الإسكان يكمل إستعدادات النجف لمناسبة وفاة الرسول

التجارة تخصص 800 شاحنة لنقل زائري الأربعينية من كربلاء

بغداد- شيماء عادل

اكد وزير التجارة سلمان الجميلي نجاح خطة مشاركة اسطول الوزارة بنقل زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بنقلهم خارج المدينة وعبر المحاور الثلاثة المخصص لهم وعلى مدى العشرة ايام الماضية. وقال الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة شاركت في هذه الحملة بنحو 800 شاحنة بعد تسخير كل الامكانات المتاحة لخدمة الزائرين وبالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة لمجلس وقيادة عمليات محافظة كربلاء والجهات الساندة من الوزارات الاخرى)، واضاف ان (نجاح خطة نقل الوزارة جاء بتضافر الجهود الذي جسد الوجود الميداني والعمل لوكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي ومدراء عامين دائرة التخطيط والمتابعة وشركة المواد الغذائية ومعاونين شركتي الحبوب والتصنيع والتخطيط والادارية بالاضافة الى العمل التنظيمي والفني لادارات وملاكات النقل المركزي)، واشار الى ان (مشاركة الوزارة في هذه المهمة المتمثلة بنقل الزائرين أسهمت بشكل كبير في تخفيف الزخم الكبير لاحتواء الحشود المليونية من الزائرين في مأرب النقل التي توزعت فيها عجلات الوزارة للعمل ضمن محاور كربلاء – النجف وكربلاء- الحلة وكربلاء- بغداد).فيما اكدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة ان التفاعل والتواصل مع اللجان والمحاور الاخرى من الجهات الساندة كان عاملاً ايجابياً لاستيعاب الحشود المليونية من الزوار. ونقل البيان عن مدير عام الشركة قاسم حمود منصور قوله ان (الشركة شاركت بـ 196 شاحنة مـن فرع الشركة في كربلاء حيث شاركت بنقل الحشود المليونية من كربلاء الى محافظاتهم مجانا وعلى محورين هما كربلاء نجف و كربلاء بغداد) واضاف ان (هذا الجهد مستمر مـن قبل الوزارة في كل زيارة لتسهيل عملية نقل الزائرين والتخفيف على الزوار عودتهم الى مناطقهم ومحافظاتهم)، مضيفا ان (محافظة كربلاء شهدت توافد الملايين من الزائرين من داخل العراق وخارجه في وقت استنفرت الدوائر الحكومية وباسناد من الوزارات الخدمية طاقاتها لخدمة زوار الاربعينية).

إنجاح الزيارة

مشيرا الى ان (توافد الاعداد الكبيرة من الزائرين يدعونا الى تظافر الجهود وتكاتف الجميع لإنجاح الزيارة المليونية التي جاءت هذا العام متزامنة مع انتصارات الجيش والحشد الشعبي لتحرير الاراضي العراقية من دنس عصابات داعش الارهابية).وعلى الصعيد نفسه اعلنت وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي عن نجاح الخطة الخدمية للزيارة. وقالت في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (نجاح الخطة الخدمية للزيارة يعد امراً استثنائياً وانجازاً مهماً للوزارة حيث استنفرت الوزارة فيها كافة الجهود الممكنة للدوائر الخدمية التابعة لها على مدار الساعة من أجل انجاح خطتها التي أعدتها لتقديم افضل الخدمات ونقل الزائرين طيلة فترة الزيارة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتجهيز أصحاب المواكب الحسينية ومراقبة شبكات الصرف الصحي وتلبية شكاوى المواطنين ورفع النفايات التي تجاوزت كميتها أكثر من 38 الف طن اثناء فترة الزيارة)، واضافت ان (الخطة الخدمية شملت كذلك مؤسسات البلديات الموزعة بين محاور مركز المدينة وهي محور بغداد – كربلاء، ومحور النجف – كربلاء، ومحور بابل – كربلاء بمشاركة 206 آلية تخصصية متنوعة الاحجام و1300 عامل ورفع اكثرمن 13 الف طن من النفايات طيلة فترة الزيارة)، وتابعت اوسي انه (فيما يخص جهود الوزارة لتوفير الماء الصالح للشرب للزائرين فقد بلغت كمية المياه المنتجة الصالحة للشرب 735 الف مترمكعب يوميا بمشاركة 229 آلية تخصصية منها 155 سيارة حوضية لتزويد المواكب بالماء الصالح للشرب فيما تم انجاز عدد من مشاريع الماء في المحافظة منها مجمع ماء في مركز المدينة القديمة واستحداث مصادر تغذية واكمال مشروع ماء على طريق كربلاء نجف بطول 22كيلو مترا ليوفر الماء الصالح للشرب للزائرين والنازحين الساكنين على طول الطريق)، وتابعت انه (يتم تواصل استنفار جهود مديريتي بلدية وبلديات محافظة النجف استعداداً لزيارة وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في طريق نجف كربلاء بمشاركة المؤسسات البلدية في مدن المشخاب، والحيرة، والحرية، والعباسية، والكوفة، والحيدرية، فيما تم توزيع الاكياس المخصصة للنفايات على المواكب الحسينية والحاويات وانطلاق حملات مكثفة لرفع اكداس كبيرة من هذه النفايات ونشر الوعي الثقافي لدى الزائرين).

إعادة إعمار

وعلى صعيد اخر تواصل الوزارة العمل في إعادة اعمار وتأهيل جسر الموصل الأول الحديدي (القديم) في محافظة نينوى ضمن المشاريع التي يمولها البنك الدولي لإعادة إعمار المناطق المحررة. واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة سعد العامة للمقاولات الانشائية وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة تواصل أعمالها في مشروع اعادة اعمار وتأهيل الجسر وبلغت نسبة الإنجاز لمجمل الاعمال في المشروع 17.5بالمئة بعد تهيئة الموقع ودفن النهر في مناطق العمل من قبل الفريق التنفيذي.