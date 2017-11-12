نواب لـ (الزمان): تزويج القاصرات جريمة مماثلة لممارسات داعش ضد المرأة

بغداد – داليا احمد

طالب نواب وباحثون وناشطون في شؤون المرأة، الامم المتحدة بالتدخل لايقاف تعديل قانون الاحوال الشخصية، ووصفوه بانه نكسة للمرأة وجريمة مماثلة لممارسات داعش ضد النساء، مؤكدين ان تزويج القاصرات يعكس نتائج سلبية على المجتمع ويتسبب بتفكيك الاسرة. وقال عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي لـ(الزمان) أمس ان (تعديل قانون الاحوال الشخصية يعد اعتداء صارخا على المرأة لما يتضمن من فقرات تسيئ للنساء)، مؤكدا ان (رفض المجتمع لهذا القانون اثار مشكلة امام البرلمان الذي يجب ان يسن قوانين تتناسب مع حياة المواطن)، واضاف ان (طرح القانون في الوقت الراهن يثير بعض التساؤلات لانه سبق ان تم طرحه في نهاية الدورة الانتخابية الماضية)، متسائلا (هل استطعنا ان نستوعب جميع المشكلات التي يعاني منها الشعب ولجأنا الى سن ذلك القانون؟). بدورها ، قالت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية انتصار علي لـ (الزمان) ان (القانون يعد من اسوأ القوانين التي ستشرع ضد المرأة العراقية كونه انتكاسة وغبن واعتداء على حقوق النساء في حق اختيارها الزوج والحياة التي يرغبن بها)، عادة ذلك (جريمة بشعة ترتكب ضد المرأة كما استخدمها داعش لتفكيك الاسرة والاعتداء عليها بتزويجها خارج المحاكم مما جعل منها ضحية في المجتمع) على حد تعبيرها. مشيرة الى ان (زواج القاصرات يعكس نتائج سلبية على المجتمع منها الطلاق وتشريد الاطفال في الشوارع مما يزيد من التفكك الاسري)، واوضحت علي ان (الامم المتحدة كانت قد رفضت هذا القانون كونه امتدادا لفكر وممارسات داعش حيث يقضي التعديل على جميع الحقوق المكتسبة للمرأة) ، لافتة الى ان (المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والافتاء ابدى موقفه برفض القانون الذي يسمح ايضا للمرأة بطلاق الرجل غيابيا وهذا ما يعارض مفاهيم وعادات وتقاليد البلدان الاسلامية)، مؤكدة (وقوف اللجنة بقوة ضد تمرير هذا القانون، والسعي نحو تعليم الفتيات وترغيبهن للتعليم في المدارس من اجل خلق جيل واع يمتلك ثقافة عالية تتناسب مع التطور التكنولوجي والعلمي لدول العالم)، مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بـ (الوقوف الى جانب رفض القانون وردع من يحاول المساس بحق المرأة). ووصفت النائبة عن ائتلاف العراقية صباح التميمي القانون بأنه يمثل إهانة لإنسانية المرأة . وقالت التميمي في بيان امس إن (تفتيت نصوص القانون وتجزأته سيخلف انقسامات بين المذاهب والأديان كونه لا يعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب)، لافتةً إلى (عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة). واصفة اياه بأنه (يمثل إهانة مؤلمة لأنسانية المراة التي ستصبح سلعة بيد القانون الجديد). فيما دعت الباحثة الاجتماعية آمال أحمد الى حفظ كرامة المرأة والنسيج العراقي بعيدا عن الانتماء الطائفي . واكدت احمد لـ(الزمان) ان (القانون يتعارض مع الدستور الذي حفظ كرامة المرأة والنسيج العراقي بعيدا عن الانتماء الطائفي) واضافت انه (تخويل رجال الدين للتدخل بامور الزواج يعد مخالفا ومرفوضا ، ويجب ان يكون القانون سندا للمرأة). من جهتها قالت المدرسة في احدى ثانويات البنات نضال محمد لـ (الزمان) أمس ان (التشجيع على زواج القاصرات يعد نكسة للمرأة وطمس لحقوقها المشروعة وهو اقرب الى فكر داعش الذي سبى النساء الايزيديات واغتصب بعضهن كرها)، متهمة (البرلمان الذي صوت من حيث المبدأ على القانون بتعنيف النساء من خلال تسييس بعض القوانين وفق مصالح حزبية)على حد تعبيرها. مؤكدة ان (تسييد رجال الدين وتقديمهم بمرتبة عن القانون يعد انتهاكا صارخا ضد المرأة)، فيما عدت الناشطة في مجال حقوق المرأة بان منذر تزويج القاصرات بالكارثة التي تجعل من المرأة سلعة تباع وتشترى . ورفضت منذر عبر (الزمان) (تمرير هذا القانون الذي يمس حقوق النساء التي رفع الاسلام من شأنها)، مشيرة الى ان (تزويج الفتيات بعمر 9 سنوات يمثل كارثة ويجعل من المرأة سعلة تباع وتشترى). وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق قد دعت الى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة بشأن تعديلات القانون بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة . وقالت البعثة في بيان انه (استجابة لردة الفعل العامة حيال القانون، فإن البعثة تدعو الى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق بشأن التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة). وعده مثقفون واعلاميون خرقا دستوريا استدعته مصلحة احزاب الاسلام السياسي. (تفاصيل ص3)