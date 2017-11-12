المالية النيابية تحذّر من خطورة إستنزاف العملة وخبير لـ (الزمان) : على البنك المركزي تدقيق كشوفات الإستيراد للسيطرة على المزاد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين البنك المركزي العراقي الى تدقيق كشوفات الاستيراد للحد من المضاربين ما يسهم ذلك في بناء مزاد العملة، فيما حذرت المالية النيابية من خطورة استمرار استنزاف العملة في حال انخفاض احتياطي البلاد.

وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (قواعد بيع العملة في المزاد اليومي للبنك تتخلله بعض الخطوات غير مسيطر عليها، لذلك اصبح الهدف منها المحافظـــــة على سعر التداول).

واضاف انه (في السنوات الماضية لم تكن هناك سيطرة على سعر البيع مما ادى الى ظهور مضاربين وشركات صيرفة ومصارف تأسست كدكاكين لتصريف العملة)، مطالبا بأن (يكون بيع العملة وفق ضوابط تسهم ببناء المزاد عن طريق التحقق من كشوفات الاستيراد للحد من هؤلاء المضاربين).

فيما وصف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي اجراءات ايقاف نزف العملة بالبطيئة ودون حجم المخاطر.

وقال العقابي في تصريح امس إن (اللجنة نوهت الى خطورة الخطأ الذي وقع فيه البنك من خلال اعتماده لمزاد بيع العملة وفق الاليات الموجودة حاليا).

مبينا أن (هناك مطالبات عدة بضرورة تعديل تلك الاليات لايقاف حالة استنزاف العملة).

وأضاف العقابي أن (الاجراءات العلاجية لايقاف تدفق العملة مازالت بطيئة ودون حجم المخاطر وتنذر بكارثة كبيرة في حال استمرارها بعد انخفاض الاحتياطي من العملة الى مستوى لايتجاوز الخمسين مليار دولار), لافتا الى أن (ادارة المصارف الاهلية بشكل خفي وغير معلن من قبل شخصيات سياسية متنفذة جعلها فوق القانون) على حد تعبيره.

مؤكدا أن (هناك مواد مدرجة ضمن قانون المصارف الاهلية ستعمل على وضع ضوابط ملزمة تسيطر على عمل المصارف وهيمنتها على مزاد العملة والاثار المترتبة على كيفية تعامل تلك المصارف مع مؤسسات القطاع العام).

سحب اجازة

وكان البنك قد اعلن عن سحب اجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لمخالفتها التعليمات.

وقال بيان امس انه (نظرا لمخالفة شركة المفكرة للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لاحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط تقرر سحب اجازة تأسيس الشركة وخطاب الضمان الخاص بها والصادر لصالح البنك)، طالبا (وزارة التجارة بالغاء شهادة التاسيس الممنوحة له من قبلها).

ودعا البيان الى (شطب اسم الشركة من سجلاتها وتزويد البنك بكتاب التصفية المصدق).

من جهة اخرى اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري الحكومات المحلية في المحافظات بأعاقة تفعيل الاستثمار لاسباب سياسية. وقال المعموري في تصريح امس إن (هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل الاستثمار بالبلد رغم اصدار قانون الاستثمار والتعليمات الموجودة التي تخص تطبيقه لكن لم نجد اي تفعيل حقيقي للقانون).

وأضاف أن (معوقات تفعيل الاستثمار كثيرة خاصة بالمحافظات نتيجة للتجاذبات السياسية وعدم وجود هيئات مجلس ادارة للاستثمار في بعض المحافظات ولاسيما ان الفرص التي تعرض للمنافسة بين الشركات من الضروري دراستها داخل الهيئات وبعدها تحلل ثم تمنح للشركات).

وتابع أن (مايحدث فعليا في بعض المحافظات هو لملمة الاوراق المتعلقة بالمشروع الاستثماري وارسالها للهيئة الوطنية للاستثمار لعدم وجود صيغ قانونية لمنح الاجازات نتيجة للخلافات السياسية) على حد قوله.

حكومات محلية

لافتا الى أن (هناك تعمدا واضحا من الحكومات المحلية على عدم التوافق على شخصية وطنية مهنية تقود هيئة الاستثمار في تلك المحافظات للنهوض بالواقع الاستثماري فيها).

كاشفا عن (وجود حالات ابتزاز، لان بعض الجهات المتنفذة في تلك المحافظات تعوق عمل الاستثمار من اجل مصالح حزبية او شخصية، او من خلال تهديد المستثمر او ابتزازه ما يدفعه لترك المشروع) على حد تعبيره . مشيرا الى (توجيه كتاب الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لمطالبته بتفعيل القانون بالشكل الواقعي والحقيقي وتحفيز المحافظين والحكومات المحلية على جعل هيئة الاستثمار بالمحافظات هيئة مهنية وفق معايير عالمية).