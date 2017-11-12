سلف الموظفين وعوائق صرفها في المصارف – حاكم محسن محمد الربيعي

حين اطلقت سلف الموظفين استبشرت هذه الفئة بإطلاقها ، وعقدت امال الكثير من اصحاب الدخول المحدودة ، املا في الحصول على مبلغ السلفة لتلبية اثمان بعض الاحتياجات التي لا يمكن تلبيتها من الراتب الشهري لضالته ، وهذه الشريحة تشكل نسبة عالية من اعداد الموظفين في جهاز الدولة ،الذين يواجهون عدم كفاية دخولهم الشهرية لتغطية احتياجات عوائلهم ، ولكن المشكلة التي تواجهها هذه الشريحة هي عدم تجاوب المصارف مع طلبات السلف التي تقدم من قبل الموظفين ، وقد اوضح بعض الموظفين عما عانوه من الاجراءات المصرفية التي لا تعبر الا عن استهداف الموظفين و عرقلة انجاز المعاملات لصرف مبلغ السلفة ، هذا ما ذكره احد اصحاب طلبات السلفة ، ويذكر البعض ان المدة بين طلب السلفة واستحصال مبلغها اشهر عديدة لا تقل عن ستة اشهر مالم تكن مدة صرفها اكثر من ذلك ، ومن بين معرقلات انجاز المعاملة طلب مستمسكات منقوصة وترسل المعاملة الى المديرية العامة في بغداد وتبقى عدة اشهر لتعود منقو صة ليطلب الموظف المعني هذه المستمسكات المنقوصة مرة اخرى لتعود المعاملة بنفس السلسلة من الاجراءات ويذكر البعض انه كلما يراجع يحصل على جواب من قبيل راحت للمركز او بعد ماجتي او رجعت المعاملة لا نها ناقصة بعض المستمسكات ، المعروف في مثل هذه الحالات تذكر المستمسكات المطلوبه لصرف السلفة وتعمم على دوائر ومؤسسات الدولة لا بلاغ موظفيها الراغبين بالسلفة لتهيئة المطلوب اختصارا للوقت وتسريع لصرف مبلغ السلفة علما ان هذه السلف كانت تصرف للموظفين خلال يوم واحد او يومان ودون ارسال المعاملة الى المركز لان المصارف وفروعها في المحافظات لديها صلاحيات الصرف حيث يتم الا ستقطا ع من راتب الموظف من قبل شعبة الحسابات في دائــــرة الموظف وتوحد وترسل الى المصرف المعني .

وهناك حالة اخرى ان بعض الموظفين المسؤولين في الدائرة او المؤسسة الذين حصلوا على سلف سابقة والمتلكئين عن تسديد اقساط السلف يشكلون مشكلة بالنسبة لموظفيهم لان المصرف المعني يأخذ هذا التلكؤ بنظر الاعتبار وتطرح اقاويل من ادارة المصرف او بعض موظفيه ان الدائرة الفــــلانية غير مشمولة بالسلف لان مسؤولكم لم يســــدد سلفته ، ونعتقد ان الامور لا تقاس هكذا فاذا كان زيد لم يسدد ما علاقة عمر بذلك والامر الاخر ان اي موظف سواء كان مسؤول او اقل .له مسؤول اعلى وبالتالي مخاطبة دائرتـــه الاعلى لا لزامه بتســــديد اقساط السلفة ، يا مل موظفي الدولة تســــــهيل منح السلفة لحاجتهم اليها .

حاكم محسن محمد الربيعي