مونديال روسيا يشهد إنجازاً عربياً غير مسبوق

الصحف العالمية تحتفي بتونس وتثني على أداء المنتخب المغربي

{ مدن – وكالات: سيشهد مونديال روسيا لكرة القدم، المقرَّر الصيف المقبل، إنجازًا عربيًا غير مسبوق، في تاريخ بطولات كأس العالم على مدار تاريخها. وسيكون المونديال الروسي، هو أول بطولة لكأس العالم تشهد مشاركة 4 منتخبات عربية، وهي السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب. وكانت أكبر مشاركة للمنتخبات العربية في بطولتي 1986، و1998، حيث مونديال 1986 بالمكسيك مشاركة 3 منتخبات عربية، هي الجزائر، والعراق، والمغرب. وخسر المنتخب العراقي، أمام المكسيك، وباراجواي، وبلجيكا، وودَّع من الدور الأول، كما أنَّ منتخب الجزائر، خسر أمام البرازيل، وإسبانيا، وتعادل مع إيرلندا الشمالية، وودع من الدور الأول أيضًا. وتصدر منتخب المغرب، مجموعته في تلك البطولة، بعد التعادل مع بولندا، وإنجلترا، والفوز على البرتغال (3-1) قبل الخروج على يد ألمانيا في الدور الثاني. وفي مونديال 1998 بفرنسا، شاركت 3 منتخبات، هي السعودية، والمغرب، وتونس، وودَّع منتخب المغرب من الدور الأول بعد التعادل مع النرويج، والفوز على أسكتلندا بثلاثية، والخسارة أمام البرازيل بنفس النتيجة. وودَّع منتخب تونس، من الدور الأول، بعدما تعادل مع رومانيا، وخسر أمام إنجلترا، وكولومبيا، كما ودع منتخب السعودية من الدور الأول أيضًا بعد الخسارة أمام فرنسا، والدنمارك، كما تعادل مع جنوب أفريقيا.

الصحف العالمية

على صعيد متصل اهتمت الصحف العالمية بتأهل المنتخب التونسي لنهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل، بعد التعادل السلبي أمام ليبيا اول امس السبت، في آخر جولات التصفيات الأفريقية. وتأهل المنتخب التونسي لكأس العالم للمرة الأولى، منذ آخر مشاركة له في عام 2006؛ حيث خرجت من دور المجموعات في البطولة التي أقيمت بألمانيا. وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تأهل تونس، قائلة: تونس تُكمل العملية. نسور قرطاج كانوا يستحقون نقطة التأهل إلى روسيا. حصلوا على تذكرة السفر أمام ليبيا. أما صحيفة ليكيبالفرنسية، فعلقت وقالت: تونس تحصل على مكانها في روسيا. تعادل بطعم الفوز أمام ليبيا. وصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عنونت: تونس تغلق العملية، وتتأهل إلى كأس العالم نيابة عن أفريقيا، برفقة مصر، والسنغال، ونيجيريا، والمغرب. أما صحيفة سبورت الإسبانية فعلقت أيضًا، قائلة: تونس تحجز مكانها أيضًا بروسيا. تعادل سلبي في رادس ضمن لنسوط قرطاج الوصول إلى روسيا، بعد آخر مشاركة، والتي كانت في عام 2006 .

أما هيئة الإذاعة البريطانية BBC فعلقت قائلة: نقطة من ليبيا تمنح تونس تذكرة مباشرة إلى روسيا. تونس تحصد 14 نقطة، وتتصدر مجموعتها على الرغم من فوز الكونغو الديموقراطية في مباراتها. وأخيرًا شبكة ESPN العالمية علقت: تونس تكمل عقد المتأهلين من أفريقيا لكأس العالم. تونس تجنبت الهزيمة، لكنهم فشلوا في الحصول على الفوز الخامس، وحصدوا 14 نقطة من أصل 18 ممكنة، بعد 4 انتصارات، وتعادلين.

تأهل المغرب

واحتفت الصحف العالمية، بتأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب 20 عامًا عن نهائيات كأس العالم؛ حيث كان آخر ظهور في مونديال فرنسا 1998 . وعنونت صحيفة أس الإسبانية، عن تأهل المغرب للمونديال، قائلة: أشرف حكيمي في المونديال.المغرب فازت على ساحل العاج بهدفين نظيفين، ولاعب ريال مدريد لعب مباراة كاملة. أمَّا صحيفة ماركا الإسبانية أيضًا، فقالت عن تأهل الأسود: المغرب تتأهل إلى كأس العالم في روسيا وتنضم إلى مصر، ونيجيريا، والسنغال، وتونس من أفريقيا. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: المغرب تفوز على كوت ديفوار، وتتأهل لروسيا للمرة الأولى منذ 1998.. كوت ديفوار ستغيب للمرة الأولى منذ عام 2006 . أمَّا صحيفة لو باريزيان الفرنسية فقالت: المغرب تعود للمونديال بعد 20 عامًا وتقضي على كوت ديفوار.

من جانبها، عنونت موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقالت: كل الاهتمام كان ينصب على هذه المباراة. لاعب ريال مدريد أشرف حكيمي تأهل مع منتخب بلاده. المغرب استطاعت أن تقصي كوت ديفوار وتتأهل للمونديال. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية: المغرب تعود لكأس العالم بعد غياب استمر 20 عامًا. وأضافت مصطفى حاجي يعود لكأس العالم، لكن هذه المرة كمساعد فني بعد أن شارك في مونديال 1998 . وأخيرًا هيئة الإذاعة البريطانية BBC علقت، وقالت: المغرب تتأهل لكأس العالم بروسيا على حساب كوت ديفوار التي شاركت في آخر 3 نسخ على التوالي.