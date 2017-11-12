ما بعد الإستفتاء.. تأزم وإدارة – جواد البيضاني

يقول عبد الله اوجلان :” لا يمكن تحليل ثقافة الشرق الاوسط بالايدلوجيات والعلوم الوضعية للحداثة الاوربية ” لا شك ان القراءات الخاطئة لمجريات الاحداث تدفع البعض من الباحثين الى استنتاجات بعيدة عن ارض الواقع، ولعلنا نبتعد عن واقعنا ونبحث عن المنظرين الاوربيين الذين يرسمون لنا الخطا في مجال سياساتنا دون ان ندرك ان هؤلاء بعيدين في انتمائهم وهويتهم عنا، ما حصل ويحصل في كركوك والمناطق المختلف عليها بين اقليم كردستان والمركز دفع البعض الى الحديث بلغة لا تنسجم مع الواقع، فالبعض يرى ان الحكومة العراقية كانت تحضر الى عمل عسكري في هذه المناطق وان تحرير الحويجة توقف حتى نضج المشروع وتحقق للدكتور العبادي ما اراد. وذهب فريق اخر الى القول ان هذه المعارك جاءت بتنسيق مسبق بين الادارة الحكومة العراقية و بين حكومة الولايات المتحدة ، بموافقة ايرانية ضمنية وضوء اخضر من تركيا. فهل هناك تنسيق بين هذه الدول حقا؟ وهل خذل الامريكان حلفاءهم في اربيل؟ ما هي القراءة الصحيحة لما يجري ، وما جرى؟

قبل اكثر من سنة سألت الدكتور ( محمود عثمان) عن مدى قناعته باستقلال (كردستان) العراق؟ وهل تتوفر مقومات الدولة في هذا الجزء من العراق؟ واذا ما اعلن الاكراد استقلالهم هل يجابهون بعقبات اقليمية ودولية؟

محمود عثمان سياسي كردي خبرته الايام، يميل الى الواقعية في تحليلاته، وله وجهات نظر قريبة الى الواقع، بل يتعامل بواقعية مع المستقبل. ويتمتع بقراءة متأنية لمجريات الاحداث . قال :” ان الاستقلال هو حلم كل مواطن في كردستان” . ثم توقف وقال : “غير ان الاوضاع الاقليمية والعوائق الدولية تجبرك على ان تتريث كثيراً قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة، ولعل السيد جلال الطلباني كان اكثر واقعية عندما تحدث بصراحة مع مراسل بي بي سي قائلاً :” ان الاوضاع الاقليمية والدولية تحتم علينا ان نكون جزءا من العراق وان نعزز هذه الوحدة من خلال تعزيز الديمقراطية في هذا البلد وان نكون شركاء حقيقيين في بنائه والنهوض به” ، قد لا اكون موفقاً في ترجمة النص الانكليزي بدقة بيد ان معنى الحديث لم يتعدى هذا الاطار.

واذا كان منظرو الساسة الكرد من امثال محمود عثمان وجلال الطالباني فضلاً عن عبد الله اوجلان وغيرهم كثر يدفعون بانجاحه تحقيق الوحدة العراقية وفق تعايش سلمي يبنى على اساس ديمقراطي سليم فما الذي دفع السيد مسعود برزاني الى اعلان الاستفتاء ؟ وهل كان حقا عازما على تحقيق الانفصال وبناء دولة كردية ؟ وهل قرأ الاحداث بصورة خاطئة، ام ان الخصوم دفعوه نحو ارتكاب خطأ فادح؟

ادارة الازمة

لا يمكن ان نعد السياسي قادرا على ادارة الازمة دون ان تكون له معرفة بمجريات الاحداث وقراءة متأنية بوقائعها، ليس بعيداًعنا ما حدث لصدام وهو عبرة لا بد من الاعتبار بها وعدم تجاوزها لاي سبب .

قبل ايام وضمن متابعاتي لبرنامج بث من على قناة (الحرة ) وهي قناة امريكية، وكان ضيوف البرنامج السفير الامريكي السابق في العراق، وعلى ما اعتقد انه من الحزب الديمقراطي وسفير العراق في الولايات المتحدة وعدد من الباحثين في اكاديميات ومراكز بحثية في الولايات المتحدة. لم اركز على الحديث ولكن الذي شدني في نقاشهما قول السفير الامريكي بشأن قراءة السيد مسعود برزاني للاحداث قال :” ان السيد مسعود برزاني اخطا كثيراً عندمت اعتقد ان توجهات بعض اعضاء الكونكغرس تمثل السياسة الخارجية الامريكيا، فما قالوه الساسة الامريكان الذين استقبلهم من اعضاء الكونغرس لا يعني لع ان يتجاوز النصائح التي وجهت اليه من قبل الادارة قبل اجراء الاستفتاء، فهؤلاء الاعضاء لا يمثلون توجه الادارة الامريكية” ، وربما اســــــاءت التقدير كانت سبب في ما الت اليه الامور.

تحدث الصحفي البريطاني (باتريك كوكبرن ) في صحيفة الاندبندنت عن الطريقة التي سعى فيها السيد مسعود برزاني بضمان مستقبله السياسي ، عبر اجراء استفتاء الاستقلال ، ومن ثم التحريض على موجة من الحس القومي لدى الكرد يصعب السيطرة عليها ، قال كوكبرن في هذا المقال الذي حمل عنوان (التاريخ يخبرنا دوما ان الاستفاءات المبنية على اساس قومي كما حدث في بريطانية وكردستان لا تنتهي نهاية حسنة)، العنوان طويل نوعاً ما . المهم في الامر ان كوكبرن يعتقد ان سوء التقدير لقادة الاقليم كان وراء ما حدث ويذهب الى القول ان هذه الخطوات يجب ان تدرس كمادة في (السخف السياسي) والقول لكاتب المقال.

الحقيقة ان هناك اخطاء كثيرة ارتكبت ومنها سوء التقدير فالحكومة الامريكية تنظر الى العراق خلال هذه المرحلة كدولة موحدة ، وهم بذلك اعتمدوا على النصائح البريطانية.

وقضية الانفصال غير مطروقة في القاموس الامريكي خلال هذه المرحلة على الاقل، والقيادة الكردية في اربيل تدرك ذلك؟

كانت القيادة الكردية ترى ان الاستقلال يحل كل معضلات الاقليم واعطت وعودا كثيرة في هذا الجانب ولعل هذه الوعود اكبر بكثير من قدراتها ، حيث قدمت الاستقلال على انه الترياق الذي سيحل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، وكان للشحن القومي الذي تبنته بعض القيادات الحزبية هو من اوصل الامور الى مرحلة يصعب معها التراجع ، مما يؤدي ذلك في الاعم الاغلب الى حدوث كارثة ، وفعلاً حدثت الكارثة .

لم تقدر حكومة الاقليم ماذا يعني الاستقلال بالنسبة الى تركيا؟ هل يعتقد القادة في الاقليم ان الايرانيين يغضون الطرف عن ما يحصل؟ هل تبقى اسبانية مكتوفة الايدي ، ام ترضى بريطانيا بما يجري ؟

استقلال الاقليم

رب من يقول ما علاقة اسبانيا او بريطانيا او حتى روسيا باستقلال الاقليم! ان ازمة اقليم كردستان ستجبر الاقليات في جميع الدول التي تقف مع الاقليم على المطالبة باستقلالها فلماذا تقف الحكومة الاسبانية مع اقليم كردستان وتعارض استقلال كتلونيا ؟ ولماذا ترفض بريطانيا استقلال اسكلندة ، وهي داعم قوي لاستقلال كردستان؟ وهل يحق للروس ان يهبوا الاستقلال لكردستان العراق ويساندوه ويحاربون الشيشان على المطالبة بابسط حقوقهم القومية؟ اذا المعادلة مرتبطة مع بعضها وقضية الاقليم هي قضية دولية لا يمكن البت بها من طرف واحد، وعلينا ان نقولها بصراحة ان حدود (سايكس بيكو) لا يمكن ان يتجاوزها احد ، وقد جرب صدام ذلك في الكويت وحاول القذافي قبله ان يجرب حضه في تشاد ، ولم تفلح الجيوش العربية من ازالة هذه العقبة، في فلسطين وقد جربت سوريا ذلك في لبنان .

تأزم الوضع

في ضوء هذه التقديرات هل تستمر اوضاع التأزم قائمة ؟ وهل يبقى التوتر بين اربيل وبغداد على ما هو عليه ؟ ما هو السيناريوا الذي يعد لاعادة الامور الى نصابها؟

يبدو ان الضغوط تمارس على الدول الداعمة لانفصال الاقليم ومنها روسيا فضلاً عن اسرائيل ، ولعل موقف روسيا يجرها الى ما تخشاه فهي تنظر الى تطور العلاقات العراقية العربية بعين من الريبة فلعل ذلك الامر يؤثر على هيمنتها على سوق الطاقة ، وتخشى في عين الوقت ان تصل امدادات الغاز العراقي الى اوربا من خـــــــلال الانبوب العـــراقي الســـعودي او الاردني .

وتدرك ان اي تقارب مع الاردن بصدد بناء قناة جافة فيه خطر كبير على اقتصاها ، وهذا الامر يدفعهخا الى تشجيع الانفصال والوقوف مع السيد مسعود برزاني .

يعتقد البعض ان هذه مجرد لعبة وان السيد بوتين هو حارس للترسانة النووية التي تخشى الولايات المتحدة وقوعها بيد الارهاب الدولي، فما يقوم به يمثل في حقيقة الامر استراتيجية امريكية الهدف منها اداء الادوار لاستحداث خارطة جديدة للشرق الاوسط وتدمير الانظمة العربية وانهاكها اقتصادياً من خلال افتعال الازمات. فعل ذلك يمثل واقع ما نعيش ام ان هناك خفايا ربما تنجلي عنها خفايا الاسرار لتكشف حقيقة ما يجري؟

ان التصرفات الاحادية المبنية على مقترحات غير مدروسة تسبب نتائج خطرة ، ودراسة التاريخ والخوض في مجريات الاحداث بكل تفاصيلها السياسية والعسكرية والاقتصادية فضلاً عن التمعن بوقائع الايام تجنبنا الكثير من المطبات الخطرة ، وهذا ما كان يدعو اليه عبد الله اوجلان في طروحاته لانه مدرك لمدلهمات الخطوب وتحالكها على الشعب الكردي، فالفدرالية هي الخيار المتعقل كما يرى اوجلان، على الاقل في وقتنا الحاضر وهي الاقرب للتحقيق في ظل شرق اوسط متعدد الاعراق ليأمن الجميع في استقرار وسلام .

{ مدير معهد العراقي للدراسات الكردية