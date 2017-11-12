التربية تضيف درجة واحدة لأصحاب النتائج الحرجة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اصدرت وزارة التربية قرارا ينصف طلبة الصفوف غير المنتهية من اصحاب (الدرجة الحرجة)، واشارت الى انها ستضيف درجة للراسبين بمادة واحدة والحاصلين فيها على 49 بالمئة .وقال الوزير محمد اقبال في تصريح امس ان (هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعا مهما واتخذت قرارات عدة لمعالجة الكثير من القضايا التي تخص الطلاب)، واضاف ان (الوزارة لا تتخذ قراراتها من خلال استفزاز السياسيين والشخصيات العامة التي تظهر بوسائل الاعلام، بل تكون بدراسة ودقة)، واوضح اقبال ان (الوزارة قررت اضافة درجة لطلبة الصفوف غير المنتهية من اصحاب الدرجة الحرجة 49 بالمئة والذي نجاحه متوقف على ذلك)، مشيرا الى ان (هذا الاجراء يدفع الطالب الى عدم اعادة السنة الدراسية). وكانت الوزارة قد اصدرت في تشرين الاول الماضي تفصيلا توضيحيا لقرار منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية بدءا من الخامس الابتدائي من الراسبين في الدور الثاني، فيما أكدت حرصها على معالجة الدرجات الحرجة والاستجابة لمناشدات عوائل الطلبة. وقالت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في بيان سابق إن (المديرية قررت اضافة خمس درجات لطلبة الخامس الابتدائي من الراسبين في الدور الثاني)، مشيرة الى أنه (يضاف لها ما تبقى من درجات القرار الخمس الاولى في الدور الاول الى درجات الخمسة الاخيرة في الدور الثاني)، واضاف ان ( الوزارة، قررت منح خمس درجات لكل كورس (كل على حدة) إلى المراحل غير المنتهية للدراسة الثانوية)، موضحا الى أنه (يضاف إليها ما تبقى من درجات القرار العشرة في الدور الاول الى درجات القرار في الدور الثاني)، مؤكدا (حرص الوزارة لمعالجة الدرجات الحرجة والاستجابة لمناشدات عوائل الطلبة)، متمنيا (التوفيق والنجاح للطلبة في مسيرتهم العلمية خدمة لوطنهم ).