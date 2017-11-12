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الفرق بين تفاحتين – فيصل جاسم العايش

التفاحة الاولى التي التقطها آدم من الشجرة في الجنة كانت سبباً في طرده منها والقذف به خارجها ممتحناً أتون الحياة . والتفاحة الثانية التي سقطت من الشجرة تحت اقدام نيوتن دفعته لأن يدخل جنة من نوع آخر هي جنة الجاذبية التي من خلالها وضع نظريته الشهيرة .

والتفاحتان مختلفتان طعماً ولوناً ورائحة ،فالاولى كانت معدّة للاكل نصف له ربما والنصف الآخر لحواء ،ولسنا في حاجة الى السؤال لماذا كانت الفاكهة تفاحاً وليست برتقالاً ولا تيناً ولا عنباً،فهذا سؤال عبثي لا معنى له ولا طائل من تحته؟ ،أما الثانية فلم تكن الغاية منها إطعام المعدة ،بل هي سقطت من غصنها بطريقة عفوية ،فإذا بها تتدحرج أمام أقدام نيوتن الذي تأمل سقوطها واندفاعها من الاعلى الى الاسفل متأملاً في حالة السقوط ليقررفجأة ان ثمة شيئاً ما جذبها الى الارض ولم يدفع بها الى السماء ،وما هذا الشيء الا قانون الجاذبية الارضية .

نظريتان مختلفتان جداً،رغم ان المادة واحدة،واختلاف النظريتين يصبان في اتجاهين مختلفين ،فالاولى عقاب لآدم الذي طلب منه الرب عدم الاقتراب من هذه الشجرة بالذات،لكي يرى قدرة مخلوقه هذا على إطاعة أوامره والالتزام بنواهيه والاذعان الكامل لأي قرار يتخذ بشأنه حاضراً مستقبلاً .وحين لم يلتزم المخلوق الانساني الاول واجه عقوبة كانت وبالاً عليه ومن ثم على ابناء جنسه الى أبد الآبدين . أما الثانية فقد كانت طريقاً معرفياً خالصاً لوضع خريطة قدرة الارض على جذب الاشياء اليها،فكل ما يدب على الارض بل وكل ما عليها ملتصق بها لا فكاك له الا الالتحام بها مجذوباً اليها رضي ام لم يرض؟

هنيئاً لشجرة التفاح وهي تثمر اياً كان لون بضاعتها ،صغيراً أم كبيراً،احمر او اخضر او اصفر .

وهنيئاَ لنا نحن ابناء آدم المطرودين من الجنة لأن جدنا الاول واجه عقوبة شديدة وحرمنا من متعة البقاء في الجنان !.