إستشهاد جنود وضباط في تحطم مروحية بواسط

العثور على 400 جثة في مقابر جماعية بالحويجة

بغداد – محمد الصالحي

عثرت القوات الامنية على 400 جثة في عدد من المقابر الجماعية في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، فيما اعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة والبيئة عن مطابقة رفات 27 من شهداء سبايكر. وقال المحافظ وكالة راكان سعيد في تصريح امس (القوات الامنية عثرت على 400 جثة في مقابر جماعية عدة في القضاء في موقع قاعدة البكارة التي كانت إحدى مقار القوات الأمريكية التي جعلها داعش موقعا لتنفيذ الإعدامات). من جهته قال آمر اللواء 60 بالفرقة 20 في الجيش مرتضى عباس لعيبي إن (القوات الامنية عثرت على موقع المقابر الجماعية من خلال شاهد عيان). من جهة اخرى قال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الطبية والمختبرية في الدائرة انجزت مطابقة الدفعة السابعة عشر لفحص دي . ان . اي لشهداء سبايكر)، مبينا انه (تم التعرف على 27 شهيدا).واضاف ان (رفات الشهداء استخرجت من 14 موقعا في تكريت بمحافظة صلاح الدين). لافتا الى ان (المجموع الكلي للشهداء اصبح 585 من اصل 994 شهيدا ممن تم استخراجهم من مجمع القصور الرئاسية في قضاء تكريت)، مؤكدا ان (العدد المتبقي قيد المطابقة والبالغ 409 شهداء).

و اعلنت خلية الاعلام الحربي عن سقوط مروحية عسكرية من نوع 17 ام في محافظة واسط ، فيما اشارت الى استشهاد طاقمها البالغ عددهم سبعة اشخاص. ومن جانبه أكد قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال جوزيف فوتيل لوزير الداخلية قاسم الأعرجي استمرار دعم الولايات المتحدة والعالم للعراق في حربه العادلة ضد الإرهاب. وقالت الخلية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطائرة التي تحطمت في محافظة واسط هي هليكوبتر من نوع 17 ام).واضاف ان (جميع افراد طاقمها لقوا مصارعهم والبالغ عددهم سبعة اشخاص). مشيرة الى انها (سقطت اثناء طلعة تدريبية).واعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة واسط، عن سقوط مروحية عسكرية شرقي الكوت، مبينة ان ذلك ادى الى استشهاد طاقمها.وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأعرجي استقبل في مكتبه الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية).وأضاف (جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تفعيلها، كما جرى استعراض الانتصارات التي حققتها القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها على عصابات داعش عزمها على تطهير آخر شبر من تراب العراق).من جانبه، أكد فوتيل (استمرار دعم الولايات المتحدة والعالم للعراق في حربه العادلة ضد الإرهاب).الى ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار وفاة وإصابة 11 شخصاً معظمهم من الزوار الإيرانيين بحادث تصادم على الطريق الدولي جنوب مدينة الناصرية.وذكر بين لقيادة الشرطة ان (مديرية شرطة محافظة ذي قار سجلت سبعة حالات وفاة وأربعة مصابين بحادث سير لتصادم سيارتين بالقرب من حسينية المنتظر على الطريق الدولي السريع ضمن قاطع قضاء سوق الشيوخ).وأضاف البيان ان (الحادث أدى إلى وفاة سبعة أشخاص يحملون الجنسية الايرانية وإصابة أربعة آخرين اثنان منهم مواطنان عراقيان).