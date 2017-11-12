قانون أحوال شخصية جديد قديم- رافد جبوري

رافد‭ ‬جبوري‮ ‬

تنسجم‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬اقرها‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬الفكر‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬القوى‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وهي‭ ‬قوى‭ ‬اسلامية‭ ‬ومحافظة‭. ‬والعارف‭ ‬بالمجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬وضعه‭ ‬الحالي‭ ‬يعرف‭ ‬انه‭ ‬مجتمع‭ ‬تسود‭ ‬فيه‭ ‬الافكار‭ ‬والقيم‭ ‬الاسلامية‭ ‬المحافظة‭ ‬بينما‭ ‬يخشى‭ ‬فيه‭ ‬العلمانيون‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬بانهم‭ ‬علمانيون‭ ‬فيرتاحون‭ ‬اكثر‭ ‬بتسمية‭ ‬المدنيين‭. ‬يتيح‭ ‬القانون‭ ‬للمسلمين‭ ‬ان‭ ‬يعقدوا‭ ‬زيجاتهم‭ ‬وفقا‭ ‬للمذهب‭ ‬الشيعي‭ ‬او‭ ‬السني‭ ‬حسب‭ ‬انتمائاتهم‭ ‬المذهبية‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحكيم‭ ‬والتفسير‭ ‬فهو‭ ‬يقر‭ ‬بسلطة‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬الشيعية‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬الشيعة‭ ‬وبمجلس‭ ‬فقهي‭ ‬تابع‭ ‬لديوان‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ ‬على‭ ‬السنة‭. ‬

ربما‭ ‬يختلف‭ ‬المختلفون‭ ‬حول‭ ‬الاولويات‭ ‬وقد‭ ‬يتفق‭ ‬المعتدلون‭ ‬من‭ ‬المتدينيين‭ ‬وغير‭ ‬المتدينيين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬في‭ ‬الاسلام‭ ‬مبادئ‭ ‬اكثر‭ ‬اولوية‭ ‬يجب‭ ‬تطبيقها‭ ‬مثل‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬توضع‭ ‬قضايا‭ ‬اجتماعية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬موضع‭ ‬التطبيق‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭. ‬من‭ ‬الملامح‭ ‬اللافتة‭ ‬للنظر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬يتفاجئ‭ ‬من‭ ‬عندما‭ ‬تضع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تحكمهم‭ ‬وتفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬اجندتها‭ ‬الاسلامية‭ ‬موضع‭ ‬التطبيق‭. ‬والاجندة‭ ‬الاسلامية‭ ‬هي‭ ‬حكما‭ ‬طائفية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬انقسام‭ ‬الشعب‭ ‬بين‭ ‬المذهبين‭ ‬الشيعي‭ ‬والسني‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬طوائف‭ ‬اخرى‭ ‬اصغر‭ ‬واقليات‭ ‬دينية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬التهميش‭ ‬ويتقلص‭ ‬دورها‭ ‬باستمرار‭. ‬الاسباب‭ ‬الموجبة‭ ‬المذكورة‭ ‬للقانون‭ ‬الجديد‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬بان‭ ‬العراقيين‭ ‬احرار‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬احوالهم‭ ‬الشخصية‭ ‬بمذاهبهم‭ ‬واديانهم‭ ‬ومعتقداتهم‭. ‬

برتفع‭ ‬صوت‭ ‬المنتقدين‭ ‬موشرين‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يشرع‭ ‬زواج‭ ‬القاصرات‭. ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬المذاهب‭ ‬الاسلامية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬تقر‭ ‬باهلية‭ ‬الفتاة‭ ‬للزواج‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة‭ ‬‭,‬بعضهم‭ ‬يضعها‭ ‬عند‭ ‬سن‭ ‬البلوغ‭ ‬وبعضهم‭ ‬يضعها‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭. ‬لايستطيع‭ ‬المنتقدون‭ ‬ان‭ ‬يقولوا‭ ‬انهم‭ ‬لايعرفون‭ ‬ذلك‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬يعارضوا‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بصراحة‭ ‬فلذلك‭ ‬يتحدثون‭ ‬بقيم‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬التي‭ ‬تدين‭ ‬التحرش‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬القاصرين‭ ‬وتعلي‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المراة‭ . ‬قيم‭ ‬الحداثة‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬اخذت‭ ‬بها‭ ‬النظم‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحكم‭ ‬العراق‭ ‬حينما‭ ‬شرعت‭ ‬ودعمت‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬الف‭ ‬وتسعمائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وخمسين‭ ‬ابان‭ ‬حكم‭ ‬الجنرال‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬قاسم‭ ‬وسيطرة‭ ‬الشيوعيين‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬وعلى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬‭,‬‭ ‬ثم‭ ‬استمر‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬العهود‭ ‬اللاحقة‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬القوميين‭ ‬والبعثيين‭. ‬وتلك‭ ‬النظم‭ ‬السابقة‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬الشيوعي‭ ‬او‭ ‬القومي‭ ‬او‭ ‬البعثي‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬مدانة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاسلاميين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتهمونها‭ ‬بعدم‭ ‬الحكم‭ ‬بما‭ ‬انزل‭ ‬الله‭ ‬وبالكفر‭ ‬احيانا‭. ‬

المشكلة‭ ‬الاساسية‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬هي‭ ‬انه‭ ‬يرسخ‭ ‬الانقسام‭ ‬المذهبي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬مؤكدا‭ ‬عمق‭ ‬الانتماءات‭ ‬المذهبية‭ ‬ومعطيا‭ ‬اياها‭ ‬اطارا‭ ‬قانونيا‭ ‬صريحا‭ ‬وتقسيميا‭. ‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬التمايز‭ ‬المذهبي‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬واقع‭ ‬لكن‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وقوانين‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬علماني‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشحصية‭ ‬السابق‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعة‭ ‬تتقدم‭ ‬وتعلو‭ ‬عند‭ ‬الكثيرين‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬المذهبية‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬الدينية‭ ‬والقومية‭. ‬فيما‭ ‬بقيت‭ ‬الزيجات‭ ‬المختلطة‭ ‬مثالا‭ ‬يذكره‭ ‬كثيرون‭ ‬ممن‭ ‬يريدون‭ ‬ان‭ ‬يحاججوا‭ ‬بان‭ ‬الهوية‭ ‬العراقية‭ ‬اقوى‭ ‬من‭ ‬الهويات‭ ‬الفرعية‭ ‬الشيعية‭ ‬والسنية‭ ‬وغيرها‭. ‬القانون‭ ‬في‭ ‬نصه‭ ‬لايمنع‭ ‬الزيجات‭ ‬المختلطة‭ ‬لكنه‭ ‬يرسخ‭ ‬الطريق‭ ‬المذهبي‭. ‬طريق‭ ‬يكرس‭ ‬لتعزيز‭ ‬الطائفية‭ ‬المجتمعية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصبحت‭ ‬الطائفية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واقعا‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬تغييره‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬والى‭ ‬ان‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭,‬‭ ‬هذا‭ ‬ان‭ ‬حدث‭ ‬اصلا‭,‬‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬الواقعي‭ ‬ان‭ ‬يتفاجأ‭ ‬احد‭ ‬باي‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬قرار‭ ‬او‭ ‬ممارسة‭ ‬تكرس‭ ‬هيمنة‭ ‬تيارات‭ ‬الاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬الطائفي‭. ‬