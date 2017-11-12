تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬تأخر‭ ‬كثيراً‭ ‬وأتوقع‭ ‬انخفاض قيمة‭ ‬الدولار‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬جنيهات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭

د. فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي لـ (الزمان) :
القاهرة- مصطفى عمارة
شهدت القاهرة خلال الايام الماضية زيارة وفد من صندوق النقد الدولى حيث اجرى الوفد مباحثات مع المسئوليين المصريين حول الاجراءات التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية فى عملية الاصلاح الاقتصادى وهى الاجراءات التى طالب لها البنك وهى الاجراءات التى طالب بها الصندوق قبل منح مصر شريحه اخرى تقدر بـ2 مليار دولار وعقب انتهاء تلك الزيارة كان للزمان معه الحوار التالى:
هناك تخوفات لدى الراى العام بان زيارة صندوق النقد الدولى الحالية لمصر سوف يترتب عليها زيادة كبيرة فى الاسعار تفوق قدرة المواطن البسيط فما هى رؤيتك ؟
زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر جاءت فى اطار الزيارات الدولية التى تقوم بها بعثه الصندوق للتاكد من قيام الحكومة المصرية بالاجراءات التى طلبها البنك خلال زيارته السابقة قبل الموافقة على فتح مصر شريحة جديدة تقدر بـ 2 مليار دولار والتى مصر فى امس الحاجه اليها لتحسين موقفها الائتمانى خاصة بعد ان قررت مصر اللجوء الى الاقتراض الخارجى لان الفائدة تكون اقلفضلا على ان استمرار اقتراض مصر من البنوك المحلية وعلى رأسها البنك المركزى اضعف الموقف الائتمانى لتلك البنوك وعلى حسب المعلومات التى حصلت عليها ان بعثه الصندوق ابدت رضاها عن الاجراءات التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية والتى ادت الى خفض العجز فى الموازنة وانخفاض نسبة التضخم كما طالبت بعثة الصندوق يرفع دعم المحروقات وعلى راسها البترول قبل نهاية هذا العام الا ان الحكومة المصرية طلبت تأجيل ذلك الى نهاية العام القادم او اوائل عام 2019 لانه تم رفع سعر الطاقة خلال هذا العام مرتين والذى ادى الى ارتفاع كبير فى اسعار بصورة ارهقت كاهل المواطن العادى ولقد تفهمت بعثة الصندوق تلك التحفظات واعتقد ان الاوضاع فى طريقها للتحسن الا اذا حدثت انتكاسات يمكن ان تعيد الاوضاع الى ما كانت عليه .
ومتى يشعر المواطن المصرى ببوادر التحسن فى الاوضاع المعيشية ؟
كما قلت اعتقد ان بداية عام 2019 سوف يشعر المواطن بثمار الاصلاح الاقتصادى بشرط عدم وجود انتكاسات غير متوقعه فى الاوضاع الامنيه والتى تؤثر بلا شك على كافة القطاعات كالسياحة والاستثمار
ولكن البعض يرى ان صندوق النقد الدولى بنك سياسى يعمل على التحكم فى سياسة الدول ؟
مما لاشك فيه ان سياسة صندوق النقد الدولى يتحجم فيها الدول الخمس الكبار والممثلة فى امريكا وفرنسا والمانيا واليابان والصين وهى دول تصنف على حجم اقتصادها وكان يمكن ان تكون من ضمن تلك الدول الا اننا تخلفنا فى الوقت الذى حققت دول اخرى مرت بظروف صعبه مثل اليابان والتى ضربت بقنبله نووية والمانيا والتى تسحب اثناء الحرب العالمية الثانية ورغم ذلك اصبحت اقتصاديات كل من الدولتين من اقوى اقتصاديات العالم ولابد من توضيح حقيقة هامة يغفل عنها البعض ان البنك الدولى ليس مؤسسه خيرية ولكنه مؤسسة اقتصاديه تعمل على منح قروض بشرط ان تتأكد اولا من قدرة الدول التى تمنحها تلك القروض على سدادها.
وما هى اسباب تخلف الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ؟
هناك ظروف خارجه عن الاراده كالظروف الامنية كحادث الاقصر وحادث الطائرة الروسيه الذى كان له تاثير سلبى على السياحه فضلا عن الاضطرابات الامنيه والتى عانت منها عقب ثورة 25 يناير والتى اثرت بلا شك على الانتاج ومناخ الاستثمار ولكن هناك ايضا اخطاء ارتكبت منها عدم استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادى خاصة بعد حدوث تحسين فى الاقتصاد على سبيل المثال فان حكومة عاطف صدقى نفذت برنامج رائع فى الاصلاح الاقتصادى فى الفترة من عام 91 – 97 اشاد به الخبراء وادى الى انخفاض نسبة التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى الا انه حدث تراضى بعد ذلك ادى الى حدوث تشوهات فى الاقتصاد المصرى.
هناك من يرى ان هناك خطأ بتحرير سعر الصرف والذى ادى الى زيادة كبيرة فى الاسعار واغرتفاع سعر الدولار ؟
بالعكس هذا القرار تأخر كثيرا وكان لابد من اتخاذه منذ فتره طويلة لزيادة الاستثمارات حتى يكون بسعره الحقيقى ورغم ان تحرير سعر الصرف الى زيادة كبيرة فى الاسعار والتى يمكن مواجهتها بانشاء شبكة للضمان الاجتماعى واعادة النظر فى الحد الادنى للاجور والمعاشات وتوفير السكن بسعر مناسب والعمل على تطوير العشوائيات الا انه من الخطأ الربط بصورة مباشرة بين ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف لان هناك ارتفاعا مبالغا فى سعر الدولار بسبب انتشار تجار العملة وبعض التيارات التى تزيد الاضرار السياسى بمصالح البلاد
وما هى توقعاتكم بالنسبة لسعر الدولار خلال المرحلة القادمة ؟
اتوقع ان يواصل سعر الدولار انخفاضه خلال العام القادم ليصل ما بين 13 – 14 جنيه ومع نهاية العام القادم اتوقع ان يصل سعر الدولار الى 10 جنيهات .
وما هى اقتراحاتك لخروج الاقتصاد المصر من كبوته ؟
نحن فى حاجة خلال المرحلة القادمة الى حكومة من المبدعين يقودهم مايسترو وليست حكومة روتينية مثل الحكومة الحالية فضلا عن استمرار الاصلاح الاقتصادى باعتباره نهج حياه ومحاربة البيروقراطية والفساد والاهتمام بالتعليم الفنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطه واصلاح منظومة الصحة والتعليم وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعى والعمل على الخروج من النطاق الضيق بسبب تكدس السكان فى مناطق محدوده.
وهل ترى ان مشروع نيوم الذى طرحه ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان لاقامة تلك المدينه على اراضى الدول الثلاث يمكن ان يشكل طفرة فى الاقتصاد المصرى ؟
بالقطع فرغم ان الجانب السعودى هو المستفيد الاكبر من هذا المشروع على ارض مصر والاردن سوف يشجع السياحة واقامة مناطق صناعية وتشغيل الطاقة العاملة واحياء الجسر البرى بين مصر والسعودية.
فى النهاية هل انت متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى ؟
بالفعل فهناك بوادر تشير الى ان الاقتصاد المصرى فى طريقه الى التعافى من خلال انخفاض معدل التضخم وعجز الموازنه فضلا عن المشروعات التى سوف تخرج بنا من الواقع الضيق كالمدينه الادارية وبعض المدن الجديدة وظهر اكتشافات فى مجال الطاقة سوف تدخل نطاق الخدمة كحقل ظهر فضلا عن بدأ عودة السياحة الى معدلاتها الطبيعية الا ان هناك بعض الامور التى تمثل قلقا مثل ارتفاع الدين الخارجى الى 79 مليار دولار رغم انمصر لا زالت حتى الان قادرة على سداد فوائدالديون كذلك يتطلب الامر انشاء منظومة لمكافحة الفساد بدلا من استخدام الاسلوب الانتقائى واستمكرار الاصلاح الاقتصادى كأسلوب حياه وليس لفترة محددة.