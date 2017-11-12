إنطلاق عملية عسكرية لتعقّب عناصر داعش بديالى

ناحية العظيم تنهي رفع أسماء آخر دفعة من النازحين تمهيداً لعودتهم

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلنت ناحية العظيم التابعة الي محافظة ديالى ، عن رفع أسماء أخر دفعة نازحين للموافقة على عودتهم الى مناطقهم المحررة من الارهاب ، داعيا الى اعتماد خطة إنعاش تسهم في رفع المستوى المعيشي .

وقال رئيس مجلس الناحية محمد ضيفان العبيدي لــ (الزمان) امس ان (إدارة ومجلس ناحية العظيم رفعت أسماء نحو 300 أسرة نازحة الى اللجنة العليا المشرفة على ملف إعادة نازحي ديالى لتدقيق الأسماء وإعطاء الضوء الأخضر بعودتها الى مناطقها المحررة) . وأضاف العبيدي، أن (الوجبة هي الأخيرة في برنامج عودة النازحين في ناحية العظيم ، لافتا الى أن عودة هذه الوجبة سنعلن بعدها مباشرة حسم ملف النزوح القسري بشكل نهائي في الناحية بعد أكثر من عامين على انطلاقه) . واوضح العبيدي ، أن (أوضاع العائدين من النزوح القسري مزرية للغاية بسبب حجم التدمير الهائل والخراب في مناطقهم بسبب جرائم داعش، فضلا عن محدودية مصادر الرزق) ، داعيا الى (اعتماد خطة إنعاش للعظيم تسهم في رفع المستوى المعيشي للأهالي) .

افتتاح محكمة

من جهة اخرى اعلن عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، عن (افتتاح محكمة العظيم ، بشكل رسمي في مركز ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص بحضور رئيس محكمة استئناف ديالى ومسؤولين محليين وقيادات امنية وعشائرية) .

واضاف العزاوي لــ (الزمان) ، ان (افتتاح محكمة العظيم جاء بعد مرور 70 عاما على ولادتها وهو يمثل انجازا سوف يسهم في تقليل العبء عن كاهل الاهالي في متابعة القضايا والمرافعات التي كانوا يعانون منها، لانهم يضطرون للسفر الى مناطق اخرى لإكمالها).

من جهة اخرى اعلن مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى احمد الزركوشي ، عن دعم منظمة دولية للفلاحين من اجل إحياء الزراعة في الناحية ، مؤكدا ان البرنامج هو الاول من نوعه في المحافظة.

وقال الزركوشي لــ (الزمان) امس إن (منظمة الصليب الاحمر الدولية دعمت 600 فلاح في ناحية السعدية من خلال توفير 200 كغم من بذور الحنطة لكل منهم لزراعتها مع انطلاق الموسم الشتوي مع توفير الاسمدة الكيمياوية الضرورية). واضاف الزركوشي، ان (توزيع البذور على الفلاحين جاء ضمن برنامج اعتمدته المنظمة الدولية والذي طبق لأول مرة في ديالى داخل السعدية من خلال احياء الزراعة في المناطق المحررة عبر توفير البذور والاسمدة). واكد الزركوشي، ان (50 بالمئة من الايادي العاملة في السعدية وقراها تعتمد بالأساس على الزراعة في تامين لقمة الخبز) ، لافتا الى ان ( احياء القطاع الزراعي مهم جدا لمواجهة الفقر والبطالة ومساعدة الاهالي على تجاوز المرحلة القاسية التي مروا بها بعد حزيران 2014).

منظمة كندية

فيما اعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لــ (الزمان) امس إن (منظمة كندية معنية بالأعمال الإنسانية شرعت بتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه في المقدادية) .

واضاف التميمي لــ (الزمان) ، ان (المشروع شمل ثلاث قرى محررة هي الصدور، نوفل ، الشيحة، ويتضمن ترميم وتأهيل 120 منزلا سكنيا متضررا بفعل حقبة حزيران 2014) . واشار التميمي، إن (المشروع أعاد الأمل للعوائل العائدة من النزوح القسري والتي كانت في حالة صعبة للغاية ، كون اغلبها تعيش في منازل متضررة بسبب الظروف المادية والمعيشية) . واكد رئيس مجلس قضاء المقدادية ، أن (هناك منظمات انسانية دولية تعهدت بمشاريع مماثلة في مناطق محررة أخرى من القضاء والمحافظة ، من اجل تجاوز العائدين من النزوح للازمه التي مروا بها ابان سيطرة عصابات داعش على مناطقهم) .

الى ذلك أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي ، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. وقال العزاوي لــ (الزمان) امس إن (قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي وبغطاء من قبل طيران الجيش انطلقت في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي في المناطق المحصورة بين نفط خانة وخانقين وخاصة ضمن وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة) . وأضاف العزاوي، أن (العملية تهدف لإنهاء اي وجود لخلايا داعش وتدمير مضافاته من اجل تامين المناطق المحررة) .

من جهة اخرى اعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لــ (الزمان) ، إن (وجود داعش في بساتين قرية نهر الإمام شرقي القضاء ، شكل أزمة أمنية بسبب تكرار استهداف المدنيين بين فترة وأخرى على نحو كان يهدد بإثارة حالة عدم الاستقرار الأمني) .

وأضاف التميمي، أن (الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة ومجلس المقدادية وشيوخ العشائر شرعت بخارطة طريق لإنهاء أزمة نهر الإمام من خلال سلسلة بنود، أبرزها إنهاء وجود خلية “أسامة الناحر” الإرهابية التي تنشط في بساتين القرية والمتورطة بقتل العديد من الأبرياء، فضلا عن تعاون الأهالي ونصب نقاط مرابطة بشكل يضمن الاستقرار والأمان) .

واكد رئيس مجلس المقدادية ، الى أن (الجميع متفقون على ضرورة إنهاء داعش في أية بقعة على ارض ديالى ومنها نهر الإمام ومعالجة تداعيات ما سببته حالات العنف الإرهابية من مشاكل مع أهالي المناطق المجاورة لقرية نهر الإمام وفق إطار يحمي السلم الأهلي والمجتمعي) .

الى ذلك أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي ، أن منتسبي الصحوات بدون رواتب للشهر الثالث على التوالي، داعيا الجهات المختصة إلى معالجة وضعهم الإنساني.

رواتب شهرية

وقال الحيالي لــ (الزمان) امس إن (صحوات ديالى والذي يبلغ عددهم بالآلاف بدون رواتب للشهر الثالث على التوالي لأسباب غير معروفة ما أثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية كون أغلبهم يعتمد عليها في تمشية أمور عوائلهم وسد احتياجاتها) . ودعا الحيالي، الجهات الحكومية المشرفة على ملف صحوات ديالى، إلى (معالجة ملف تأخر رواتب الصحوات تقديرا لجهودهم الكبير في دعم وتعزيز الأمن الداخلي منذ 10 سنوات متتالية وقدموا خلالها دماء زكية دفاعا عن الأمن والاستقرار الداخلي في مواجهة الجماعات المتطرفة) .