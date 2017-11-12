(QS) – عمار طاهر

(QS) –

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر ابتعاد العراق عن التصنيف العالمي للجامعات، وقدمته كتراجع جديد في المعايير الدولية، حيث تتسابق هذه الوسائل بين الاونة والاخرى في ابراز موقع بغداد ضمن تصنيف الاسوأ عبر المقاييس المعترف وغير المعترف بها، وكانها تحتفل بالنتيجة، ولا تبحث عن الاسباب، او تتاكد في الاقل من مصداقية الموضوع.

جامعة بغداد احتلت هذا العام المركز 501 دوليا، و13 عربيا، ضمن مقياس (QS) وهو تصنيف سنوي لافضل 800 جامعة بالعالم تنشره شركة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds)المختصة بالتعليم، حيث تقدمت على اكاديميات مرموقة في دول مستقرة، لا تعاني المشاكل والازمات المزمنة القائمة في البلد منذ عقود.

السؤال هل يليق هذا المركز بالتعليم العالي في العراق؟ وجامعة بغداد قد تاسست عام 1957، وجامعة الموصل ونواتها كلية الطب عام 1961في حين انشئت الجامعة المستنصرية عام 1963، والبصرة 1964، اي انها سبقت دولا لم تظهر الى الوجود الا بعد هذا الزمن بسنوات عديدة.

والجواب.. نعم ان الترتيب لا يعكس العمق الزمني، والتراكم المعرفي، والبناء المؤسساتي، لجامعة عريقة خرج من تحت قوسها الخالد عشرات العلماء والباحثين في مختلف الاختصاصات العلمية والانسانية، وانجزت عبر عمرها الطويل، الاف الاطاريح والرسائل والبحوث، النظرية والتطبيقية والتجريبية.

لكن بالمقابل.. ماذا خصصت الحكومة للبحث العلمي في ام الجامعات العراقية هذه السنة؟ وهل يوازي الانفاق المرتبة المتحققة في الترتيب العالمي؟ لاشيء .. صفر كبير .. موازنة وزارة المالية هذا العام تشمل رواتب الاساتذة والموظفين فقط !! لا مبالغ للمختبرات العلمية، او لاجراء التجارب البحثية، او تطوير المكتبات، اما المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق، فيدفعها التدريسي من ماله الخاص.

ان دول العالم بما فيها البلدان العربية تخصص نسبة عالية للبحث العلمي من اجمالي الناتج القومي، يصل احيانا الى 5 بالمئة، بينما لا يجد الطالب والباحث العراقي المواد المستخدمة في التجارب بالمختبرات العلمية، ويعاني من نقص في الاجهزة والمعدات، وتحدد مشاركاته في الملتقيات العالمية بمرتين فقط خلال السنة، مع ان الدولة لا تتحمل اية نفقات!!

منذ عامين لا اجور للمناقشات، او المحاضرات، او الاشراف على طلبة الدراسات العليا، وترى الجميع متفاعلين ومتفانين لكي تستمر عجلة العلم بالدوران ولا تتوقف، فالقضية علمية ومهنية واخلاقية، اما اجور المؤتمرات العلمية، او النشر في المجلات الخارجية، ومبالغ بحوث الترقية العلمية، وارسالها بالبريد المضمون، فيدفع ثمنها التدريسي بالدولار عن طيب خاطر.

موقف الحكومة السلبي من التعليم العالي والبحث العلمي، عززه مجلس النواب بقراراته البعيدة عن الرصانة ومعايير الجودة، فالدور الثالث، وعودة المرقنة قيودهم، وسنة عدم الرسوب، والتوسع في الدراسات العليا، كلها قرارات لاتخدم التقدم في التصانيف العالمية، وتقود العملية التعليمية نحو الهاوية، وتتطلب الى من يتصدى لها بالموقف الشجاع، والكلمة الجريئة.

ان ما حققته جامعة بغداد على مستوى الترتيب الدولي وفق مقياس (QS) يعد انجازا كبيرا في ظل كل هذا الوضع المزري، ولولا تشبث رئيس الجامعة بالمعايير العالمية، وتمسكه بالتقاليد العلمية، وتعاون مساعديه المخلصين، والهيئات التدريسية، لما تحقق هذا المركز .. المتقدم على صعيد الواقع الرديء .. والمتاخر على مستوى الارث والتاريخ.

بغداد