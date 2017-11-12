الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي خلال تحرير الموصل لـ (الزمان): الخطة المحكمة وراء نجاحنا في تدمير داعش وعدم إستخدام الطيران والصواريخ لمنع إيذاء المدنيين

مراعاة المدنيين وحمايتهم ومساعدتهم

عمان – سعد الصائغ

يعد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الارهاب ، احد الابطال العراقيين المشهود لهم الحرص الكبير على حياة المدنيين في اثناء قيادته محورا واسعا في الجانب الايسر من الموصل في خلال معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش الارهابي . ورفع اهالي الموصل صور الساعدي في ساحاتهم العامة تقديرا واجلالا للخلق العسكري الرفيع الذي تحلى به هذا القائد الذي كان اهالي الجانب الايمن لاسيما في المدينة القديمة المدمرة ينادون بتسليمه زمام القيادة هناك مع زملائه من قادة جهاز مكافحة الارهاب الابطال . في هذه المقابلة حديث سريع مع الساعدي ، في استراحة محارب تنشرها (الزمان) تقديراً لمكانته في قلوب العراقيين عموماً واهالي الموصل خصوصاً .

{ عرفنا سيادة الفريق بالبطاقة الشخصية ؟

– عبد الوهاب عبدالزهرة زبون الساعدي مواليد مدينة الثورة – بغداد عام 1963.

اكلمت دراستي الاولية وتخرجت في اعدادية عقبة بن نافع في شارع فلسطين.

وبعد الدراسة الاعدادية كنت طالبا في جامعة الموصل كلية العلوم درست مدة سنتين ، وبعد التحاقي الى بالكلية العسكرية سنحت لي الفرصة ثانية لاكمال دراستي في كلية العلوم جامعة الموصل.

{ سيادة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي حدثنا اليوم عن دورك الرئيسي في تحرير الجانب الايسر من الموصل؟

– قبل التحدث عن التحرير في الموصل كان لنا واجب التحرير في مدينة الرمادي وكنت انذاك قائد افواج العمليات الخاصة وهي احد افواج مكافحة الارهاب حيث كلفت بعملية التحرير والقضاء على داعش في المناطق التي حددها لي الواجب وتم تحرير بروانة ومناطق جنوب الرمادي والبوطعمة والمحزم والمزرعة والمالحة وخلال 24 ساعة و بـ100 مقاتل تم طرد داعش منها .

ثم انتقلت الى قضاء بيجي حيث تم تعييني قائدا لعمليات صلاح الدين وتم تحرير مركز بيجي وقرية البو جواري وتم دخول مصفى بيجي وفك الحصار عنه بعد حصار دام 5 اشهر واصبت بجروح مرتين بشظية ومرة بقناص داعشي .

وفي تكريت تسلمت قيادة الفرقة الذهبية واعطيت عهدا بعد ان نزعت رتبتي العسكرية ان لا ارتديها حتى تحرير تكريت وتم تحرير حي القادسية وفك الحصار عن جامعة تكريت وحي ديوم ودخلنا تكريت من الغرب والشمال والى مركز المدينة والقصور الرئاسية وتم تحرير المناطق التي كلفت بها ولم اذهب باجازة الى عائلتي 11 شهرا .

بعد ان اكملت تحرير تكريت كان لكم دور بارز ورئيسي في الموصل ، وبدا في الجانب الايسر من المدينة وكلفت بتحرير المحور الشرقي من المدينة وكنت قائد مكافحة الارهاب . وبدأت بتحرير ناحية برطلة وطوب زاوه وبازوايا وكوكجلي وهنا تم وضع خطة محكمة لتحرير الاحياء السكنية في الموصل و فوجئ داعش حيث تم الالتفاف وانتخاب اهداف داعش وتم الانقضاض عليهم وتحرير احياء كوكجلي والسماح والانتصار والمحاربين والقادسية الثانية والاولى والنور والمشراق وشقق الكرامة وعدن والميثاق والحدباء والاربجية والزهور والمصارف والبريد والمثنى والكندي والكفاءات والرفاق والصديق والبلديات والمجموعة والشرطة والمهندسين والزراعي ونركال وجامع الكبير وتم رفع العلم العراقي في الاماكن المحرر باقل الخسائر من الجيش والمدنيين

{ ماهو سر النجاح في عملية التحرير ؟

– وضعنا خطة محكمة وعدم استخدام الصواريخ او الطيران بشكل مباشر وتوخي الحذر عند التقدم وتوجيهاتي مراعاة المدنيين وحمايتهم ومساعدتهم بعد كل عملية تحرير لحي سكني.

{ كنت تتجول بين اهالي الحي وخروج الاهالي يحيونكم معبرين عن فرحتهم وسرورهم بالنصر ؟

– كان التحرير من صميم واجبي كقائد عسكري وابن العراق الواحد.

{ كلفت بواجب التحرير في الجانب الايمن وكان تحرير الايمن وتدميرآ بنفس الوقت ؟ ماهو السبب ؟

– بالنسبة لي كلفت في المحور المتمثل في حي وادي حجر والدندان والجوسق والدواسة واكملت واجبي خلال 48 ساعة وصولا على مقربة من الكورنيش .

اما المحوران الاخران فانيطت المسؤولية لقطعات الجيش والشرطة الاتحادية

{ هل من كلمة لاهل الموصل ؟

– الموصل عراق مصغر فيها كل القوميات والاديان والمذاهب وناس نظاميين ويحبون سلطة القانون وشعب مسالم ومخلص

ولي معرفة باهل الموصل منذ كنت طالبا في جامعة الموصل واتمنى ان يبني اهلها مدينتهم .

{ شكرا لرحابة صدرك والحديث معك ايها القائد محرر الجانب الايسر من المدينة ؟

اهل الموصل رفعوا صورتك في الشوارع وانت تستحق تمثالا ليس برونزيا بل تمثال من الذهب.