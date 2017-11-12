الريال يراقب هدف برشلونة

مباراة أسبانيا وكوستاريكا تصدم مدريد

{ مدن – وكالات: يواصل ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، البحث عن المواهب في مختلف أنحاء العالم، كما فعل مؤخرًا بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور من فلامنجو البرازيلي. وقالت قناة SFR الفرنسية إن ريال مدريد دخل الصراع على النجم الفرنسي من أصل جزائي نبيل فقير، لاعب ليون صاحب الـ 24 عامًا. ويقدم فقير مستويات مميزة مع فريقه ليون الفرنسي، فقد سجل 12 هدفًا في 15 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، ولفت بتألقه انتباه العديد من الأندية ومن بينها برشلونة. وأكدت القناة الفرنسية أن الأرقام التي يسجلها فقير، وضعته تحت المراقبة من قبل مواطنه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، كما أشارت إلى أن النادي الملكي يتابع اللاعب منذ 2015 . وأوضحت أنه في حال قرر ريال مدريد التعاقد مع اللاعب، فإنه سيدخل منافسة قوية مع برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد. لكن يبدو أن ريال مدريد سيكون المفضل للاعب، بعد أن صرح فقير في وقت سابق وقال إذا دعاني زيزو سوف أذهب للعب معه، لن أقول لا.

على صعيد اخر حملت مباراة إسبانيا وكوستاريكا الودية، اول امس السبت، أنباءً سيئة لجماهير ريال مدريد، على صعيد مسلسل الإصابات الذي يضرب الفريق مؤخرًا. وقال موقع البرنابيو، المتخصص في أخبار ريال مدريد، إن لاعب الوسط، إيسكو، تعرض لإصابة مع منتخب إسبانيا، أمام كوستاريكا، على ملعب لا روساليدا، بعد تدخل من لاعب المنافس، كيندال واتسون. وأوضح الموقع أن إيسكو هو من طلب التغيير، ليغادر المباراة في الدقيقة 68، ويدخل زميله في ريال مدريد، ماركو أسينسيو. وجلس إيسكو في البداية على مقاعد البدلاء، قبل أن يغادر لاحقًا إلى غرف الملابس، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية. وأضاف الموقع أن الإصابة توحي بالقلق، رغم إيماءات اللاعب للفريق الطبي، بأنه لا يوجد شيء خطير.