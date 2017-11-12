أكثر من جبهة – حسين علي الحمداني

أكثر من جبهة تقاتل فيها القوات العراقية في آن واحد ، الأولى عمليات فرض القانون في شمالي العراق والثانية عمليات تحرير غربي الأنبار وبالتحديد في راوه والقائم آخر النقاط السود المتبقية للتنظيم الإرهابي في أرض العراق.

القتال في أكثر من جبهة له دلالاته العسكرية والسياسية وهو ما يؤكد قدرة الجيش العراقي والقوات ألأمنية في فرض التوقيت على العدو في الأنبار وعلى متمردي الشمال وهو المصطلح الذي يفرض الأغلبية إستخدامه على بعض قوات البيشمركه التابعة للحزب الديمقراطي بزعامة البارزاني والتي تفتح النار بين الحين والآخر على القوات الإتحادية وهذا ما يجعلنا نصنفها تحت بند التمرد والعصيان لكون هذه البيشمركه تتقاضى رواتبها من الموازنة الإتحادية وهي بالتالي تعد جزءاً من الدولة.

في المعركتين نجحت القوات العراقية في فرض سيطرتها وفي قاطع غرب الأنبار كانت المعركة حاسمة وسريعة بحكم جغرافية المنطقة التي تسمح بإستخدام الدروع بكثافة من جهة،ومن جهة ثانية إن الخبرات المتراكمة للفوات الأمنية العراقية في حروبها على مدى السنوات الماضية جعلتها أكثر مهنية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي باتت اليوم محاصرة من جميع الجهات.

أما في قاطع عمليات شمال العراق هنالك نقطة مهمة في عمليات فرض القانون تتمثل بأن القوات المسلحة العراقية المدعومة من المجتمع الدولي لديها أهداف محددة تتمثل بفرض سيادة الدولة والقانون على المنافذ الحدودية والموارد الإتحادية بشكل كامل حتى وإن أقتضى الأمر المواجهة العسكرية كما حصل في زمار ومنفذ فيشخابور الذي يعد شرياناً مهماً تعتمد عليه كردستان في تجارتها بما في ذلك التجارة غير المشروعة عبر تهريب النفط.

وهذا يعني إننا نعيش أيام حسم لملفين مهمين ألأول الإرهاب والثاني الإستقرار وفرض سلطة الدولة وإستخدم العراق لإنجاز هذا القوة العسكرية والتحركات السياسية من قبل رئيس الوزراء في زيارتين شملتا السعودية ومصر وألأردن ومن ثم تركيا وإيران مع وجود تواصل مستمر مع واشنطن.