تظاهرات في الفلبين تردد هتاف يسقط ترامب

{ مانيلا – وكالات: استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه لمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الأمريكية في مانيلا امس الأحد قبل بضع ساعات من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفلبين لحضور قمة إقليمية في آخر محطة ضمن جولة يقوم بها في آسيا.واعترضت شرطة مكافحة الشغب المسلحة بالعصي والدروع طريق المتظاهرين اليساريين الذين حملوا لافتات تقول (يسقط ترامب) و(تسقط الامبريالية الأمريكية) ثم فتحت عليهم مدافع المياه من سيارة إطفاء.

وقال الطالب اليكسيس دانداي (18 عاما) بعد تفريق المتظاهرين (ترامب هو الرئيس التنفيذي للحكومة الامبريالية في الولايات المتحدة… نعلم أنه هنا للدفع بمعاهدات ظالمة بين الفلبين والولايات المتحدة). ووصل ترامب إلى الفلبين مساء امس الأحد لحضور اجتماع بين زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول أخرى من شرق آسيا بعد حضوره قمة آسيا والمحيط الهادي وقيامه بزيارة لفيتنام.

وقال ترامب في هانوي في وقت سابق اليوم إنه مستعد للتوسط في النزاعات في بحر الصين الجنوبي حيث تنازع أربع من دول آسيان وتايوان الصين في مطالبها بالسيادة على أغلب أجزاء الممر الملاحي المزدحم.وقال ترامب في اجتماع مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج (إذا كان بإمكاني الوساطة أو التحكيم أبلغوني بذلك أرجوكم… أنا وسيط ومحكم جيد جدا).

وتبنى وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا والصين إطار عمل للمفاوضات في أغسطس آب الماضي لوضع ميثاق شرف للنشاط في بحر الصين الجنوبي في خطوة أشادوا بها باعتبارها تمثل تقدما لكن يراها منتقدون مجرد وسيلة تستغلها الصين لكسب الوقت لتكريس نفوذها. وقال دبلوماسي من إحدى دول آسيان إن الصين ودول الرابطة العشر سيصدقون على إطار العمل في مانيلا غدا الاثنينوالفلبين هي المحطة الأخيرة في جولة ترامب التي زار خلالها اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام. ورغم سياسة “أمريكا أولا” التي يتبناها ترامب توفر الجولة بعض التطمينات بأن واشنطن ما زالت ملتزمة حيال المنطقة التي تعتبرها الصين ذات أهمية استراتيجية لها.الى ذلك قال ترامب في تغريدة على تويتر إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أهانه بوصفه أنه عجوز انه لن يصف مطلقا كيم بأنه قصير وسمين وكتب ترامب هذه التغريدة صباح يوم الأحد بعد حضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(أبك) في فيتنام.وقال ترامب أيضا في سلسلة تغريدات إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعزز العقوبات على كوريا الشمالية ردا على برامجها النووية والصاروخية وإن شي يريد من بيونجيانجنزع السلاح النووي.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر صباح يوم الأحد أثناء وجوده في جولة بآسيا قال فيها (لماذا سيوجه كيم جونج-أون إهانة لي بوصفي عجوزا في الوقت الذي لن أصفه مطلقا بأنه قصير وسمين؟ حسنا أحاول جاهدا أن أكون صديقه وربما يحدث ذلك يوما ما).

وتبادل ترامب الشتائم والتهديدات مع كيم في الماضي وسط توترات متصاعدة بسبب برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.