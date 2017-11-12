المساءلة الإجتماعية بين الواقع والطموح – منى حيدر الطائي

لقد سلطت الأبحاث بشأن السياسات وحوكمة تقديم الخدمات وأثرها في تطوير البلدان النامية الضوء على أهمية المساءلة كدافع لتقديم الخدمات الفعالة والحكم الرشيد وتمكين المواطنين Rihard Batley et al. ، 2012:45) ) ، أيضاً دراسة الجهود الرامية إلى تحسين مساءلة مؤسسات الدولة والقوانين واللوائح والتعليمات التي تسير بموجبها (جهة العرض). فضلاً عن المجتمع المدني والمواطنين (جهة الطلب) .

توفير معلومات

تتعلق المساءلة بالتزام احدى الجهات الفاعلة بتوفير المعلومات حول أفعالها و/ أو صلاحياتها رداً على جهة فاعلة أخرى لها سلطة تقديم الطلبات ، وتطبيق العقوبات لعدم الامتثال . وتتضمن كل من المسؤولية والتنفيذ . وتشير المساءلة القانونية التي تركز على الدولة ( المسالة الأفقية ) إلى المؤسسات التي ترصد كل من : الأداء /الامتثال ,و/أو سيطرة المنظمات العامة الأخرى ، وفروع الحكومة على الانتهاكات . وتشير المساءلة الاجتماعية (المساءلة العمودية ) إلى الإجراءت التي يتخذها المجتمع المدني والمواطنون لدفع الأعضاء المنتخبون للإبلاغ عن إجراءتهم وتبريرها وتعد هذه الفئة هي جهة الطلب من المساءلة وينظر إلى تزايد شعبية المساءلة الاجتماعية كرد فعل للمساءلة الأفقية الضعيفة التي تركز علة الحكومة وتدرس كمية هائلة من الأبحاث وآثارها Anuradha Joshi ، 2014 :23، ويمكن النظر إلى المساءلة الاجتماعية على أنها عامل مساعد في تحقيق المساءلة المتكاملة على الأجهزة الإدارية للدولة .

إن إشراك المواطنين في إخضاع المسؤولين ومقدمي الخدمات العموميين للمساءلة ,التي يشار إليها بالمساءلة الاجتماعية هو علاج شائع للتخلص من ضعف الأداء في المنظمات العامة ,وهناك مجموعة من العوامل السياقية (المحيطة) ذات التأثير على تعزيز المساءلة الاجتماعية منها عوامل ترتبط بجهة الطلب (المجتمع المدني والمواطنين ) وعوامل مرتبطة بجهة العرض (هياكل وعمليات الدولة ) وطبيعة العلاقات بين الحكومة ممثلة بمنظماتها والمجتمع ممثلاً بمواطنيه ومن ينوب عنهم علاقة في غاية الأهمية لتحقيق أستقرار المجتمع وتطوره .

وفهم هذه الموضوعات يتطلب دراسة تأثير العوامل السياقية (العرض والطلب )على أهداف المساءلة الاجتماعية ونتائجها .وتتضح أهمية عوامل العرض في تمكين المحاسبة الاجتماعية في تقديم الخدمات وتحسين الأداء الحكومي . لاسيما درجة اللامركزية وأتاحة المجال لمشاركة المواطنين . وتعزيز قدرة المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في أبداء آرائهم بشأن الخدمات المقدمة و تقييم مدى التزام الموظفين العموميون ومقدمي الخدمات بالأهداف المحددة لهم .

مساءلة المجتمع

إن دعم الدولة النشط للمساءلة الاجتماعية ، بالرغم من أنه يؤدي إلى تحسين الخدمات والحوكمة إلا أنه لا يترجم بالضرورة إلى فرص لتعزيز تمكين المواطنين ، فغالباً ما تهيمن هياكل وعمليات الحكومة في الدول النامية على الشروط التي يتم في ضوئها إشراك المواطنين بحيث يتم الانتباه إلى مدخلات المواطنين والإستجابة لها ضمن حدود معينة ، مما يحد من المساءلة الاجتماعية ودورها في حشد المواطنين نحو الاهتمامات المشتركة والتعبير عنها للمسؤولين الحكوميين كما تؤثر هياكل وعمليات الحكومة أيضاً على قدرة الحكومات المحلية ودوافعها للأستجابة . لذلك تبرز الحاجة إلى ضرورة تحقيق المواءمة بين العوامل المرتبطة بجهتي العرض والطلب من أجل تفعيل النفع المتبادل للمساءلة الاجتماعية . وهذا يتطلب إنشاء آليات وعمليات للمساءلة الاجتماعية المستدامة من التفاعلات الممتدة بين المواطنين والجهات الحكومية الفاعلة التي تدعم كلاً من التعلم وبناء القدرات .وهناك مجموعة من المزايا التي تحققها المساءلة الاجتماعية كما حددها Derick W. Bbrinkerhoff,2015: 274 -286 في ورقته البحثية “قياس آثار المساءلة الاجتماعية على الخدمات والحوكمة وتمكين المواطنين ” المنشورة في مجلة الإدارة العامة “PAR ” المجلد “76”وعلى النحو الآتي :

– زيادة فعالية تقديم الخدمات في ضوء سرعة الإستجابة إلى احتياجات المواطنين وأفضلياتهم والتي تحققها المساءلة الاجتماعية من خلال الإبلاغ عن القرارات السياسية في ضوء توسيع نطاق مدخلات المواطنين المتزايدة ، والوفاء بالعقد الاجتماعي بين المواطنين والحكومة .

– تحسين نوعية الحوكمة والديمقراطية ويركز هذا الهدف على إجراءات المساءلة الاجتماعية لتعزيز الشفافية ونزاهة المؤسسات والجهات العامة الفاعلة وللحد من الفساد كما أنها تتصل بما يسمى ” بتعميق الديمقراطية ” وأضفاء الطابع المؤسسي لمشاركة المواطنين في الشؤون العامة حيث يتم تحسين وإستدامة جودة ومضمون الحكم الرشيد

Archon Fung et al .,2003 :65 في الورقة البحثية ” الديمقراطية المعمقة : الإبداعات المؤسسية في تمكين حوكمة التشارك الممكن”.

-زيادة مشاركة المواطنين حيث توفر تدخلات المساءلة الاجتماعية الموجهة نحوهذا الهدف وسيلة لتمكين المحرومين والمهمشين في المجتمع من التعبير عن آرائهم ، وحقوق المطالبة ، وإعادة تنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع للتأثير على توزيع السلطة . ويتطلب تحقيق هذا الهدف بناء المهارات والقدرة على العمل الجماعي .

ويلاحظ وجود ترابط بين المزايا الثلاث التي تبين أهمية المساءلة الاجتماعية ، رغم أن الأدبيات تشير إلى عدم وجود أتفاق بشأن هذه االمزايا أذ هناك رأي يقول أن الحكم الرشيد الذي يؤسس آليات لمشاركة المواطنين ويبني القدرة على الإستجابة الحكومية ، بما يخلق المزيد من الفرص لمضاعفة التمكين وهو ما يؤدي إلى تقديم الخدمات بصورة أفضل ومع ذلك يصرح كل من ماكجي وجافينتا 2011 بأن هذا الرأي يفشل في مراعاة دور السلطة والسياسات على نحو كاف ، مؤكداً على أن التمكين هو المحرك الرئيسي لكل هذه العمليات كونه يستند أساساً على تزويد الأفراد بالمهارات والتدريب والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية وتمتعهم بثقة النفس للقيام بأي فعل من خلال الأدوار المختلفة التي يقومون بها ، وهنا تتعزز أستقلاليتهم بشكل أكبر من خلال المشاركة في صياغة القرارات والسياسات العامة. ونحن نرى أن الرأيان لاغبار عليهما ولكن مستوى الأخذ بأي منهما يختلف بأختلاف الظروف البيئية لكل مجتمع من حيث مستوى وعي الأفراد بأهمية دورهم في تقييم أداء المنظمات العامة عموماً وأداء المسؤولين عن تقديم الخدمات في هذه المنظمات ، أيضاً يعتمد على درجى الحرية الفكرية والأستقلالية الممنوحة للأفراد في أبدا آرائهم بشأن القضايا والسياسات العامة .

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