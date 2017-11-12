حكومة الإقليم ترجىء إجتماعها برؤساء الكتل ومعصوم يبحث مع سيليمان الأزمة بين بغداد وأربيل

عودة 4 أحزاب كردية رئيسة لجلسات البرلمان الإتحادي بإستثناء الديمقراطي الكردستاني

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

كشفت مصادر في اقليم كردستان عن عودة أربعة احزاب كردية للمشاركة بجلسات مجلس النواب الاتحادي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء بإستثناء نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قال انه لم يتخذ قراره النهائي بعد، فيما بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع السفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان الأزمة الراهنة بين بغداد واربيل، داعياً الى دعم الانتصارات على داعش بإنهاء المشكلات العالقة بين الاطراف السياسي كافة.وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله ان كتلة الاتحاد الوطني ستشارك في جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا الثلاثاء. واوضحت ان (الجلسة ستناقش التصويت على عدد من مشاريع القوانين)، عازية عدم ادراج المسائل المهمة التي تتعلق بحياة ومعيشة المواطنين في جدول اعمال الجلسة المقبلة الى المشاكل داخل البرلمان. ووفقا لمعلومات اوردها موقع الاتحاد الوطني فإن كتلالتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ستشارك ايضاً في جلسة البرلمان المقبلة. وفي الشأن نفسه، قال رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية عرفات أكرم ان كتلته لم تقرر حتى الآن المشاركة في جلسة البرلمان المقبلة.ونقلت وكالة الاناضول التركية عن اكرم قوله ان (رئيس البرلمان سليم الجبوري ابلغنا قبل ايام ودعانا الى المشاركة في جلسة البرلمان المقبلة) ، مشيرا الى انهم (لم يقرروا بعد المشاركة من عدمها في الجلسة).واوضح بأنهم (سيناقشون مسالة عودتهم الى البرلمان العراقي، وبعد ذلك سنعلن موقف كتلة الديمقراطي بهذا الشأن). وفي مسار آخر، بحث معصوم مع سيليمان الأزمة الراهنة بين بغداد واربيل. ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن معصوم قوله ان (الانتصارات التي تحققها القوات الامنية ضد الارهاب تأتي بفعل تلاحم العراقيين واصرارهم على العيش تحت ظل الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي)، داعيا جميع الاطراف السياسية الى (دعم هذه الانتصارات من خلال انهاء المشاكل العالقة بين الاطراف السياسية كافة لاسيما المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والبدء بحوار بناء لحل الازمة الراهنة والحفاظ على المكتسبات الوطنية). وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا خلال لقائهما الذي جرى في قصر السلام ببغداد (العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة التطورات السياسية والأمنية والازمة بين بغداد واربيل). من جهته، ثمن سليمان الانتصارات التي يحققها العراق ضد الارهاب مؤكدا (دعم بلاده للعراق في المجالات كافة).واضاف ان (بلاده تشجع جميع الاطراف السياسية على بدء حوار ينهي الخلافات القائمة ويدعم الاستقرار الامني والسياسي في العراق). وفي الشأن نفسه، أفاد النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر بفرض اربعة شروط على الإقليم يجب حسمها قبل مجيء اي وفد كـردي الى بغداد. وقال في تصريح ان (الأبواب مفتوحة برحابة صدر امام الإقليم، ولكن لا بد من حسم القضايا قبل التفاوض)، كاشفاً عن (وجود اربعة شروط أساسية يتهرب منها الإقليم)، موضحًا ان (هذه الشروط اولها ان يقر الإقليم ببطلان نتائج الاستفتاء بحسب قرار الحكومة الاتحادية، والثاني يتعلق بأمور اتحادية بشأن منفذي إبراهيم الخليل وفيشخابور، بالاضافة الى ان الحكومة الاتحادية تفرض عودة أعضاء البرلمان الكردستاني والوزراء الى ممارسة عملهم، وأخيرا التفاوض مع وفد يمثل جميع الأحزاب الكردية).

واتهم جعفر قوات البيشمركة بإلقاء 540 قذيفة هاون وصاروخ كاتيوشا في ليلة واحدة على قضاء طوزخورماتو.وقال جعفر ان (البيشمركة قامت في ليلة السادس عشر من تشرين الأول الماضي بضرب الطوز بـ 540 قذيفة هاون وصاروخ كاتيوشا ولم يتقدم اليها أحد)، مضيفاً انه(في صباح اليوم نفسه خرج افراد البيشمركة من القضاء بعدما حرقوا مقراتهم ولم يقتل منهم أحد أبداً). ولفت جعفر الى ان (مناطقه لاتزال بيد شرطة قادمة من تكريت وليس بيد التركمان)، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ(عدم تسليم القضاء بيد الاكراد وعودة القضاء الى المربع الأول ليقع تحت طائلة عدم الاستقرار وقتل التركمان يوميا)، بحسب قوله.

وفي الشأن الداخلي الكردستاني، تقرر تأجيل اجتماع حكومة الاقليم برؤساء الكتل النيابية في برلمان كردستان الذي كان من المقرر عقده امس الاحد الى اشعار اخر، بحسب رئيس كتلة الاتحاد الوطني دلير ماوتي الذي لم يدل بتفاصيل، مكتفياً بالقول ان (مجلس الوزراء لم يصدر اي توضيح بشأن تأجيل الاجتماع الى اشعار).

وكان من المقرر ان يعقد الاجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر الاحد بين حكومة الاقليم ورؤساء الكتل البرلمانية في برلمان الاقليم، ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي وأعضاء اللجنة المالية النيابية الاتحادية. وكانت كتلة التغيير في برلمان كردستان قد اعلنت في وقت سابق من يوم امس رفضها المشاركة في اجتماع حكومة الإقليم مع الكتل البرلمانية.وقال رئيس الكتلة برزو مجيد في بيان إن (كتلة حركة التغيير في البرلمان الكردستاني لن تشارك في اجتماع حكومة الإقليم مع رؤساء الكتل البرلمانية)، مشيرا إلى أن (هذه الحكومة فشلت في معالجة الأزمات ولا تتمكن من تجاوز المرحلة الحساسة الحالية). وشدد البيان على (ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة المرحلة وتجاوز الأزمة الراهنة بشكل يخدم مصلحة مواطني كردستان)، مؤكدا أهمية أن (تكون أولويات الحكومة المؤقتة تحسين الوضع المعيشي لمواطني الاقليم والحفاظ على تجربته).