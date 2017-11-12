قانون أحوال شخصية جديد قديم- رافد جبوري

رافد جبوري
تنسجم التعديلات التي اقرها البرلمان العراقي على قانون الاحوال الشخصية العراقي مع الفكر الذي تتبناه القوى الحاكمة في العراق وهي قوى اسلامية ومحافظة. والعارف بالمجتمع العراقي في وضعه الحالي يعرف انه مجتمع تسود فيه الافكار والقيم الاسلامية المحافظة بينما يخشى فيه العلمانيون حتى من القول بانهم علمانيون فيرتاحون اكثر بتسمية المدنيين. يتيح القانون للمسلمين ان يعقدوا زيجاتهم وفقا للمذهب الشيعي او السني حسب انتمائاتهم المذهبية. وفيما يتعلق بالتحكيم والتفسير فهو يقر بسلطة المرجعية الدينية الشيعية العليا على الشيعة وبمجلس فقهي تابع لديوان الوقف السني على السنة.
ربما يختلف المختلفون حول الاولويات وقد يتفق المعتدلون من المتدينيين وغير المتدينيين على ان في الاسلام مبادئ اكثر اولوية يجب تطبيقها مثل مكافحة الفساد قبل ان توضع قضايا اجتماعية مثيرة للجدل موضع التطبيق مثل قانون الاحوال الشخصية الجديد. من الملامح اللافتة للنظر ان هناك من العراقيين من يتفاجئ من عندما تضع القوى السياسية التي تحكمهم وتفوز في الانتخابات اجندتها الاسلامية موضع التطبيق. والاجندة الاسلامية هي حكما طائفية في العراق بسبب انقسام الشعب بين المذهبين الشيعي والسني بالاضافة الى طوائف اخرى اصغر واقليات دينية تعاني من التهميش ويتقلص دورها باستمرار. الاسباب الموجبة المذكورة للقانون الجديد هي من الدستور الذي يقول بان العراقيين احرار في الالتزام في احوالهم الشخصية بمذاهبهم واديانهم ومعتقداتهم.
برتفع صوت المنتقدين موشرين ان القانون الجديد يشرع زواج القاصرات. لكن معظم المذاهب الاسلامية كما هو معلوم تقر باهلية الفتاة للزواج في سن صغيرة ,بعضهم يضعها عند سن البلوغ وبعضهم يضعها قبل ذلك حتى. لايستطيع المنتقدون ان يقولوا انهم لايعرفون ذلك لكنهم لا يستطيعون ايضا ان يعارضوا الشريعة الاسلامية بصراحة فلذلك يتحدثون بقيم العصر الحديث التي تدين التحرش والاعتداء الجنسي على القاصرين وتعلي من حقوق المراة . قيم الحداثة تلك هي ما اخذت بها النظم السابقة التي كانت تحكم العراق حينما شرعت ودعمت القانون السابق الذي صدر في عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين ابان حكم الجنرال عبد الكريم قاسم وسيطرة الشيوعيين على الشارع وعلى كثير من مفاصل الدولة , ثم استمر نفس القانون مع بعض التعديلات في العهود اللاحقة من حكم القوميين والبعثيين. وتلك النظم السابقة ذات التوجه الشيوعي او القومي او البعثي كما هو معلوم مدانة من قبل الاسلاميين الذين كانوا يتهمونها بعدم الحكم بما انزل الله وبالكفر احيانا.
المشكلة الاساسية الاخرى في القانون الجديد هي انه يرسخ الانقسام المذهبي في المجتمع العراقي مؤكدا عمق الانتماءات المذهبية ومعطيا اياها اطارا قانونيا صريحا وتقسيميا. صحيح ان التمايز المذهبي هو امر واقع لكن عقودا من عملية بناء الدولة الحديثة في العراق وقوانين ذات طابع علماني مثل قانون الاحوال الشحصية السابق جعلت من الهوية الوطنية الجامعة تتقدم وتعلو عند الكثيرين على الهوية المذهبية او حتى الدينية والقومية. فيما بقيت الزيجات المختلطة مثالا يذكره كثيرون ممن يريدون ان يحاججوا بان الهوية العراقية اقوى من الهويات الفرعية الشيعية والسنية وغيرها. القانون في نصه لايمنع الزيجات المختلطة لكنه يرسخ الطريق المذهبي. طريق يكرس لتعزيز الطائفية المجتمعية بعد ان اصبحت الطائفية السياسية في العراق واقعا من الصعب جدا تغييره في العراق. والى ان يحدث هذا التغيير, هذا ان حدث اصلا, فليس من الواقعي ان يتفاجأ احد باي قانون او قرار او ممارسة تكرس هيمنة تيارات الاسلام السياسي الطائفي.