ، إن تبعات القرار «ستنعكس سلباً على العملة العراقية (الدينار) ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد المختلفة بالأسواق»، مستطرداً أن الخبراء الماليين والاقتصاديين «حذروا من تبعات القرار واعتبروه إرهاباً اقتصادياً تمارس المؤسسات الاتحادية ضد جزء من الدولة العراقية». وبشأن الوضع داخل الإقليم، قال إن حركة التغيير «منفتحة دائماً على الآخرين وتسعى للتواصل معهم والحوار لحل المشاكل وترصين الجبهة الداخلية الكردستانية، وهي كباقي القوى السياسية المعارضة تطالب بحكومة جديدة تعكس الواقع السياسي في الإقليم وتقوم بالإصلاحات المطلوبة إدارياً واقتصادياً ومعالجة المشاكل مع بغداد في إطار الدستور»، مستدركاً «لكن حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يستجيبا لذلك الطلب حتى الآن». وأكد أن حركة التغيير «تريد تشكيل حكومة قوية تمثل الطيف السياسي في الإقليم تكون قادرة على اتخاذ القرارات السليمة ومعالجة المشاكل وإعداد ورقة كردية موحدة للحوار مع بغداد وحل المشاكل العالقة وفقاً للدستور»، لافتاً إلى أن الحركة «لم تقرر بعد عودة وزراءها لحكومة الإقليم من دون اتفاق سياسي وعندها ستنظر أيضاً في إمكانية عودة رئيس برلمان كردستان لمزاولة عمله».
وفي شأن آخر ذكر حيدر، أن الفساد «ينخر مفاصل الدولة العراقية كلها ومنها إقليم كردستان، وقد حاربت حركة التغيير الفساد في العراق كله منذ تأسيسها عام 2009، وأسهم نوابها في كشف الكثير من ملفاته في العراق وكردستان، كما طالبت بالشفافية في الانفاق الحكومي وإدارة الواردات وعدد الموظفين»، مسترسلاً أن النظام البايومتري الخاص برواتب موظفي الإقليم «بحاجة للتدقيق من قبل برلمان كردستان وديوان الرقابة المالية الاتحادي». وبصدد الانفتاح العراقي على الخليج العربي، قال محمد، إن الحركة «تدعم بقوة الانفتاح العراقي على الخليج العربي لاسيما دوله المحورية المتمثلة بالسعودية والإمارات، كونه يصب في استقراه كما استقرار المنطقة وحفظ التوازن الإقليمي، لاسيما أنها متأزمة وتشهد العديد من الحروب والتدخلات الخارجية»، مضيفاً أن الحركة طالما أكدت على أهمية «العمق العربي والخليجي للعراق، ودعت لتشجيع دول الخليج العربي للإسهام بإعادة إعمار المدن المنكوبة وإصلاح الاقتصاد العراقي الذي تضرر كثيراً بسبب الحروب والإرهاب».