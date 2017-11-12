القمامة إلى أين ؟ – عبدالزهرة خالد

وسط سوء التخطيط والإدارة في أغلب المحافظات العراقية من جهة الإدارة الفنية في ملف النظافة والتنظيف نجد أن الحكومات المحلية وتتبعها المركزية قد أخطأت جزافاً في تدبير شؤون النظافة من كافة النواحي بعد تعطيل دور مديريات البلدية التابعة الى محافظات سواء بقصد أم بغير قصد ونظراً للاستفادة الشخصية والفئوية تعمدت معظم المحافظات الى أحالة عملية التنظيم الى شركات مقاولات وبالتأكيد لا أحد يجزم على نزاهة الطلب والموقف من خلال ( فيدني وأفيدك ) تبادل المنفعة كجزء خفي من عملية الفساد المالي في حين الأدهى من ذلك هو سحب كافة الآليات العائدة للمديريات الى جهات مجهولة بحيث أصبحت البلدية شبه مشلولة لم تقم بواجبها السليم من ناحية التنفيذ والرقابي على المحافظة وديمومة النظافة في البلدة .. لذا بين فترة وأخرى تظهر أزمة النظافة من خلال أضراب العمل الذي تقوم به الشركات الموكلة بتنفيذ العمل بسبب عدم إلتزام الدولة بدفع مستحقات الشركة مما يربك عمل الحكومة والمجتمع على حد سواء.. كمواطن بسيط أقولها ماذا لو يلزم الشركات على مواصلة العمل وإن تأخر دفع الاستحقاق المالي ويحسب غرامة على كل يوم تعطيل أو تأخير العمل مع المراقبة الدائمة على عمل الشركات بدون النظر الى المحسوبية والمصلحة الشخصية في الرشى وغيرها من أمور لطالما أن الدولة هي الضامنة الوحيدة في دفع المستحقات . وماذا لو بتلك المبالغ التي تصرف للمقاولات تخصص الى تحسين وضعية البلديات وتعين أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل وجعل هذا القطاع من أهم القطاعات في أمور شؤون البلد.. لم أكن خبيراً ولا مختصاً بأمور أدارة المحافظات لكن يا أهلنا في كل مكان لو تخلصنا من المنافع الحزبية والشخصية في إدارة البلد لكنا غير حال مائة بالمئة . من ينقذ أكياس القمامة من حرارة الشمس لقد تهرأت وساح العفن على التبليط يا محافظة البصرة العزيزة .. وألا يكفي قبضة اليد الذي تمسككم بها الشركات المقاولة من أياديكم الموجعة وكأنها هي المسيطرة على مواقف الساحة والأمور لبئس ما فكر به المفكرون بشأن تخصيص النظافة من شركات اجنبية ولا يؤلم الجرح إلا من به الألم …