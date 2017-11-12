تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬تأخر‭ ‬كثيراً‭ ‬وأتوقع‭ ‬انخفاض قيمة‭ ‬الدولار‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬جنيهات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭

د‭. ‬فخري‭ ‬الفقي‭ ‬مستشار‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) : ‬

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬حيث‭ ‬اجرى‭ ‬الوفد‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسئوليين‭ ‬المصريين‭ ‬حول‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬وهى‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬طالب‭ ‬لها‭ ‬البنك‭ ‬وهى‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬طالب‭ ‬بها‭ ‬الصندوق‭ ‬قبل‭ ‬منح‭ ‬مصر‭ ‬شريحه‭ ‬اخرى‭ ‬تقدر‭ ‬بـ2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬معه‭ ‬الحوار‭ ‬التالى‭:‬

هناك‭ ‬تخوفات‭ ‬لدى‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬بان‭ ‬زيارة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬الحالية‭ ‬لمصر‭ ‬سوف‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬الاسعار‭ ‬تفوق‭ ‬قدرة‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬؟

زيارة‭ ‬بعثة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬لمصر‭ ‬جاءت‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬الزيارات‭ ‬الدولية‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬بعثه‭ ‬الصندوق‭ ‬للتاكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بالاجراءات‭ ‬التى‭ ‬طلبها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬السابقة‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مصر‭ ‬شريحة‭ ‬جديدة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬والتى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬امس‭ ‬الحاجه‭ ‬اليها‭ ‬لتحسين‭ ‬موقفها‭ ‬الائتمانى‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قررت‭ ‬مصر‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاقتراض‭ ‬الخارجى‭ ‬لان‭ ‬الفائدة‭ ‬تكون‭ ‬اقلفضلا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬استمرار‭ ‬اقتراض‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬اضعف‭ ‬الموقف‭ ‬الائتمانى‭ ‬لتلك‭ ‬البنوك‭ ‬وعلى‭ ‬حسب‭ ‬المعلومات‭ ‬التى‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬بعثه‭ ‬الصندوق‭ ‬ابدت‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬مصر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والتى‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬خفض‭ ‬العجز‭ ‬فى‭ ‬الموازنة‭ ‬وانخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬بعثة‭ ‬الصندوق‭ ‬يرفع‭ ‬دعم‭ ‬المحروقات‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬البترول‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬طلبت‭ ‬تأجيل‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬او‭ ‬اوائل‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬لانه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الطاقة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مرتين‭ ‬والذى‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬اسعار‭ ‬بصورة‭ ‬ارهقت‭ ‬كاهل‭ ‬المواطن‭ ‬العادى‭ ‬ولقد‭ ‬تفهمت‭ ‬بعثة‭ ‬الصندوق‭ ‬تلك‭ ‬التحفظات‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬طريقها‭ ‬للتحسن‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬حدثت‭ ‬انتكاسات‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تعيد‭ ‬الاوضاع‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ .‬

ومتى‭ ‬يشعر‭ ‬المواطن‭ ‬المصرى‭ ‬ببوادر‭ ‬التحسن‭ ‬فى‭ ‬الاوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬؟

كما‭ ‬قلت‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬سوف‭ ‬يشعر‭ ‬المواطن‭ ‬بثمار‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬انتكاسات‭ ‬غير‭ ‬متوقعه‭ ‬فى‭ ‬الاوضاع‭ ‬الامنيه‭ ‬والتى‭ ‬تؤثر‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬كالسياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬

ولكن‭ ‬البعض‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬بنك‭ ‬سياسى‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬فى‭ ‬سياسة‭ ‬الدول‭ ‬؟

مما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬سياسة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬يتحجم‭ ‬فيها‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الكبار‭ ‬والممثلة‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمانيا‭ ‬واليابان‭ ‬والصين‭ ‬وهى‭ ‬دول‭ ‬تصنف‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬اقتصادها‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬تخلفنا‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬حققت‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬مرت‭ ‬بظروف‭ ‬صعبه‭ ‬مثل‭ ‬اليابان‭ ‬والتى‭ ‬ضربت‭ ‬بقنبله‭ ‬نووية‭ ‬والمانيا‭ ‬والتى‭ ‬تسحب‭ ‬اثناء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬اصبحت‭ ‬اقتصاديات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدولتين‭ ‬من‭ ‬اقوى‭ ‬اقتصاديات‭ ‬العالم‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬توضيح‭ ‬حقيقة‭ ‬هامة‭ ‬يغفل‭ ‬عنها‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬البنك‭ ‬الدولى‭ ‬ليس‭ ‬مؤسسه‭ ‬خيرية‭ ‬ولكنه‭ ‬مؤسسة‭ ‬اقتصاديه‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬قروض‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬تتأكد‭ ‬اولا‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬تمنحها‭ ‬تلك‭ ‬القروض‭ ‬على‭ ‬سدادها‭.‬

وما‭ ‬هى‭ ‬اسباب‭ ‬تخلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬؟

هناك‭ ‬ظروف‭ ‬خارجه‭ ‬عن‭ ‬الاراده‭ ‬كالظروف‭ ‬الامنية‭ ‬كحادث‭ ‬الاقصر‭ ‬وحادث‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسيه‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تاثير‭ ‬سلبى‭ ‬على‭ ‬السياحه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الامنيه‭ ‬والتى‭ ‬عانت‭ ‬منها‭ ‬عقب‭ ‬ثورة‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬والتى‭ ‬اثرت‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬على‭ ‬الانتاج‭ ‬ومناخ‭ ‬الاستثمار‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬ايضا‭ ‬اخطاء‭ ‬ارتكبت‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬استمرار‭ ‬برنامج‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬حدوث‭ ‬تحسين‭ ‬فى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فان‭ ‬حكومة‭ ‬عاطف‭ ‬صدقى‭ ‬نفذت‭ ‬برنامج‭ ‬رائع‭ ‬فى‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬91‭ ‬–‭ ‬97‭ ‬اشاد‭ ‬به‭ ‬الخبراء‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬الاحتياطى‭ ‬النقدى‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬حدث‭ ‬تراضى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬تشوهات‭ ‬فى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭. ‬

هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خطأ‭ ‬بتحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬والذى‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬الاسعار‭ ‬واغرتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬؟

بالعكس‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تأخر‭ ‬كثيرا‭ ‬وكان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬اتخاذه‭ ‬منذ‭ ‬فتره‭ ‬طويلة‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬بسعره‭ ‬الحقيقى‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬الاسعار‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهتها‭ ‬بانشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعى‭ ‬واعادة‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬للاجور‭ ‬والمعاشات‭ ‬وتوفير‭ ‬السكن‭ ‬بسعر‭ ‬مناسب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العشوائيات‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬الربط‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬وتحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاعا‭ ‬مبالغا‭ ‬فى‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬تجار‭ ‬العملة‭ ‬وبعض‭ ‬التيارات‭ ‬التى‭ ‬تزيد‭ ‬الاضرار‭ ‬السياسى‭ ‬بمصالح‭ ‬البلاد‭ ‬

وما‭ ‬هى‭ ‬توقعاتكم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسعر‭ ‬الدولار‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬؟

اتوقع‭ ‬ان‭ ‬يواصل‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬انخفاضه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬ليصل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬–‭ ‬14‭ ‬جنيه‭ ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬اتوقع‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬جنيهات‭ .‬

وما‭ ‬هى‭ ‬اقتراحاتك‭ ‬لخروج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصر‭ ‬من‭ ‬كبوته‭ ‬؟

نحن‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬يقودهم‭ ‬مايسترو‭ ‬وليست‭ ‬حكومة‭ ‬روتينية‭ ‬مثل‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬باعتباره‭ ‬نهج‭ ‬حياه‭ ‬ومحاربة‭ ‬البيروقراطية‭ ‬والفساد‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتعليم‭ ‬الفنى‭ ‬والمشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطه‭ ‬واصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعى‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬النطاق‭ ‬الضيق‭ ‬بسبب‭ ‬تكدس‭ ‬السكان‭ ‬فى‭ ‬مناطق‭ ‬محدوده‭.‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬نيوم‭ ‬الذى‭ ‬طرحه‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬السعودى‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لاقامة‭ ‬تلك‭ ‬المدينه‭ ‬على‭ ‬اراضى‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يشكل‭ ‬طفرة‭ ‬فى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬؟

بالقطع‭ ‬فرغم‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬السعودى‭ ‬هو‭ ‬المستفيد‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬مصر‭ ‬والاردن‭ ‬سوف‭ ‬يشجع‭ ‬السياحة‭ ‬واقامة‭ ‬مناطق‭ ‬صناعية‭ ‬وتشغيل‭ ‬الطاقة‭ ‬العاملة‭ ‬واحياء‭ ‬الجسر‭ ‬البرى‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭.‬

فى‭ ‬النهاية‭ ‬هل‭ ‬انت‭ ‬متفائل‭ ‬بمستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬؟

بالفعل‭ ‬فهناك‭ ‬بوادر‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬التعافى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬وعجز‭ ‬الموازنه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشروعات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬تخرج‭ ‬بنا‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬الضيق‭ ‬كالمدينه‭ ‬الادارية‭ ‬وبعض‭ ‬المدن‭ ‬الجديدة‭ ‬وظهر‭ ‬اكتشافات‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬سوف‭ ‬تدخل‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمة‭ ‬كحقل‭ ‬ظهر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بدأ‭ ‬عودة‭ ‬السياحة‭ ‬الى‭ ‬معدلاتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الامور‭ ‬التى‭ ‬تمثل‭ ‬قلقا‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدين‭ ‬الخارجى‭ ‬الى‭ ‬79‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬رغم‭ ‬انمصر‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬فوائدالديون‭ ‬كذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬انشاء‭ ‬منظومة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلوب‭ ‬الانتقائى‭ ‬واستمكرار‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياه‭ ‬وليس‭ ‬لفترة‭ ‬محددة‭.‬

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