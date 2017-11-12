أبيض .. أسود

حمى مفاسد المحاصصة المبكّرة – مازن صاحب

منذ الإعلان عن أسماء مفوضية الانتخابات العراقية الجديدة والتحليلات تتدفق في زخم اعلامي ما بين اتهام هذه أعضاء المفوضية الجديدة بكونهم نتاج (مفاسد المحاصصة) وبين الدفاع عن استقلاليتها وإمكانية ان تأتي بما لم تأت به اخواتها السابقات والسؤال: كيف يمكن اقناع الناخب بجدوى اشراف هذه المفوضية على الانتخابات المقبلة ؟؟

كما هو الشأن العام، تبدو الإجابة على هذا السؤال حمالة أوجه، فمن جهة هناك من يروج في تحليلاته عبر القنوات الفضائية مضمون مفهوم قائم على ان هذا هو العراق الجديد، كتب دستوره على أساس المكونات وليس الشعب الواحد، وانتظم فيه الحكم على نموذج المحاصصة الطائفية والقومية، وهكذا يرد إخواننا الكرد وهم يروجون لنتائج استفتاء انفصالهم عن العراق، لان بذور هذا الانفصال دستورية زرعت في سياسات الحكم العامة وتحالفاته البرلمانية ، وعلى خط مواز انتهت الى مطالبة العرب السنة بالخلاص من التهميش والاستخدام السياسي لما عرف بقوانين العدالة الانتقالية مثل اجتثاث البعث وغيرها من تطبيقات التوازن الوظيفي !!

في الوجه الاخر من التحليل الاعلامي، من يمكنه التأكيد بالمطلق ان هذه المفوضية الجديدة مستقلة تماما كما هي سابقاتها، وتم اختيار مجلس المفوضين بعد فحص وتمحيص وسير شخصية مهنية تحقق المراد وفقا لأهداف دستورية وقانونية عن تداول السلطة انتخابيا، وهو مبدأ طالما أكده جميع الفرقاء في العملية السياسية.

ما بين هذا وذاك، يمكن القول ان مجلس المفوضية جهاز تنفيذي يطبق سياسات عامة للدولة، فهم نتاج وليس المسبب لما واجهه العراق من معضلات يمكن اجمالها في عبارة (مفاسد المحاصصة) لذلك يصحح السؤال: هل سيخدع الشعب مرة أخرى؟؟

ربما الرد الحاسم في قول المرجعية الدينية الحكيم الدينية (المجرب لا يجرب) وهناك الكثير من ملفات اللجان التحقيقية في ادراج مجلس النواب والحكومة عن معضلات امنية واقتصادية وخدمية ، تبدأ بالتحقيق في جرائم سبايكر واستيلاء داعش على ثلث الأراضي العراقية ولا تنته عند ملفات( اونا اويل )و(مزاد البنك المركزي) وغيرها من مفاسد المحاصصة، وما بين كل ذلك من عدم شعور المواطن العراقي بان الخدمات العام في بلد نفطي يصدر نحو 4 ملايين برميل يوميا ما زالت اكوام النفايات دون حلول والمستشفيات لا تقدم خدمة علاجية كما تقدم على اقل تقدير في الأردن الذي موازنته السنوية اقل من ربع موازنة العراق !!

لكن توقعات التحليل الإعلامي ربما تخالف الكثير من وقائع التحالفات السياسية والمتغيرات على الساحة العراقية خلال الأشهر المقبلة، كون الانتخابات البرلمانية السابقة رشحت عشرات القوائم لكنها انتهت الى انتاج 3 كتل برلمانية أساسية عززت مبدأ المحاصصة لأحزاب قابضة على السلطة لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الحكم او اقل منه، وعلى الرغم من تجاوز عدد الأحزاب المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة المائتي حزبا ، لكن التوقعات بان هذه الانتخابات أيضا لن تفرز نتائجها غير ذات قوائم الأحزاب المتصدية للسلطة خلال عقد ونيف من السنوات الماضية، او تلك المتحالفة عنها.

وتحاول هذه الأحزاب ان تسوق نموذجها الجديد بمخادعة الشعب من خلال تغيير جلدها، فمرة هناك من يطرح مصطلح (الليبرالية الإسلامية) للتماهي مع الطروحات الأميركية عن نموذج إسلامي معتدل، كما تحاول التمويه على نموذج المحاصصة بالدخول في الانتخابات بقوائم عابرة للطائفية والقومية، لكن على جميع من يغمس اصبعه في الحبر البنفسجي ان يعرف بان هذه التحالفات الانتخابية سرعان ما تذوب داخل قبة البرلمان لتعود حليمة لعادتها القديمة، وتعود ذات الوجوه الى مرابضها السلطوية وتحية لمحاصصة مفاسد السلطة!!