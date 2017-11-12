مدير دائرة يكرّم موظفاً بطريقته الخاصة

صورة الطالبة الأولى في العراق تزيّن مبنى تربية المسيب

بابل- عبد اللطيف الموسوي

اثناء زيارتي لدائرة تربية قضاء المسيب في محافظة بابل لفتت انتباهي صورة كبيرة للطالبة الاولى على العراق في مرحلة الثانوية معلقو على واجهة غرفة الاستعلامات وما ان ألتفت يميناً حيث مكتب اليمين حتى رأيت صورة كبيرة اخرى لشخصين يتوسطهما رجل بالزي العربي حينها دفعني فضولي الصحفي للاستفهام عن الصورتين فقررت الدخول الى مدير التربية شاكرصالح الجبوري لتزويدي بالمعلومات فكانت هذه الدردشة بعد ان رحب بي الرجل ترحاباً عربياً اصيلاً:

{ ماقصة صورة هذه الطالبة؟

– تعود الصورة للطالبة نور الهدى علي عباس الناجحة الاولى على العراق في الفرع العلمي الاحيائي وكانت نتيجتها مئة بالمئة وقد قبلت في كلية الطب وهي من اهالي منطقة السدة.

{ وكيف جاءتكم هذه الفكرة؟

– جاء هذا الامر اجتهاداً من المديرية وإكراماً لهذه الطالبة المتفوقة لكي تكون لنا ولغيرنا من الهيئات التدريسيبة والتعليمية نبراساً وهي خطوة تهدف الى الاشادة بجهود هذه الطالبة التي هي من ابناء المحافظة ولو كانت من محافظة اخرى لأفتخرنا بها وفرحنا لنجاحها ايضاً غير اننا لا نستطيع القيام بالشيء نفسه.

لكن هذه الطالبة هي ابنة المحافظة ولقد اقمنا لها احتفالية لطيفة واهتممنا بها اهتماماً كبيراً وانا كنت اول شخص يتصل بها هاتفياً فعند اعلان النتائج اتصلت بمديرة مدرستها وطلبت منها رقم هاتف ولي امرها واتصلت بالعائلة وتحدثت مع الطالبة وباركت لها التفوق واعتقد انني اول من بارك لها بعد عائلتها.

وقد كرمتها المحافظة وكذلك مجلس المحافظة والمديرية العامة لتربية المحافظة. وفي العام الماضي كانت احدى طالبات المسيب من ضمن العشرة الاوائل في العراق وكانت من طلبة ثانوية المستنصرية بمنطقة الاسكان الصناعي بالاسكندرية وحققت معدلًا بلغ 99 و 46 بالمئة في قسم الاحيائي وهذا يعني انها قبلت في كلية الطب .

{ وماحكاية الصورة الاخرى؟

– الصورة اخرى التي تتحدث عنها والتي علقتها ايضاً في مبنى المديرية تجمعني انا ومعاون مدير الدائرة بموظف بسيط وجاءت الفكرة لدى زيارتي لمدرسة الجولان في طريق المحاويل – المسيب حيث لفت انتباهي موظف يرتدي الزي العربي(دشداشة) وهو يحمل مسحاة ويقوم بالاعتناء بحديقة المدرسة بإخلاص وكأنها حديقة منزله ورأيت ان الحديقة اصبحت في عهدته بشكل جذاب وتأكد لي ذلك عندما سألت عن هذا الانجاز وقيل لي انه لهذا الرجل الذي هو في الاصل حارس ليلي لكنه يتطوع نهاراً بالعمل موظف خدمة فضلاً عن اهتمامه بالحديقة فقلت له انني اريد ان التقط معك صورة ومعي معاوني لتكون الصورة بمثابة ردة فعل انسانية ازاء هذا الاجتهاد والايثار وقلت له انني لا امتلك صلاحية منحك كتاب شكر لأن هذا الامر من صلاحية المدير العام وعليه سوف اعلّق هذه الصورة في مبنى التربية وانت تقف في وسطنا انا والمعاون لكي يرى المراجعون والموظفون صورتك بالدشداشة وسطنا فيكون هناك مغزى وفائدة واعتقد ان هذه الصورة تعبر كثيرا وهي ذات مغزى وهي في الاقل تعبير عن شكرنا لهذا الرجل الذي قلت له ان من لايشكر الناس لايشكر الله .

وقد كتبت على الصورة (موظف متميز من مديرية تربية المسيب.. السيد زغير حارس تميز عن المتميزين حيث عمل حارساً وموظف خدمة وفلاحاً على مدار الساعة.. منك نتعلم العطاء والايثار ونريد منك الدعاء بالسلامة والتوفيق).

{ ما الذي يدفعك لهذا الامر؟

– لابد من تشجيع الآخرين وانا شخصياً لا احب النمطية في العمل واحياناً احاول ان اقدم شيئئاً نافعاً للآخرين وتحسيسهم بأن هناك من يشعر بهم ومن الامثلة على هذا الامر اقامتنا مرثية لأحد الشهداء من ابناء القضاء .

{ لفت انتباهي الانسيابية في عمل المديرية فهل الامر يعود الى شعور عال من الموظفين انفسهم أم بنماء على توجيهات مشددم منك؟

– في الحقيقة ان السببين اللذين ذكرتهما وراء هذا الامر فأنا ألمس اندفاعاً كبيراً من الموظفين لخدمة المراجعين فضلاً عن ان مديرية تربية المسيب تمثل اكثر من ستة آلاف مدرس ومعلم في القضاء وانا خلال اجتماعاتي مع مسؤولي الشعب في المديرية اوجه بسرعة تلية الطلبات وتمشية المعاملات وفقا للضوابط والتعليمات والملاحظ إن اغلب موظفي المديرية غير تربويين أي انهم خريجو كليات اخرى غير كلية التربية اما انا فتربوي وكنت مشرفاً تربويا قبل ان أكلف بهذه المهمة وهذا يعني انه لديّ خبرة في مجال التربية والتعليم لهذا احرص على تضبيط اموري مع الموظف فأقول له انت في مؤسسة تربوية فإذا ما بدا منك أي تصرف سيء لاسمح الله فإن الامر سيختلف عما هو عليه في دائرة اخرى غير تربوية لأننا ينبغي ان نكون بمثابة مربين وهذا يعني ان نكون متضررين ومظلومين لا ان نكون ظالمين او نلحق الضرر بالآخرين.

والحمد لله نحن هنا لانواجه اي مشكلة في ترويج معـــــاملات وطلبات المراجعين وانا شخصياً اراقب هذا الامر حتى انني اذا وجدت مراجعاً قد تأخر لبـــــــعض الوقت لأي ســـــــبب كان اطلب معاملته لأنجزها بنفسي واحياناً اجلس في غرفة الاستعلامات لأنجز المعاملات .