أردوغان لإبن سلمان: لا يوجد إسلام معتدل وآخر متشدّد

صنداي تايمز ترى ولي العهد السعودي يخوض لعبة خطيرة

انقرة – ماهر اوغلو

لندن- الزمان

قالت جريدة صنداي تايمز البريطانية امس ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلعب لعبة خطيرة بتوقيفه عدداً كبيراً من الامراء والوزراء والمسؤولين بتهمة الفساد الاداري والمالي. وفي تقرير تحت عنوان (ولي العهد يلعب لعبة خطيرة من خلال حملة تطهير شعبوية)، كتبت لويز كالاهان إن (المخاوف تتزايد من أن حملة مكافحة الفساد التي اعتقل فيها 500 شخص قد تؤدي إلى صدام مع الحرس القديم).وتضيف أن (الفندق الذي كانت الغرفة فيه تؤجر بنحو الف جنيه استرليني أصبح سجنا يقيم فيه المليارديرات والأمراء الذين أمر ولي العهد محمد بن سلمان بتوقيفهم السبت قبل الماضي، بهدف استعادة قرابة 100 مليار دولار من الأموال والأصول المكتسبة بطريقة غير شرعية).وتذكر كالاهان أن (المنتقدين لقرار ولي العهد يرون في الاعتقالات التي شملت 200 شخص أو ربما 500 شخص، بينهم أمراء كبار، وتجميد نحو 1700 حساب مصرفي، محاولة للاستحواذ على السلطة من جانب ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما، وقد تؤدي إلى تمرد داخلي يعصف باستقرار المنطقة). وبحسب الكاتبة فإن (هذه الخطوة لاقت ترحيبا في أوساط الكثير من السعوديين، الذين يرون أن الدولة بدأت تنظف نفسها من الفساد المستشري فيها، الذي شل الاقتصاد والسياسة عقودا من الزمن).وترى الكاتبة أن الطبقة الوسطى (باركت هذه الحملة لأنها سئمت حياة البذخ التي يعيشها أفراد الأسرة الحاكمة). وعلى الرغم من ثراء السعودية، فإن الكثير من السعوديين يعانون من أجل الحصول على مسكن معقول الثمن، لأن أراضي البناء بيد أفراد الأسرة الحاكمة، وفقا للصحيفة. من جهة اخرى، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات الى إبن سلمان بشأن تصريحه انه يريد العودة بالسعودية الى الإسلام الوسطي المعتدل.وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في حفل ختام دورة تدريبية للنساء نظمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي إن (النقاش بدأ مجددا حول الإسلام المعتدل، والغرب هو من أطلق هذا المصطلح).

وأضاف (ربما الشخص الذي يستخدم هذا التعبير الآن يقول في نفسه إن هذا المصطلح له، فأقول له: لا، هذا المصطلح ليس من ابتكارك).ومضى قائلاً(لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو غير معتدل، الإسلام واحد)، مشدداً على القول (يجب ألا يحاول أحد أن يضع الإسلام في موقف ضعيف عن طريق تنويع الإسلام أو إلصاق بعض الأوصاف به).وكان إبن سلمان قد تحدث عن إعادة السعودية إلى الإسلام الوسطي المعتدل، وذلك في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في 24 تشرين الأول الماضي.