أعمال شغب في بروكسل خلال إحتفالات تأهل المغرب

أسود الأطلسي تقهر كوت ديفوار وتصعد لكأس العالم بجدارة

{ مدن – وكالات: بلغ المنتخب المغربي نهائيات كأس العالم 2018، التي ستقام الصيف المقبل في روسيا، إثر فوزه مساء اول امس السبت على مضيفه الإيفواري بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية. وارتفع رصيد المغرب في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن كوت ديفوار. وسجل هدفي المباراة كل من نبيل درار (25) وبنعطية (30). وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها منتخب المغرب النهائيات بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998، علما بأن الفريق الملقب بأسود الأطلس بلغ ثمن نهائي مونديال المكسيك 1986 . وخاض المنتخب المغربي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللقاء بعقلانية، على عكس صاحب الأرض الذي بدا متحمسا أكثر من اللازم، متناسيا الشؤون الخططية التي وضعها مدربه البلجيكي مارك فيلموتس. وبعد بداية جيدة للمنتخب المغربي، بدأت ساحل العاج في تشكيل خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي، وأهدرت فرصة عن طريق تسديدة عالية من سيكو فوفانا في الدقيقة 11، ثم اخترق القائد جيرفينهو منطقة الجزاء المغربية لكن تسديدته ضلت المرمى بالدقيقة 20 . وجاء الهدف الأول في الدقيقة 25، عندما رفع نبيل درار كرة عرضية أمام المرمى مرت من الجميع وخدعت حارس المرمى جبوهو وتهادت في الشباك. وبعد 5 دقائق، نفذ مبارك بوصوفة ركلة ركنية من اليسار وصلت إلى القائد بنعطية الذي سددها مباشرة في حلق المرمى معززا تقدم المنتخب المغربي. ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد المغاربة على الهجمات المرتدة التي كادت تسفر إحداها عن الهدف الثالث لكن الدفاع العاجي أبعد كرة بوصوفة، رد عليها الظهير غير المراقب سيرج أوريه بتسديدة علت العارضة. وأنقذ الحارس جبوهو مرماه من هدف جديد للمغرب بتصديه لانفراد نور الدين أمرابط في الدقيقة 69، وتوقف اللعب لمدة دقيقة واحدة بعدما نزل مشجع أرض الميدان قبل أن يخرجه رجال الأمن. وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة، ورمى المشجعون قوارير المياه الفارغة احتجاجا على الأداء السيئ للمنتخب المضيف، قبل أن يطلق الحكم بكاري جاساما صافرته معلنا نهاية اللقاء.

أحداث شغب

وتخللت اعمال شغب الاحتفالات بتأهل المغرب الى نهائيات كأس العالم 2018 اول امس السبت في وسط بروكسل، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء البلجيكية نقلا عن الشرطة. وانتشرت قوات مكافحة الشغب للسيطرة على حشد من 300 شخص، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب. واعلنت الشرطة انه تم احراق سيارة واحدة على الاقل. واظهرت مشاهد فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة شرطة مكافحة الشغب اقفال الطرقات بوجه الجماهير فيما كانت جماهير اخرى تحتفل بفرح امام مبنى البورصة في بروكسل، حيث غالبا ما تقام الاحتفالات الرياضية. واعلن مراسل لفرانس برس متواجد في الموقع عودة الهدوء بشكل كبير، مشيرا الى ان الشرطة لا تزال منتشرة باعداد كبيرة. وتضم بروكسل جالية مغربية كبيرة، ويعيش قسم كبير منها في محافظة مولنبيك، التي اكتسبت شهرة دولية بعد ان اختبأ فيها مخططو اعتداءات باريس 2015 وبروكسل 2016 .

تاهل نسور قرطاج

وتأهَّل المنتخب التونسي رسميًا، إلى مونديال روسيا 2018، بعد تعادله السلبي مع ضيفه الليبي، اول امس السبت، على ملعب رادس في ختام مشوار التصفيات الأفريقية. ورفع المنتخب التونسي رصيده لـ14 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطة أمام الكونغو الديمقراطية، التي فازت (3-1) على غينيا، اول امس السبت. وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها منتخب تونس للمونديال، والأولى منذ بطولة 2006 في ألمانيا. وأصبحت تونس، رابع منتخب عربي يتأهل لمونديال روسيا بعد السعودية، ومصر، والمغرب، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها 4 منتخبات عربية بكأس العالم. بدأت المباراة بهجمات تونسية منذ الدقائق الأولى أملاً في هدف مبكر، ووجه بالفعل لاعبو نسور قرطاج تسديدة قوية من خلال وهبي الخزري مع تحرك سريع من يوسف المساكني، ومحاولة أخرى من المهاجم طه الخنيسي. استمرت المحاولات التونسية منذ البداية، لكن دفاع ليبيا ظهر بشكل رائع بالشوط الأول. واخترق وهبي الخزري، الدفاع الليبي، ومرَّر كرة رائعة إلى المساكني، الذي سدَّد في يد الحارس لينقذ الأخير الموقف، ثم كرة عرضية أنقذها الحارس نشنوش، قبل قدم المساكني. انتفض المنتخب الليبي بمحاولة من مؤيد اللافي، لكن الهجمات الليبية كانت محدودة وافتقدت للخطورة. وعاد من جديد المنتخب التونسي لتهديد المرمى الليبي، وكاد الخنيسي أن يسجل هدفًا، بعد أن تصدى الحارس الليبي للكرة لتصطدم بالمهاجم، وتعلو العارضة، ثم كرة من المساكني ضاعت لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

بدأ الشوط بمحاولة تونسية من جانب أنيس البدري، لكن المنتخب الليبي نشط، وسنحت فرصة بتسديدة من مؤيد اللافي ردها الحارس البلبولي، ثم ارتباك دفاعي تونسي مع ضغط ليبي في أفضل 10 دقائق قدمها الضيوف. ووجه غيلان الشعلالي، تسديدة قوية أبعدها حارس ليبيا، النجم الأول للمباراة. وحصل نشنوش حارس ليبيا على البطاقة الصفراء لإضاعة الوقت. وحاول لاعبو تونس الاحتفاظ بالكرة وبناء هجمة مميزة في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل.