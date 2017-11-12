الوطني يلتقي شقيقه السوري في موقعة ودية

قاسم يواجه الحكيم اليوم بأوراق رابحة وحوافز الفوز

الناصرية – باسم ألركابي

قبل الدخول في تفاصيل مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري الشقيق التي تجري اليوم الاثنين الثالث عشر من الشهر الحالي علينا ان نقدم التهاني لمنتخبي المغرب وتونس لتأهلهما الى نهائيات كاس العالم المقبلة في روسيا وإكمال مشواريهما في هذه المهمة بنجاح وسط احتفالات امتدت للصباح في مدن الدولتين العربيتين اللتين التحقتا بمصر والسعودية في اكبر عدد مشارك لاول مرة للمنتخبات العربية لمؤهلة لكاس العالم ونأمل ان توفق الفرق الأربعة في مجموعاتها التي سيعلن عنها في الأول من الشهر المقبل تحية للفرق العربية ولاعبيها وأجهزتها الفنية وجماهيريها.

مباراة اليوم

وأعود لمباراة اليوم الودية مع منتخب سوريا الشقيق في ملعب كربلاء التي تأتي ضمن فترة ألفيفا وتظهر الأهمية الأكبر ضمن جهود العراق الرامية لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية الأمر الذي يتطلب إخراج المباراة بالحالة الأفضل من حيث التنظيم الذي نجحنا فيه في جميع المباريات السابقة التي تشكل خطوات مهمة في هذا الإطار والترقب في ان يحسم بأقرب وقت لانعكاسه على مشاركات المنتخبات والأندية العراقية في ان تلعب في ميادينها وبين الجمهور العراقي كما يأمل في ان تأتي استجابة ألفيفا بسرعة في عهد انفانتينو الرجل الذي يحرص على دعم كل منتخبات في العالم.

اخر لقاء

أخر لقاء جمع الفريقين في ماليزيا وانتهى بتعادلهما بهدف الذي سبق لقاء منتخبنا مع تايلاند ضمن تصفيات أسيا وسجل لمنتخبنا اللاعب مازن فياض قبل ان يتجدد اللقاء اليوم في وضع مختلف للفريق السوري الذي لفت الأنظار اليه بعد للعب في الملحق وما قدمته عناصره من أداء طيب ومهم جدا ان يكون لقاء منتخبنا في هذه المباراة مع المنتخب السوري بعد الانطباع الجيد الذي تركه من خلال مباريات التصفيات والملحق المرة الأولى التي يصل فيها قبل ان تنتهي أحلام الصعود الى كاس العلم لكن علينا ان نقر بان تطورا حصل في أداء المنتخب السوري الذي سيكون مرحبا به كفريق شقيق ولانه اختلف في المستوى ما يجعل من المباراة في الأهمية الكبيرة عند الجمهور .

اهتمام الشارع

وعندما يلتقي منتخبنا الوطني نظيره السوري اليوم وسط اهتمام الشارع الرياضي في متابعة وحضور المباراة بعدما أكدت الإخبار ان مبيعات تذاكر المباراة الدخولية لغاية السبت أمس الأول بلغت عشرة ألاف تذكرة ومؤكد انها قابلة للزيادة ما يعكس حجم الرغبة في ان يشاهد الجمهور المحلي منتخبه الوطني يلعب بين أنظاره كما حصل في اللقاء الأخير امام منتخب كينا.

واقع الفريقين

يدخل الفريقان بظروف متشابه بعد خروجهما من تصفيات كاس العالم المقبلة في روسيا مع شيء من التفوق للمنتخب السوري عندما لعب الملحق وقدم مباراتين مهمتين عندما تعادل في الأولى مع استراليا بهدف وخسر الثانية بهدف ليحسن من تصنيفه في سلم الفيفا وهو في الترتيب 77 فيما تحسن ترتيب منتخبنا هو الاخر عندما بلغ 80 وكلاهما في وضع فني مناسب متوقع ان ينعكس على مسار المباراة والظهور بالمستوى المطلوب وتحقيق نتيجة الفوز مع ان التاريخ يقف مع منتخبنا في الكثير من التفاصيل لكن كرة القدم في تطور دائم رغم ظروف البلدين التي لاتحتاج الى تعليق وكلاهما يلعب خارج ميدانه خصوصا الظروف الصعبة التي يمر فيها الأشقاء والتحديات التي تواجههم في كل صغيرة وكبيرة لكنهم يقدمون أنفسهم بشكل مقبول سواء على مستوى المنتخب الذي قدم مشاركة مناسبة وكاد إن ينتقل مباشرة لكاس العالم بعد المستوى الطيب الذي قدمه في اغلب مبارياته بعدما اتسم أداء اللاعبين بالفاعلية وتقديم ما لديهم والذي اقنع به انصاره الذين شاهدناهم كيف تابعوا مباراة المنتخب في استراليا قبل ان تهدر فرصة اللعب الأولى بكاس العالم في مناسبة مهمة تبقى عالقة في الأذهان العربية والسورية.

مستوى طيب

ومهم ان يحل المنتخب السوري الشقيق هنا لموجهة منتخبنا بعد المستوى الواضح الذي قدمه امام استراليا والتطور من حيث الاداء بين اللاعبين بعد الاحتراف في الدول العربية والأسيوية ما انعكس على تطوير قدراتهم الفنية كما شاهدناهم في التصفيات الحاسمة وإلزام الأضواء ان تسلط عليهم عن قرب.

الانطباع العام عن منتخب سوريا واغلب اللاعبين الذين يمثلون عدد من الأندية الخليجية والأسيوية شكلت إضافة بسبب استمرار اللاعبين في اللعب في تلك الفرق كما ظهر الفريق مؤثر في مجموعته ونأمل ان يلعب في نفس التشكيلة التي كان عليها إمام استراليا وقبلها مع ايران حيث المهارات والقدرة على صنع الفرص والنتائج لمنتخب بقي متراجع لكنه عكس نفسه بوضوح العام الحالي وقلب كل التوقعات بعد ارتفاع اداء اللاعبين الذين تصرفوا بشكل مهم واكبر بفضل تطور قدراتهم وإمكاناتهم التي انعكست في المهمة الأسيوية التي تابعت باهتمام ليس من العرب بل من قبل المراقبين خصوصا إمام استراليا احد الفرق التي تواجدت عدة مرات في نهائيات كاس العالم.

التشكيلة السورية

يهتم الجمهور في ان يشهد مباراة مهمة اذا ما حضر الفريق السوري بكامل عناصره المعروفة التي مثلت منتخبها في مباراة استراليا ( عمر السوما وفهد اليوسف وعمر خريبين ومحمود المواس وزاهر مدني ويسوف قلقا وخالد المبيض وهادي المصري وثامر الحاج وإبراهيم عالمة ومؤيد العجان مارديك مردكيان وفراس الخطيب وعدي جفال وجهاد باعو وعلاء ألشبلي ومحمود اليوسف وعمرو جنيات واحمد ميداني وأسامة أموري وكاربير سومي ) المدرب ايمن الحكيم.

ويظهر اكثر من اسم سبق وان لعب للفرق العراقية المحلية واخرى لازالت تلعب للان و تظهر اسماء محببة من خلال تمثيل الفرق المحلية والفترة التي قضتها في اللعب معها ما عزز من حجم العلاقة وقريبة من نفوس الشارع الرياضي الذي سيستقبلها بحفاوة شديدة وكل فريق ياتي الى العراق سيكون مرحبا به للتعاون على رفع الحظر.

دور باسم قاسم

من جانبه لازال منتخبنا الوطني يقدم نفسه بشكل ايجابي وواضح من يوم تسلم المهمة من قبل المدرب باسم قاسم الذي نجح مع المنتخب رسميا عندما تعادل مع اليابان وتغلب على تايلاند بهدفين لواحد كما تغلب على الإمارات بهدفين دون مقابل في الوقت الذي مر من ست مباريات تجريبية ودية من دون خسارة عندما تغلب على الاردن بهدف وتعادل مع سوريا وايران وكوريا الجنوبية وتغلب على كينيا بهدفين لواحد مهم ان يلعب الفريق على إمكانياته وقدرات اللاعبين الذين تجمعوا بشكل كامل في البصرة امام كينيا وخرجوا بالنتيجة التي نالت رضا الجمهور.نعم ان النتائج التي حققها الفريق لاتعكس الأهمية للشارع الرياضي بعد الخروج من تصفيات كاس العالم اثر النتائج المخيبة في المرحلة الأولى عندما خسر أربع مباريات ما زاد من حمل المهمة وتراجع الفريق والخروج مبكرا ما اثار غضب الشارع الرياضي الذي كان يمني النفس في مشاركة ثانية في نهائيات كاس العالم لكن حصل الذي حصل وكان بالإمكان افضل مما كان لو سارت الامور كما خطط لها قبل ان يكون المنتخب خارج الحسابات منذ البداية وفي ظهور مخيب في كل شيء وافتقاد الفريق للتوازن والانحناء لاقرانه وتعرضه لسلسلة تغيرات بين إضافة وابعاد اللاعبين التي مرت على سبع مباريات حصل فيها المنتخب على اربع نقاط في وقت حصل المدرب باسم قاسم على سبع نقاط

استعادة الثقة

وتعد الفترة التي يمر فيها المدرب باسم بالمقبولة ومع استعادة الفريق لشيء من التوازن لكن لايمكن تعويض الخروج المذل من الحدث الكروي العالمي حتى لو فاز على بطل كاس العالم ألمانيا وديا لان الدول اكثر ما تتفاخر اليوم في اللعب باهم بطولة كروية حيث كاس العالم التي تسرق الأضواء من كل إرجاء المعمورة بشكل عفوي كما نشاهد الان كيف تجري مباريات الملحق الأسيوي والأوربي ومباريات الأشقاء العرب تونس والمغرب.

الحديث اليوم عن منتخبنا الذي سيلعب بكامل عناصره باستثناء جستن ومهم ان يتواجد اللاعبين في ثاني مباراة والمطلوب تقديم المستوى العالي وحسم المهمة من جهة لغرض تعزيز موقف الفريق في تصنيف ألفيفا للمهمة القادمة بعد التحسن 40 مركزا وهو تحول مهم بسبب واقع النتائج التي تحققت والتي تسير لمصلحة المنتخب والكرة العراقية و اهمية العمل على تقديم مباراة متكاملة تضاف الى المباريات السابقة من اجل دعم ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية في التشكيلة التي تضم اللاعبين.

تشكيلة منتخبنا

ومتوقع ان تلعب نفس التشكيلة التي واجهنا فيها كينينا حيث اللاعبين ( مهدي كامل ووليد سلم وحسين علي ومحمد كاصد وايمن حسين وبرواو نوري وامجد عطوان وربين سولاقا واحمد ابراهيم وعلي عدنان واحمد جلال وبشار ريسان وفهد طالب علي عبد الزهرة ومصطفى ناظم واحمد ياسين ومهند عبد الرحيم وعلي فائز وعلي بهجت ومازن فياض).

ويتطلع الشارع الرياضي الى نتيجة المباراة باهتمام لاكثر من سبب منها اهمية مواصلة تحقيق النتائج الايجابية ولان المباراة تحضى باهتمام جماهيري بعد الأداء المقنع للفريق السوري والتحسن الذي عكسه في مباريات التصفيات والملحق الأسيوي ما يجعل من المباراة تحت أنظار الجمهور والاندفاع لحضورها برغبة لأنها اتت في الوقت المناسب إمام واقع الفريقين حيث منتخبنا الذي يريد مواصلة السير في الطريق الصحيح والاستعداد لمباريات غرب أسيا الشهر المقبل التي ستقام في الأردن وكذلك لبطولة الخليج العربي المؤمل ان تقام في قطر نهاية الشهر القادم.

ومتفق على أهمية النتيجة التي ينتظرها الشارع الرياضي وان يحققها المنتخب من خلال ظروف اللعب والثقة التي أخذت تظهر وتتعزز من مباراة لأخرى ومنتظر ان يقدم المنتخب المستوى المطلوب لأكثر من سبب منها.

سجل النتائج

الحفاظ على نظافة سجل النتائج الايجابية التي تحققت في فترة المدرب باسم قاسم وأخرها الفوز على المنتخب الكيني وأهمية مواصلة تحقيق النتائج المطلوبة في هذه الفترة لدعم المشاركة ببطولة غربي أسيا ولان الحاجة تدعو إلى تقديم المستوى الفني بعد تزايد الثقة بين اللاعبين والفريق والمدرب الذي يقدم دورا مهما بعد تعزيز صفوف المنتخب بوجوه شابة عكست مستواها من خلال المباريات السابقة وهذا امر مهم ان يحصل التغير في صفوف المنتخب لكن الأهم ان تظهر التشكيلة الثابتة وليس كما حصل في وقت المدرب راضي شنيشل عندما اخضع المنتخب لأكثر من تشكيلة ما اثر على مستوى الأداء والنتائج.

جاهزية اللاعبين

جاهزية اللاعبين للمباراة المذكورة من خلال قيام المدرب الاعتماد على التشكيلة المطلوبة لخوض المباراة التي يعلم انها تختلف عن تلك التي لعبها في أيلول الماضي في ما ليزيا بعد المستوى الذي قدمه الأشقاء في اخر مباريات التصفيات مع إيران ومن ثم مع استراليا ولايستحق الخروج من التصفيات بعد الظهور المشرف للاعبين الذين يدركون أهمية مباراة اليوم واللعب بطموحات الفوز لاعتبارات منها عكس قدرات اللاعبين ومواصلة تقديم المستوى الأفضل بعد مباراتي الملحق كما يريد الفريق السوري عكس مستواه والعمل على تحضيره لبطولة غربي أسيا التي يتطلع الى لقبها ويريد ان يعكس ثقته من خلال في تحقيق النتيجة المهمة.

النتائج المهمة

النتائج المهمة التي حققها منتخبنا تسيطر على أجواء المباراة والأمل في ان يظهر اللاعبين قدراتهم في المواجهة المذكورة من اجل تحقيق النتيجة الايجابية رغم بلوغ الفريقين مرحلة الإخوة لكن تبقى طموحات الفوز قائمة عند أي فريق كان وهو ما يريده جمهور المنتخب الذي يحرص على متابعة مبارياته في أي مكان تقام ومتوقع ان يحضر بزخم جمهور العاصمة لقرب ميدان المباراة الفرصة لمشاهدة المنتخب الذي لازال يعد ويلعب خارج البلد من فترة تزيد على ثلاثة عقود ويامل الكل ان تكون مباراة سوريا البوابة لرفع الحظر الكلي بعد حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها العاصمة والمحافظات بعد الانتصار على الارهابين وسحق رؤوسهم وطردهم من المناطق والمن التي تواجدوا فيها الامر الذي يعول الشارع الرياضي في ان ينتهي الحظر إمام الوضع الأمني المستقر اليوم الذي هو انتصار للعالم الذي لازال يكتوي بنيران هؤلاء الإرهابيين.

وينتظر الجمهور المتوقع ان يتابع المباراة بزخم ان تأتي النتيجة المطلوبة من خلال اداء اللاعبين لتعزيز مسار النتائج الأخيرة والعمل والحرص على عكس حالة التنظيم وإظهار الأمور على افضل حال لاننا بحاجة الى ذلك لإقناع ألفيفا الذي عليه ان يراجع هذا الملف والرغبة في فك الحصار بأسرع وقت الموضوع الأهم الذي لازال يلازم ملاعبنا

ولابد ان يرفع الحظر بعد ان قدمنا اكثر من دليل على قدراتنا التنظيمية في إقامة المباريات والبطولات قبل ان يتسرب الممل لنفوس الجميع ويامل ينظر الاتحاد الدولي بجدية لهذا الامر لان العديد من الأشياء تغيرت حيث الملاعب الجديدة ( مدينة البصرة الرياضية وملعب كربلاء وقبلها ملاعب ميسان واربيل وزاخو ودهوك ).

كما تحقق الامن والاستقرار من زاخو حتى الفاو ونجد ان الوقت قد حان لاتخاذ قرار رفع الحظر بشكل نهائي بعد انتهاء مبررات فرضه منذ اكثر من ثلاثة عقود ولابد اخذ الفترة الزمنية الحالية س بنظر الاعتبار.

هادي احمد

ويقول نجم المنتخب الوطني السابق هادي احمد مهم ان يحل المنتخب السوري ضيقا عزيزا وهو بالحالة الفنية التي عكسها في مباريات الملحق والتي كم تمنينا لو عبرها ومواصلة طموحات اللعب في روسيا قبل ان يخرج بوضع مختلف تماما عن جميع مشاركاته السابقة وحقق المنتخب السوري اكثر من مكسب الأول السمعة التي حصل عليها بعدما الزم وسائل الإعلام ان تلاحقه وتسلط الأضواء عليه حينما عكي نفسه بقوة.

مهم ان يحل ويلعب بكامل عناصره التي شاهدناها في مباراتي استراليا و مجموعته في التصفيات ومؤكد يريد التوصل مع تقديم لاداء المطلوب وهم يعرفون قيمة المباراة مع منتخبنا الذي استعاد شيء من توازنه بعدما عبر عن ذلك في المباريات السبع الاخيرة الرسمية والتجريبية على حد السواء.

مهم ان تجري المباراة اليوم في ظل مستوى المنتخبين الذي تغير في الفترة الحالية كما شاهدنا المنتخب السوري والحال لمنتخبنا الذي يواصل السير بشكل مرحب به من قبل الشارع الرياضي في ان يلعب ويواصل العمل بالشيء المطلوب وان يعبر عن رغبة جمهوره الكبير من حيث المستوى ولأهمية النتيجة وانعكاسها على التصنيف الدجولي الذي تحسن كثيرا خلال فترة قصيرة ومهم ان نعزز هذا الموقف من خلال التواصل مع النتائج لاسيما التي تجري في العراق وأهمية الاستفادة منها في هذا الجانب والحال الى عملية تنظيم المباريات لدورها في الإسراع برفع الحظر الكلي وهذا المهم.

وعبر مدرب الناصرية السابق صاحب محمد اعتزازه بالمستوى الطيب الذي قدمه المنتخب السوري في مباريات مجموعته والملحق وهو من لفت الأنظار اليه بفضل الاداء الواضع الذي عكس التطور الذي بات عليه المنتخب المهم ان يحظر الى مباراة اليوم بالجاهزية ويلعب اللقاء المتوقع ان يرتق الرغبة الجمهور الذي مؤكد سيحــــــــظر اللقاء لمشاهدة الفريق السوري بعدالاداء الجيد الذي قدمه مؤخرا امام استراليا وقبلها امام ايران ومهم ان يلاعبنا في هذه الفــــــــــترة لانه في أفضل أيامه.

وكم تمنينا ان يتجاوز استراليا ويواصل اللعب بطموحات التأهل لكن ما قدمه يستحق التقدير امام الوضع الذي تمر بها سوريا.

الأهـــــــــم ان نشــــــــاهد مبــــــــــاراة تخدم الفريقين حيث منتخبنا في مواصلة تحسن ترتيبه في سلم ألفيفا ألفرقي وان تتضافر الجهود من اجل الارتـــــــــقاء بالحالة التنظــــــــــيمية للمباراة المـــــــــــطلوبة للإسهـــــــــــام برفع الحظر الكلي عن ملاعبنا.