بن قردان يقهر الميناء في معسكر تونس

بغداد – الزمان

ختم فريق الميناء معسكره التدريبي، المقام حاليا في مدينة سوسة التونسية، بالخسارة امام اتحاد بن قردان، (2-1). وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن بن قردان أحرز هدف السبق، بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، عبر أحمد الرداوي.

الرد جاء من باسم علي، الذي استغل كرة عرضية من محمد رباط، ليلعبها بمقصية خلفية داخل الشباك، في الدقيقة 61.وسجل بن قردان هدفه الثاني من ركلة جزاء، عبر شهاب الزغلامي، بعد أن لمست الكرة يد أحد مدافعي الميناء.ومن جانبه، قال مشرف الكرة بالميناء، محمد ناصر، في تصريحات صحفية إن “بن قردان أحد فرق الدرجة الأولى، ويلعب كرة مميزة، وبالتالي المباراة كانت ذات فائدة بالنسبة لفريقنا”.وأشار إلى أن المدرب، استفاد من المباراة، بعدما زج بعدد كثير من اللاعبين، لاختبار إمكانياتهم.وخاض الميناء مباراتين وديتين قبل ذلك، خلال المعسكر، حيث فاز في الأولى على ستير جرزونة، بهدفين دون رد، وخسر بذات النتيجة أمام فريق اتحاد القلعة الرياضي.