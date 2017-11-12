مذكرات تحسين قدري 1894- 1986 المرافق العسكري الأقدم للملك فيصل الأول 6

أخي أحمد يمرّر الحركات العسكرية إلى مقر الشريف فيصل بن الحسين

تقديم وتحقيق: أ.د. سيّار الجميل

كندا

تقديم

هذه هي مذكرات الاستاذ تحسين قدري (1894 -1986) المرافق العسكري الاقدم للملك فيصل الاول منذ التحاقه في عمليات الثورة العربية الكبرى عام 1916، و مرافقته له في الحكومة الفيصلية في سوريا، وبقائه تحت ظله على امتداد عهد فيصل في العراق ووصوله الى رئاسة دائرة التشريفات في البلاط الملكي العراقي واستمرار وجوده مرافقا وأمينا وسفيرا دبلوماسيا للعراق على عهد الملك غازي الاول 1933- 1939م، وعهد الوصاية 1939- 1953م وعهد ابنه الملك فيصل الثاني 1953- 1958م وبقي يعيش في سويسرا حتى رحيله في شهر آب / اغسطس عام 1986، وهو من اصل سوري، ولكنه تربى ودرس في العراق وشهد تاريخ العهد الملكي في العراق بطوله، فهو ذاكرة تاريخية لحياته الطويلة في القرن العشرين.

وصلت الأخبار باحتمال قيام الشريف حسين بن علي بثورة في الحجاز، فقام جمال باشا بإعطاء الأوامر إلى فخري باشا بنقل مركز قيادة الجيش الرابع إلى المدينة المنورة، وتعزيزها بللوائين 31 و 32، وبطاريتي مدفعية جبلية، وبطاريتين صحراوية، وسرب طائرات، ونظراْ لأهمية ثورة الشريف حسين على مجريات الحرب، وللمحافظة على قوات الحلفاء في مصر وقناة السويس، وفلسطين والبلاد العربية، جاء اللورد الأميرال ويست ويمس (؟) إلى جده، ومعه العديد من الضباط، ومنهم كورنواليس والكولونيل أسترلينغ والميجر يانغ، وأعطوا وعودا خطية باسم حكومة ملك بريطانيا، فيها الكثير من العهود الخلابة، ولكنها تحمل في طياتها السموم الخفية بخصوص فلسطين، وقد أطلع الشريف فيصل بن الحسين على جزء من المخابرات، وأراد أن يتفق مع الأتراك للوقوف ضد الإنكليز، وأرسل الرسل إلى القيادة العسكرية ورجال الحكم في اسطنبول، ولكن مع كل أسف، لم توافق الحكومة التركية على شرط استقلال البلاد العربية، وأخذ وعد رسمي بذلك مقابل ترك مساندة الإنكليز، وحين تأكد الشريف فيصل من رفض طلبه، اضطر أن يكمل الحملة، بالزحف على فلسطين وسورية، والأخذ باستقلال البلاد العربية على ضوء وعود إنكلترا.

تحرك مقّر الجيش الرابع بقيادة فخري باشا، وطبعاْ كنت أنا معهم، وعينت ضابط الشيفرة وملحق لإدارة الحركات، وذهب الشريف فيصل بن الحسين إلى المدينة، ووصلها الشريف علي، كبير أنجال الشريف حسين، وبعد وصولنا بأيام قلائل، أقام فخري باشا حفلة غداء على شرف الأمراء علي وفيصل في فندق ” دار السرور” بقرب الحرم الشريف، وكنت أنا المهيأ والمسئول عن هذه الوليمة، وقد علمت أن الثورة سوف تبدأ تلك الليلة السابع من شعبان، فرغبت أن أذهب ليلاْ وبدون أن أشعر الأتراك إلى مقّر الأمراء، ولكن طبعاْ يلزمني أن أجد أحد الأمناء للهرب معه من المقر الذي كنت فيه، والذي كان محاطاْ بالجنود من كل جانب، وفي أثناء الوليمة نظرت إلى الشريف فيصل، ورغبت أن أقترب منه بحجة تقديم اللبن المخفوق (الشنينة) له، وهمست له برغبتي هذه وطلبي منه، وبعد الغداء قدم فخري باشا دوربين (ناظورين) لهم، وكانوا كثيري التلاسن والعصبية خوفاْ من أن يقبض عليهم، ولم أنم تلك الليلة، وكنت أترقب مجيء أحداْ لمرافقتي في الهرب، وعلمت فيما بعد أن الشريف فيصل لم يتمكن من إرسال أحد لاصطحابي لخشيته من قوة فخري، وبطشه بمن يأتيني لو قبض علي، ولذلك بقيت في المقر، وكان في المقر قائم مقام موصلي، والسيد مهدي وهما عراقيان، وكانت وظيفتهما في المحاسبة والذاتية، وكانوا يخافون كثيراْ من الكلام معي باللغة العربية، أما أنا فكنت محط اعتماد فخري باشا ورئيس أركان حربه، قائم مقام قدري بك، وكان حسني أمين حيدر (أرسه بوك) ابن وزير العدلية التركي.

وعندما انطلاقة أول رصاصة للثورة العربية الكبرى، وبداية الحركات في أطراف المدينة بالعوالي، أنسحب مقّر الشريف فيصل إلى مضيق بئر الماشي، وكان جميع بدو الحجاز يأتمرون بأوامر الشريف حسين وأولاده، فطلب فخري باشا تعزيز قواته، وأتخذ مقراْ له في التكية المصرية في المدينة المنورة، لقد كان فخري باشا متديناْ، لكنه كان أيضاْ متعصباْ شديد التعصب للقومية التركية ، وكان جسوراْ وعنيداْ في آرائه، ولم يقبل أي رأي من رئيس أركان حربه، وكانت الخلافات تحصل بينه وبين رئيس أركان حربه قدري بك، وكان قدري بك يفشي لي سره، ويعلمني عن جميع القوة العسكرية الموجودة هناك، وأنا بدوري كنت أهيئ جدول القوة العمومية بكل مفرداتها، وكنت على اتصال بالشريف فيصل، وأعلمه بكل الحركات الحربية، وهذا الذي مكنه من أن يتغلب على القوة النظامية الكبيرة للجيش العثماني، وكان الشريف حسين قد استولى على ينبع البحر ومكة المكرمة بسهولة.

الشريف علي حيدر والمهمة الصعبة:

أراد طلعت وأنور وجمال باشا أن يحاربوا الشريف حسين في الحجاز، فاجتمعوا بابن عمه من ذوي زيد ” الشريف علي حيدر “، ونصبّوه بإرادة ملكية، ليكون شريفا لمكة عوضاْ عن الشريف حسين، وأعطيت الكثير من الدراهم الذهبية إلى الشريف علي حيدر، ليأتي إلى المدينة ويقوم بحركة مع العشائر ضد الشريف حسين، وطلبت حكومة الاتحاد والترقي منه التوجه فوراْ إلى المدينة، والخوض بالمعركة مع البدو وبإشراف فخري باشا، والغريب بالأمر أن فخري باشا قد انتدبني أنا لكي أذهب إلى دمشق كممثل له، لاصطحاب الشريف علي حيدر، والمحافظة عليه في السفر من دمشق إلى المدينة بقطار خاص، وكان أيضاْ باسم القوة المحاربة غالب بك القائم مقام والذي أصبح فيما بعد مرافقاْ للملك عبد الله في عمان.

تنفيذ أوامر

وتنفيذا لهذه الأوامر، سافرت إلى دمشق، وعندما وصلتها، طلب جمال باشا مقابلتي، وكان في دار محمد باشا العظم، وقال لي أنه يعتمد علّي، ويلزم أن أقوم بواجب الضيافة للشريف الجديد، وما إلى ذلك من توجيهات… وكنت أدمدم في نفسي، وأتمنى أن يقودني أحد للوصول إلى الشريف فيصل بن الحسين، وأنا أتلقى توجيهات جمال باشا السفاح…!.

قابلت الشريف علي حيدر للمرة الأولى، فوجدته شخصية شفافة (نازكة) لطيفة للغاية، ولكنه ليس برجل ثورة…! ولا هو برجل حرب، لقد عاش علي حيدر في اسطنبول بترف وفرّه له السلطان عبد الحميد، مع زوجته الثانية الأيرلندية الأصل، وكان في صحبته أولاده الشريف عبد المجيد والشريف محي الدين، و شقيقه حيدر الذي عاش في العراق وكان مدرساْ، وتوفي في بغداد، وكان رجل بادية، وليس برجل عمل، ويتكلم العربية الفصحى فقط، في حين أن الشريف علي حيدر وأولاده، كانوا يتكلمون التركية فقط والعربية بصعوبة.

كنت على اتصال دائم طوال مدة وجودي في المدينة بأخي الدكتور أحمد، لأخبره بالحركات العسكرية، وهو بدوره كان يرسل الأخبار إلى مقّر الشريف فيصل بن الحسين، وكل رسول كان يكلف الكثير من النقود التي كانت تدفع بالعملة الذهبية، وكان أخي يكسب ما يكفي لتغطية هذه المصاريف من عيادته التي يديرها في دار المرحوم والدي، في محلة الشابكلية بالقنوات، وعند وصولي إلى دمشق، اتصلت بأخي أحمد، وأعلمته بجميع تفاصيل القوى في الحجاز، وعن فكرة الهجوم وغيرها، وأعلمته رغبتي في الالتحاق بالثورة خوفاْ من افتضاح أمري، وقتلي فوراْ رمياْ بالرصاص، ولكن طلبي رفض، وطلبت مني جمعية الفتاة أن أستمر في موقعي، وفي المجازفة المخيفة والخطرة على حياتي، وذلك في سبيل الثورة العربية، ولتحرير الشعب العربي، ولم يسعني إلا الانصياع متكلاْ على الله، ومغامراْ بحياتي في كّل لحظة.

تحركنا رجوعاْ بالقطار من دمشق ومعنا قوة محافظة، بعد أن هيأنا الإعاشة والخراف على ظهر القطار، وفي الطريق أعلمنا بوصول القطار إلى محطة عمانّ، فتطلعت من القطار إلى عمان ّ، فلم أرى منها سوى ما يقارب العشرين بيتاْ مبنية من الطين، وعلمت أن أهاليها من الشركس الذين كانوا يعيشون على زراعة القمح والشعير. وتحرك القطار من عمان، ثم وصلنا إلى قليل من التلال بين عمان وتبوك، وفجأة توقف القطار، وفوجئت بأن الذعر دبّ في الضيوف، وترك الشريف علي حيدر القطار ومعه أولاده وهم يحملون حقيبة، وأعتقد إنها كانت تحتوي على النقود الذهبية، متوجهين نحو رأس التلال، خوفاْ من هجوم بدو الشريف فيصل بن الحسين ..! ولكني حين استفسرت عن سبب الوقوف، تبين لي أن بقرة كانت قد قاطعت القطار، فأضطر السائق للوقوف تجنباْ للاصطدام فيها، وبعد أن اطمأن الجميع وعاد الهدوء إليهم، أعطيت الأوامر باستمرار حركة القطار وكان الذعر بادياْ على الشريف علي حيدر وأولاده، طوال فترة الرحلة التي امتدت لأربعة أيام. أستقبل فخري باشا الشريف علي حيدر استقبالا رسمياْ، وخصصّ للشريف مقراْ لإقامته بإحدى الدور الكبيرة في المدينة المنورة، فطلب الشريف علي حيدر من فخري باشا أن أعين عنده كمرافق، ولكن فخري باشا لم يقبل طلبه هذا، وأرسل له ضابطاْ آخر، واحتفظ بي كمرافق له، وضابط ركن عنده في المقّر. وهنا يجب علي أن أقّر وأن أعترف، بأن الشريف علي حيدر لم يكن متشوقاْ لقيام حركة ضد ابن عمه الشريف حسين بن علي، ولم يقبل القيام بأي حركة من قبل فخري باشا، وفضّل البقاء في المدينة المنورة.

قوة خاطفة

بدأ فخري باشا بتجهيز قوة رتل خاطفة للهجوم على قوى البدو في ” بئر الماشي ” “وبئر عباس″، ما بين المدينة وينبع البحر، والهدف من الهجوم قطع خط الرجعة على قوات الأمراء فيصل وزيد، وبدأ الهجوم برتل من فوجين، فتولى فخري باشا القيادة بنفسه، وطبعاْ أنا كنت معه.. أمّا القوة الجوية فكانت لا شيء، هنالك أول سرب للطائرات الذي لم يتمكن من التحليق سوى لفترة ساعة واحدة في الصباح بالقرب من المطار في المدينة. وبدأ الهجوم مع اشتداد الحّر القاسي، حيث كانت درجة الحرارة حوالي الخمسين درجة مئوية، وكنت أستغرب من شدة تحمل فخري باشا هذا الجو، وكان معنا جندي من أنطاكية أسمه محمد، وكان يركب على الدلو ويعمل لنا القهوة صباحاْ، أنا ورفيقي من دائرة الحركات الركن أمين حيدر، الذي لم يكن معتادا على شدة الحر، وكنت أحرص على إعطائه القهوة والماء من المطرة، لأنني تعلمت الكثير عن حرب البادية وممارساتها بحركات الحرب. ومكثنا في بئر الماشي مدة من الزمن لصعوبة التقدم، لأننا كنا في واد، ومحاطين بالثوار العرب من اليمين واليسار. وبعد إتمام تهيئة الرتل للهجوم الصاعق، قرّر فخري باشا الهجوم، ولكن رئيس الأركان كان معارضاْ لهذه المخاطرة.. ولم يتبع فخري باشا نصائح قيادته، واكتفى أن يقوم هو بنفسه بالحركة بدون هيئة الأركان، وأخذ معه الشعبة الأولى فقط، وهي الشعبة التي كنت تابعاْ لها، وبدأ الهجوم ليلاْ، ووصلنا مقّر الشريف زيد بن الحسين، وكان مخيمه خال وخيمته كما هي، حيث كانت سماور الشاي وبعض الحلاوة موجودة كما هي، وسررنا لتناول بعض الأطعمة، حيث أننا كنا نعيش على الباقصام الناشف وقليلاْ من التمر… !.

أستمر هجومنا ليلاْ، وفي الصباح الباكر وصلنا المضيق الذي يشرف على سهل يوجد فيه قرى وواحات نخيل، ويستعملها البدو للتجارة و الترحال بين ينبع والمدينة، وأظن أنه يسمى “سهل العوالي “، وقد فوجئ البدو في السهل بوصولنا، وانتشر الذعر بينهم، وأخذ الألوف منهم بالفرار إلى ينبع البحر. أما نحن، فواصلنا سيرنا إلى قرى السهل، و استولينا على الكثير من المؤن كالأرز والسكر وغيرها، وكانت هذه المغامرة ناجحة، لكنها في الوقت نفسه كانت خطرة للغاية، لكوننا بعيدين جداْ عن قاعدة الحركات في المدينة.

وصلنا عصراْ إلى تل مرتفع قرب ينبع البحر، وكانت ينبع قريبة جدا لدرجة أننا كنا نراها بالناظور، وفي المساء عقد فخري باشا ” مجلس حرب ” ليقرر أمر الهجوم معي ومع أمراء الرتل، والرتل لا يزيد تعداده على الألف جندي، مع العلم أن الجناح الأيسر كان مهدداْ من قوات الشريف علي بن الحسين، وكان بالإمكان قطع خط الرجعة علينا بكل سهولة، وخلال المجلس شرحت لفخري باشا بشدة، بلزوم العودة حالاْ لأن وصولنا إلى ينبع لا يفيد، لأننا قد ابتعدنا عن قواعد الحركات في المدينة وبير ماشي، وأجمع الضباط الحاضرين على موافقتي بالرأي، وتقريباْ أجبرنا فخري باشا على اتخاذ قرار الرجوع، وهكذا كان.. وفيما بعد كنت أتندر مع الملك فيصل سنة 1933م، وأذّكرّه بهذه الواقعة، ومع أنه كان يسعى لتبرير تقهقر قواته أمام فخري باشا، لكنه في النهاية كان يعترف بعدم كفاءة الاتصالات بين قواته، وعدم تنظيم قوات البدو وما إلى ذلك، من تبريرات..!.

قطع طريق

أخذ الشريف فيصل العقبة من الأتراك وضبطها في شهر تموز / يوليو من عام 1917 م، وبعد مرور أشهر ابتدأ الشريف فيصل في تنظيم القوة النظامية للهجوم على المدينة المنورة، وترك الهجوم للقوات التابعة للأميرين علي وعبد الله، وأخذت قوات الشريف فيصل تقطع طريق السكة الحديدية بين المدينة ودمشق، في حين أخذ الإنكليز بحشد قوة كبيرة لاحتلال فلسطين، ولم يكونوا يحلموا أن بالإمكان أن يستمروا بالزحف إلى تركيا من بعد مرورهم خلال سورية .! وطلب فخري باشا قوة تسانده، ولكن جمال باشا السفاح رد عليه بالرفض، وأنه من غير الممكن أن يرسل له أي قوة، ولذلك فقد أضطر لتعبئة قواته في المدينة وما يجاورها باستحكامات دفاعية وليست هجومية أمام قوات البدو، بقيادة الشريفين علي وعبد الله، ومن بعد الاستيلاء على العقبة، زحف الشريف فيصل بن الحسين إلى أبي اللسن، واستولى على مقر قيادة الجيش الثاني بواسطة قواته النظامية مع الهجانة، وقليلاْ من البدو. وكان الإنكليز في حينها قد احتلوا العراق بقيادة الجنرال مود، وتمركزوا في بغداد والموصل، وكان في الهند ضباط عراقيين أسروا خلال حملة الإنكليز على العراق، من بينهم جعفر العسكري ونوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت وإسماعيل نامق وناجي جودت وغيرهم، وطلبت القيادة الإنكليزية منهم الانضمام إلى ثورة الشريف حسين بن علي، ولبى منهم الكثير، وتبناهم الشريف فيصل بن الحسين لتشكيل أول جيش عربي نظامي، وكان عزيز علي المصري معهم، وحصل خلاف بالرأي بينه وبين جعفر العسكري ونوري السعيد، فترك عزيز علي المصري الخدمة على أثرها وذهب إلى مصر، في حين أخذ جيش فيصل بن الحسين مع الضباط العراقيين والسوريين يقوم بالأعمال العسكرية الناجحة.