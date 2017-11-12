التحالفات الجديدة بين القوى السياسية – خالد محسن الروضان

لا احد ينكر ان عملية التغيير في العراق عام 2003 بما حملته من ديناميكية ادت الى انتعاش الافكار الديمقراطية لاسيما المطالبة بالحرية والكرامة والانسانية والعدالة الاجتماعية، بالرغم مما انتابها من فوضى وتشويهات وفساد ترك اثره على مرحلة مابعد التغيير والتي اخذت وقتاً ليس بالقصير وكان فيها الاسلاميون بالواجهة والصدارة في توجهات العملية السياسية.

اما استحقاقات المرحلة القادمة سيكون لها بالتأكيد خريطة طريق جديدة تحددها لوحة الصراع السياسي القائم الان، فالتصور الذي كان يفترض الاساس القائم في الصراع السياسي هو بين الاسلاميين والعلمانيين، ظهر بجانبه رؤى واجتهاد اخر وتوجه مغاير قد يكون الاكثر واقعة والاكثر راهنية خصوصاً اذا نظرنا الى نظرية العلاقة في الجدلية التاريخية التي تقول ان الصراع ضد الاستبداد الداخلي هو في جوهره صراع ضد الطغيان الخارجي في الوقت ذاته صراع ضد التطرف والتعصب واقصاء الاخر لدرجة لايمكن فصله عن بعضه، وهذا مايفسر الترابط احياناً بين الطغاة والغزاة والغلاة لذلك نحن بحاجة الى اعادة قراءة للواقع على نحو صحيح، خصوصاً ان العراق يعاني من احتلال وعدوان منذ فترة طويلة ويعاني من افرازات السياسات الامريكية والاوربية الداعمه للكيان الصهيوني التي تريده ان يكون القوة الاعلى في المنطقة لفرض الهيمنة والاستتباع على دول المنطقة ويضاف اليها الاطماع التاريخية للدول الاقليمية التي فجرت الصراعات المذهبية والطائفية والعرقية في المنطقة.

ان كل هذه المخاطر والتحديات التي تحيط بالعراق تتطلب تعاون الكتل والتيارات السياسية، اليسارية الماركسية والقومية والاسلامية.

فالقوى الديمقراطية واليسارية الماركسية والقومية واللبرالية هي اقرب الى المشروع التحرري لاتزال ضعفيه مشتته تعاني من مشكلات مزمنة واخفاقات مستمرة لدرجة الاحباط واليأس احياناً فضلاً عن ضعف ثقتها بنفسها وبالاخرين بسبب ماتعرضت له من تهميش وقمع وملاحقة.

اما الاسلاميون فقد تغيرت توجهاتهم واصبحوا اكثر تمسك في الديمقراطية ولعبة الانتخابات لانها تأمل لهم بالتزوير بقائهم على كرسي الحكم الذي جلب لهم منافعة وثروة نقلت حياتهم من ارذال القوم الى مكانة الاثرياء والمترفين، فشعورهم اليوم بأن الغالبية من الشارع ترفضهم لشبهات الفساد، يدفعهم لتحالفات جديدة مع القوى الاخرى لغرض تحقيق ضمان بقائهم بالسلطة، ان التحالفات الجديدة ستكون حتماً قريبة الى المشروع التحرري الوطني فتعاون الكتل والتيارات اليسارية الماركسية والقومية والاسلامية حتماً سيكون لانجاز مرحلة التحرر من جهة، ومن جهة ثانية السير في طريق الديمقراطية والتنمية.