إتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة في الرصافة

العيادات الشعبية تمنح 100 مليون دينار للإسعاف الفوري

بغداد – داليا أحمد

منحت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة 100 مليون دينار لتصليح عجلات الإسعاف الفوري . وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة وبحسب توجيهات الوزيرة عديله حمود قامت بصرف مبلغ 100 مليون دينار لمركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة لتصليح وصيانة عجلات الإسعاف من اجل استمراريتها في العمل وديمومة قيامها بنقل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الطارئة التي تستوجب نقلهم بأسرع وقت)، لافتا الى ان (هذا المبلغ تم صرفه من نسبة الوزارة المخصصة لتأهيل وتطوير المشاريع الصحية نظرا للضائقة المالية التي يمر بها البلد وعدم توفر المبالغ الكافية للقيام بالتطوير). فيما اتلفت دائرة صحة بغداد الرصافة نحو 4 اطنان من المواد الغذائية الصلبة والسائلة خلال شهر. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير شعبة الرقابة الصحية في الدائرة رعد محمد الطائي القول انه (تم اتلاف 3571 كيلوغرام من المواد الصلبة و21095 لتر من المواد السائلة)، واضاف ان (الفرق الرقابية قامت بسحب 231 من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبريا لبيان سلامتها من ناحية الاستهلاك البشري حيث اتضح ان 19 من تلك النماذج كانت غير صالحة للاستهلاك)، منوها الى ان (الشعبة قامت بأجراء 131حملة صحية خلال المدة ذاتها بالاضافة الى زيارة 6952 من المحلات 355 معاملا)، وتابع ان (عدد البطاقات الصحية التي تم منحها الى العاملين خلال تلك المدة هي 1232). من جهة اخرى نفذت وحدة الامراض ا?نتقالية في قطاع البلديات الثاني عملية رش مادة الفاركون المطهرة لعدد من المدارس الابتدائية ضمن المناطق المعنية بالقطاع . وقال مدير القطاع هاني فياض انه (تم رش ارضية وجدران واسطح المدارس بالمادة المعفرة للحد من انتشار الامراض المعدية فضلا عن القضاء على الحشرات الناقلة للامراض إلى جانب توزيع الفولدرات التعريفية لتعزيز الممارسات الصحية في المدارس بدعم توفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والبيئة الصحية في المدرسة).

فريق طبي

الى ذلك أرسلت الدائرة فريق طبي وهندسي إلى الحشد الشعبي والقوات الأمنية. ونقل البيان عن مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي القول إن (الدائرة أرسلت فريقا طبيا من مختلف الاختصاصات الطبية و التمريضية الى جانب مهندسين وفنيين في مجال الاجهزة الطبية لمساندة قوات الحشد والقوات الأمنية في تقديم الخدمات الطبية إلى المقاتلين)، منوها الى ان (الدائرة كانت قد ارسلت العديد من المفارز والفرق الطبية إلى جبهات القتال وكذلك عجلات الإسعاف). من جانبها ارسلت دائرة صحة بغداد الكرخ فريق طبي متكامل ذو اختصاصات طبية وصحية مختلفة إلى محافظة صلاح الدين لمساندة الحشد . وأوضح مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق يضم اختصاصات طبية مختلفة ومنها اختصاص جراحة عامة، و جراحة عظام وكسور واختصاصات أخرى منها اختصاص اي . ان . تي باطنية واشعة و تخدير و صيدلاني فضلاعن طبيب مقيم ومقيم أقدم وملاكات صحية من مساعد مخدر ومعاون صيدلي وممرض جامعي وممرض لغرض توزيعهم على المناطق والمؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة المحافظة).