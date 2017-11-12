برلماني‭ ‬كردي‭  ‬يحذر‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬معاملة‭ ‬كردستان‭ ‬بمنطق‭ ‬المنتصر‭ ‬والمهزوم

مسعود‭ ‬حيدر‭ ‬يعد‭ ‬إغلاق‭ ‬المصارف‭ ‬عقوبة‭ ‬جماعية‭ ‬وإرهاباً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي

السليمانية‭ – ‬باسل‭ ‬الخطيب

دعا‭ ‬نائب‭ ‬بالبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير،‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ومعالجة‭ ‬مشاكله‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬‮«‬المنتصر‭ ‬تجاه‭ ‬المهزوم‮»‬،‭ ‬عاداً‭ ‬أن‭ ‬إغلاق‭ ‬المصارف‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬جماعية‭ ‬وإرهاباً‭ ‬اقتصادياً‮»‬‭ ‬تمارسه‭ ‬مؤسسات‭ ‬اتحادية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬جزءاً‭ ‬أساساً‮»‬‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي،‭ ‬خلافاً‭ ‬للدستور‭. ‬وقال‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النيابية،‭ ‬مسعود‭ ‬حيدر،‭ ‬إن‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬مع‭ ‬المكون‭ ‬الكردي‭ ‬‮«‬ينبع‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬شعور‭ ‬المنتصر‭ ‬تجاه‭ ‬المهزوم‭ ‬ومعاقبة‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله‭ ‬لمشاركته‭ ‬بالاستفتاء‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬التصرف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬تجلى‭ ‬باستعمال‭ ‬عبارات‭ ‬غير‭ ‬دستورية‭ ‬لوصف‭ ‬الإقليم‭ ‬وتجاهل‭ ‬حكومته‭ ‬وتسميته‭ ‬الرسمية‭ ‬والقانونية‭ ‬بنحو‭ ‬يذكر‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬يفعله‭ ‬نظام‭ ‬البعث،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبوله‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬أم‭ ‬باقي‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الكردستانية‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬سياقات‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي،‭ ‬وعدم‭ ‬التجاوز‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬بشأن‭ ‬احترامه،‭ ‬والسعي‭ ‬بدلاًُ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومعالجة‭ ‬مشاكله‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬مكونات‭ ‬الإقليم‭ ‬كلها‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وتحترم‭ ‬الدستور‭ ‬وتطبقه‭ ‬بدون‭ ‬انتقائية‭ ‬مثلما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬معها‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تخصيص‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬لحين‭ ‬إجراء‭ ‬الإحصاء‭ ‬السكاني،‭ ‬الذي‭ ‬تلكأت‭ ‬بالتزامها‭ ‬بشأنه،‭ ‬حيث‭ ‬تحتسب‭ ‬عندها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬زيادة‭ ‬أو‭ ‬نقصاناً‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬‮«‬تأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬المظلومية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الكرد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العهود‭ ‬الماضية‭ ‬وما‭ ‬تعرضوا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وتشريد‭ ‬وإبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬تسريبات‭ ‬إعلامية‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬الحكومة‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬12‭.‬67‭ ‬بالمئة‭. ‬

وأوضح‭ ‬حيدر،‭ ‬أن‭ ‬تعامل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬‮«‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المزايدة‭ ‬السياسية‭ ‬لاسيما‭ ‬أنه‭ ‬أغفل‭ ‬الدعوات‭ ‬المتكررة‭ ‬لحركة‭ ‬التغيير‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬لفت‭ ‬انتباه‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬المزمنة‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بـ»اعتبار‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬المقبل‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬المالية‭ ‬للإقليم،‭ ‬وقيام‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬الاتحادي‭ ‬بتدقيق‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لهذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيامها‭ (‬الحكومة‭) ‬بدفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفيه‭ ‬ومتقاعديه‭ ‬وضحايا‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬والمؤنفلين‭ ‬والمحكومين‭ ‬السياسيين‭ ‬إسوة‭ ‬بأقرانهم‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المحافظات‮»‬‭.‬

وعد‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬إغلاق‭ ‬المصارف‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬‮«‬سياسياً‭ ‬بامتياز‭ ‬وعقوبة‭ ‬جماعية‭ ‬وحصاراً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬ويأتي‭ ‬كرد‭ ‬فعل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬المادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العراقيين‭ ‬متساوون‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬تمييزٍ‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬القومية‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬أو‭ ‬اللون‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬المذهب‭ ‬أو‭ ‬المعتقد‭ ‬أو‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المكونات‭ ‬والمحافظات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أساس‭ ‬ولأي‭ ‬سبب‭ ‬كان،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬والتعامل‭ ‬على‭ ‬أساسه‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬مصرفية‭ ‬عراقية،‭ ‬كشفت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬إيعاز‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬للبنوك‭ ‬الخاصة‭ ‬بإغلاق‭ ‬فروعها‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭ ‬لتجنب‭ ‬شمولها‭ ‬بحظر‭ ‬بيع‭ ‬الدولار‭.‬

ومضى‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النيابية‭ ‬قائلاُ،‭ ‬إن‭ ‬تبعات‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬ستنعكس‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬العراقية‭ (‬الدينار‭) ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬المختلفة‭ ‬بالأسواق‮»‬،‭ ‬مستطرداً‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬الماليين‭ ‬والاقتصاديين‭ ‬‮«‬حذروا‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬القرار‭ ‬واعتبروه‭ ‬إرهاباً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬تمارس‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاتحادية‭ ‬ضد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وبشأن‭ ‬الوضع‭ ‬داخل‭ ‬الإقليم،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬‮«‬منفتحة‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬وتسعى‭ ‬للتواصل‭ ‬معهم‭ ‬والحوار‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬وترصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الكردستانية،‭ ‬وهي‭ ‬كباقي‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬المعارضة‭ ‬تطالب‭ ‬بحكومة‭ ‬جديدة‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬وتقوم‭ ‬بالإصلاحات‭ ‬المطلوبة‭ ‬إدارياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬ومعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدستور‮»‬،‭ ‬مستدركاً‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬حزبي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬يستجيبا‭ ‬لذلك‭ ‬الطلب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قوية‭ ‬تمثل‭ ‬الطيف‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬السليمة‭ ‬ومعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬وإعداد‭ ‬ورقة‭ ‬كردية‭ ‬موحدة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬وفقاً‭ ‬للدستور‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬وزراءها‭ ‬لحكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬سياسي‭ ‬وعندها‭ ‬ستنظر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬رئيس‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬لمزاولة‭ ‬عمله‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شأن‭ ‬آخر‭ ‬ذكر‭ ‬حيدر،‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬‮«‬ينخر‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬كلها‭ ‬ومنها‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وقد‭ ‬حاربت‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كله‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬وأسهم‭ ‬نوابها‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ملفاته‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وكردستان،‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬بالشفافية‭ ‬في‭ ‬الانفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬وإدارة‭ ‬الواردات‭ ‬وعدد‭ ‬الموظفين‮»‬،‭ ‬مسترسلاً‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬البايومتري‭ ‬الخاص‭ ‬برواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الإقليم‭ ‬‮«‬بحاجة‭ ‬للتدقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬وديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬الاتحادي‮»‬‭. ‬وبصدد‭ ‬الانفتاح‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬قال‭ ‬محمد،‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬بقوة‭ ‬الانفتاح‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لاسيما‭ ‬دوله‭ ‬المحورية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬كونه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬استقراه‭ ‬كما‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬وحفظ‭ ‬التوازن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬متأزمة‭ ‬وتشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والتدخلات‭ ‬الخارجية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬طالما‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬العمق‭ ‬العربي‭ ‬والخليجي‭ ‬للعراق،‭ ‬ودعت‭ ‬لتشجيع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للإسهام‭ ‬بإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬المنكوبة‭ ‬وإصلاح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تضرر‭ ‬كثيراً‭ ‬بسبب‭ ‬الحروب‭ ‬والإرهاب‮»‬‭.‬