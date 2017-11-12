القوات الأمنية تتقدّم نحو آخر معاقل التنظيم وسط خسائر فادحة بعناصره

العمليات المشتركة تعد خطة لمنع تسلل الدواعش من الحدود السورية

بغداد – محمد الصالحي

تعتزم العمليات المشتركة إطلاق خطة أمنية محكمة لمسك الحدود مع سوريا بعد تحرير ناحية راوة التابع إلى محافظة الانبار، فيما بين خبير امني أن العمليات تولي اهتماما استثنائيا لملف الحدود وذلك لعدم إعادة سيناريو 2014 مجددا.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ(الزمان) امس ان (العمليات المشتركة ستنفذ خطة امنية محكمة بعد تحرير ناحية رواة مباشرة بالاعتماد على شرطة الحدود وشرطة الانبار والموصل وافواج الطوارئ لمسك الحدود ومنع تسلل الدواعش منها). وأضاف، أن (المشتركة تولي اهتماما استثنائيا في مسك الحدود مع سوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية كما حصل في عام 2014 وأدى لسقوط الموصل والانبار واجزاء من ديالى وصلاح الدين بيد العصابات الإجرامية). واوضح أن (الخطة ستعتمد على الشرطة وفي حال وجود حاجة سيتم الاستعانة بالحشد العشائري وسيكون للحشد الشعبي دور بارز في المستقبل في حفظ أمن الحدود).

حشد الأنبار

الى ذلك قال القيادي في حشد الانبار قطري السمرمد في تصريح امس ان (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقتي الجزانية والحسانية غرب قضاء راوه بعد تحريرهما بالكامل).وأضاف أن (داعش قام بتفخيخ كافة المباني والطرق الرئيسية والفرعية وان القوة المقتحمة تعاملت مع هذه الحالة بحذر وتمكنت من ابطال مفعول الاجسام المفخخة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات المحررة).واوضح السمرمد أن (القوات الامنية وبدعم من طيران الجيش قتلت العديد من مجرمي داعش فضلا عن تدمير سبع عجلات مفخخة بعد انهيار خطوط صد داعش امام تقدم القوات الامنية). مبينا أن (القوات الامنية تواصل تقدمها نحو معاقل التنظيم الاجرامي).وقال آمر فوج حشد الغربية العقيد خميس المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية بمساندة طيران الجيش تمكنت من تحرير منطقة مجمع الشقق شمال ناحية راوة من عناصر داعش). واضاف أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها تسيطر على الموقف بالكامل وان خطوط امدادات داعش اصبحت تحت مرمى نيران القوات الامنية بالتزامن مع هروب الدواعش باتجاه المناطق الصحراوية للقضاء).واوضح المحلاوي، أن (مجمع الشقق تعد استراتيجية). مشيرا الى ان (القوات الامنية تمكنت من تدمير عجلة مفخخة ومنصة لاطلاق الصواريخ). وتابع ان (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة البلالية غرب راوة بعد تحريرها بالكامل).وفي صلاح الدين وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على معلومات استخبارية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين/ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شرعت قوة من مديرية شرطة صلاح الدين والحشد المحلي بإسناد طيران الجيش بعملية استباقية في قرية الشيحة غرب تكريت).واضاف ان (العملية اسفرت عن قتل 13 انتحاريا كانوا في نفق يتحصنون به في القرية). مبينا ان (ذلك تم من قبل طيران الجيش، حيث تم تدمير وكر يحتوي على عبوات ناسفة ومواد غذائية). وفي ديالى قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح امس ان (الاسواق تعد نبض القطاع التجاري في ديالى وهي احدى الاماكن التي تستهدف غالبا من قبل التنظيمات الارهابية لقتل الابرياء وضرب الاقتصاد المحلي). واضاف أن (جميع اسواق ديالى سيجري شمولها بإستراتجية امنية اطلق عليها الاطواق المتعددة والتي تمثل اطاراً امنياً مميزاً سيمنع وقوع اي خروقات ويسهم في تعزيز امنها الداخلي).

أسواق كبرى

وتابع ان (استراتيجية الاطواق المتعددة ستطبق في الاسواق الكبيرة وتدريجيا تنتقل الى المتوسطة والصغيرة ضمن رؤية شاملة لتعزيز امنها في المرحلة القادمة). وتابع الحسيني ان (اللجنة الامنية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة والادارات المحلية قررت تفعيل منظومة الحراس الليليين في المناطق المحررة لتعزيز امنها الداخلي).واضاف ان (تفعيل الحراس الليليين سيكون وفق الية منظمة وشفافة وهي تهدف الى اشراك الاهالي بملف الامن الداخلي بالمرحلة القادمة). لافتا الى ان (وجود الحراس الليليين في الاحياء والازقة السكنية بات ضرورياً لطمأنة الاهالي ومنع حدوث اي خروقات).